Apple'ın AR gözlüğü bağımsız çalışacak: İşte detaylar

Kurulum ve kullanım için iPhone gerekmeyecek
Test edilen başlığın son versiyonlarının iPhone’a ihtiyaç duymadan kurulabileceği ve kullanıcının içerikleri ve iCloud verilerini doğrudan indirebileceği söyleniyor. Başlık, bağımsız çalışmasına rağmen kullanıcılar iPhone veya iPad’den veri aktarabilecek.
Fiyat tahmini: 3000 dolar seviyesinde
Apple Reality Pro olarak adlandırılan başlığın tanıtımının WWDC etkinliğinde gerçekleşeceği ve satışının 2023 sonuna kadar başlayacağı söyleniyor. Fiyatının 3000 dolar seviyesinde olması bekleniyor. İlk başlıktan sonra 2024 sonu veya 2025’te daha ucuz bir modelinin de tanıtılacağı söylentiler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.