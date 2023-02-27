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    Anlık Bildirim

    Apple'ın AR gözlüğü bağımsız çalışacak: İşte detaylar

    Apple’ın merakla beklenen artırılmış gerçeklik gözlüğünün kurulum aşaması ve sonrasında hiçbir Apple cihazına ihtiyaç duymacağı ortaya çıktı.                    
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    Apple AR gözlük bağımsız çalışacak Tam Boyutta Gör
    Apple’ın ilk AR gözlüğünü tanıtmaya hazır olduğu söyleniyor; hatta MWC 2023 sırasında veya öncesinde ortaya çıkması bekleniyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, Apple’ın artırılmış gerçeklik başlığı ne kurulum için ne de kullanım için iPhone gerektirmeyecek.

    Kurulum ve kullanım için iPhone gerekmeyecek

    Test edilen başlığın son versiyonlarının iPhone’a ihtiyaç duymadan kurulabileceği ve kullanıcının içerikleri ve iCloud verilerini doğrudan indirebileceği söyleniyor. Başlık, bağımsız çalışmasına rağmen kullanıcılar iPhone veya iPad’den veri aktarabilecek.

    Fiyat tahmini: 3000 dolar seviyesinde

    Apple Reality Pro olarak adlandırılan başlığın tanıtımının WWDC etkinliğinde gerçekleşeceği ve satışının 2023 sonuna kadar başlayacağı söyleniyor. Fiyatının 3000 dolar seviyesinde olması bekleniyor. İlk başlıktan sonra 2024 sonu veya 2025’te daha ucuz bir modelinin de tanıtılacağı söylentiler arasında.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 1 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 6 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 6 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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