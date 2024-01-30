Tanıtımdan önce Apple Vision Pro'nun inceleme ve kutu açma videoları yayınlandı

Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro, 2 Şubat'ta tanıtacak. Tanıtımdan önce arttırılmış gerçeklik (AR) başlığının kutu açılış ve inceleme videoları yayınlanmaya başlandı.

İlk bakışta Apple Vision Pro'nun ambalajının oldukça büyük olduğu görülüyor. Youtuber Marques Brownlee, Vision Pro kutusunun Mac Studio ambalajından daha büyük olduğunu belirtiyor. Cihazın birçok aksesuarla gelmesi kutunun büyük olmasının sebeplerinden biri gibi gözüküyor. Apple Vision Pro ile birlikte gelen aksesuarların listesi şöyle:

Işık engelleyici yastıklar (ekstra çift)

Işık engelleyici

Çift döngülü bant

Tek örgülü bant

Koruma için ön kapak

Pil paketi

Üzerinde Vision Pro logosu bulunan parlatma bezi

USB-C şarj kablosu

30W USB-C güç adaptörü

Apple Vision Pro, ABD'de ön siparişe açıldı 1 hf. önce eklendi

ZEISS optik eklentileri ise ayrı olarak satılıyor. Ek parçalar, kulaklığın iç kısmına manyetik olarak kolayca yapışabiliyor. Deneyime gelince Marques Brownlee, Vision Pro'nun oldukça ağır olduğunu ancak çift döngülü bantın ağırlığı eşit şekilde dağıttığını belirtiyor.

Apple ayrıca, 199 dolara seyahat çantası da sunuyor. Vision Pro'nun bütün aksesurlarını alabilen, çeşitli bölmelere sahip, şık beyaz bir çanta ihtiyaç duyanlar için sunuluyor. Daha fazla detay videolarda bulunuyor.

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Apple Vision Pro'nun inceleme ve kutu açma videoları yayınlandı