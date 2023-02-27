Apple'ın AR gözlüğü bağımsız çalışacak: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Apple’ın ilk AR gözlüğünü tanıtmaya hazır olduğu söyleniyor; hatta MWC 2023 sırasında veya öncesinde ortaya çıkması bekleniyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple’ın artırılmış gerçeklik başlığı ne kurulum için ne de kullanım için iPhone gerektirmeyecek.

Apple Reality Pro AR/VR gözlük özellikleri nasıl olacak? 1 ay önce eklendi

Kurulum ve kullanım için iPhone gerekmeyecek

Test edilen başlığın son versiyonlarının iPhone’a ihtiyaç duymadan kurulabileceği ve kullanıcının içerikleri ve iCloud verilerini doğrudan indirebileceği söyleniyor. Başlık, bağımsız çalışmasına rağmen kullanıcılar iPhone veya iPad’den veri aktarabilecek.

Fiyat tahmini: 3000 dolar seviyesinde

Apple Reality Pro olarak adlandırılan başlığın tanıtımının WWDC etkinliğinde gerçekleşeceği ve satışının 2023 sonuna kadar başlayacağı söyleniyor. Fiyatının 3000 dolar seviyesinde olması bekleniyor. İlk başlıktan sonra 2024 sonu veya 2025’te daha ucuz bir modelinin de tanıtılacağı söylentiler arasında.

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