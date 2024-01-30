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    Anlık Bildirim

    Tanıtımdan önce Apple Vision Pro'nun inceleme ve kutu açma videoları yayınlandı

    Apple Vision Pro, 2 Şubat'ta tanıtacak. Tanıtımdan önce arttırılmış gerçeklik (AR) başlığının kutu açılış ve inceleme videoları yayınlanmaya başlandı. Cihaz neler sunuyor hep birlikte bakalım.
    Apple Vision Pro'nun inceleme ve kutu açma videoları yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro, 2 Şubat'ta tanıtacak. Tanıtımdan önce arttırılmış gerçeklik (AR) başlığının kutu açılış ve inceleme videoları yayınlanmaya başlandı. 

    İlk bakışta Apple Vision Pro'nun ambalajının oldukça büyük olduğu görülüyor. Youtuber Marques Brownlee, Vision Pro kutusunun Mac Studio ambalajından daha büyük olduğunu belirtiyor. Cihazın birçok aksesuarla gelmesi kutunun büyük olmasının sebeplerinden biri gibi gözüküyor. Apple Vision Pro ile birlikte gelen aksesuarların listesi şöyle:

    • Işık engelleyici yastıklar (ekstra çift)
    • Işık engelleyici
    • Çift döngülü bant
    • Tek örgülü bant
    • Koruma için ön kapak
    • Pil paketi
    • Üzerinde Vision Pro logosu bulunan parlatma bezi
    • USB-C şarj kablosu
    • 30W USB-C güç adaptörü

    ZEISS optik eklentileri ise ayrı olarak satılıyor. Ek parçalar, kulaklığın iç kısmına manyetik olarak kolayca yapışabiliyor. Deneyime gelince Marques Brownlee, Vision Pro'nun oldukça ağır olduğunu ancak çift döngülü bantın ağırlığı eşit şekilde dağıttığını belirtiyor.

    Apple ayrıca, 199 dolara seyahat çantası da sunuyor. Vision Pro'nun bütün aksesurlarını alabilen, çeşitli bölmelere sahip, şık beyaz bir çanta ihtiyaç duyanlar için sunuluyor. Daha fazla detay videolarda bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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