Apple Reality Pro'nun özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü, iPhone ve iPad’de bulunan birçok işlevi içeren iOS’a çok benzer bir arayüz ile gelecek ve gözlük harici ekran olarak da kullanılabilecek. Kullanıcılar, Mac ekranını sanalda görebilecek, Mac bilgisayarlarını klavye ve fare ile kontrol edebilecek. iPhone ve iPad’de olduğu gibi uygulama simgeleri yeniden düzenlenebilecek, araç takımları özelleştirilebilecek.

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Fiziksel kontrolcü yok!

Apple’ın AR/VR gözlüğü, kullanıcının el ve gözlerini analiz edebilen harici kameralar kullanacak. Kullanıcı, ekrandaki bir öğeye bakarak seçim yapabilecek ve el hareketlerini kullanarak ekrandaki öğeyi etkinleştirebilecek. Diğer başlıklardan farklı olarak fiziksel bir kontrolcü görmeyeceğiz.

AR/VR arasında geçiş yapılabilecek

Apple’ın muhtemelen Reality Pro adını vereceği karma gerçeklik başlığı, artırılmış gerçeklik ile sanal gerçeklik arasında geçişe izin verecek. Artırılmış gerçeklik işlevleri, başlıktaki dış kameraları kullanacak bir geçiş modu aracılığıyla çalışacak. AR ile VR arasında geçiş, Apple Watch’daki digital crown benzeri bir kontrol düğmesiyle yapılacak.

Gerçekçi avatarlarla video konferanslar

Başlık, FaceTime tabanlı görüntülü sohbet özelliklerine sahip olacak. Birebir sohbetlerde, kullanıcının gerçek yüzü ve tüm vücudu gerçekçi avatarlarla sanal gerçeklikte oluşturulacak. Katılımcıların simgesi daha az detaylı olacak.

Özel App Store'u olacak

Apple’ın Disney ve Dolby gibi medya ortaklarıyla VR içerikler üzerine çalıştığı biliniyor. Apple TV+ dizileri ve filmleri başlıkta çalışacak şekilde güncellenecek. Uygulamalardan bahsetmişken, Safari, Fotoğraflar, Mail, Mesajlar, Takvim, Apple Müzik gibi uygulamalar ön yüklü gelecek ve diğer içerikler özel bir uygulama mağazası üzerinden indirilebilecek. Metin girişleri tahmin edeceğiniz üzere Siri ile yapılacak.

Gözlük takanlar için özel lens

Apple, gözlük takan kişiler için kasanın içine oturabilen özel lensler sağlayacak. Apple, kullanıcıların gözlüğün sağladığı görsel deneyime eşit ses deneyimi elde etmek için AirPods takmalarını öneriyor ancak başlıkta yerleşik hoparlörler de olacak.

Harici pil takımı ile gelecek

Apple’ın VR/AR başlığı, kullandığı yüksek performanslı işlemcinin neden olabileceği yüzde aşırı ısınmayı önlemek için harici batarya takımına sahip olacak. Pilin iPhone 14 Pro Max modelinde kullanılan pille aynı boyutta olduğu ve iki saate yakın güç sağlayacağı söyleniyor.

4K microLED ekranlar, bir düzineden fazla kamera, iris takibi, yüz ifadesi algılama, Apple gözlüğün sahip olacağı diğer özellikler arasında.

Apple Reality Pro beklenen fiyatı

Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünün 2023 sonlarında tanıtılması bekleniyor. Apple Reality Pro, 3000 dolara yakın bir fiyatla satışa çıkacak.

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