Tanıtımdan önce Apple Vision Pro'nun inceleme ve kutu açma videoları yayınlandı

İlk bakışta Apple Vision Pro'nun ambalajının oldukça büyük olduğu görülüyor. Youtuber Marques Brownlee, Vision Pro kutusunun Mac Studio ambalajından daha büyük olduğunu belirtiyor. Cihazın birçok aksesuarla gelmesi kutunun büyük olmasının sebeplerinden biri gibi gözüküyor. Apple Vision Pro ile birlikte gelen aksesuarların listesi şöyle:
- Işık engelleyici yastıklar (ekstra çift)
- Işık engelleyici
- Çift döngülü bant
- Tek örgülü bant
- Koruma için ön kapak
- Pil paketi
- Üzerinde Vision Pro logosu bulunan parlatma bezi
- USB-C şarj kablosu
- 30W USB-C güç adaptörü
ZEISS optik eklentileri ise ayrı olarak satılıyor. Ek parçalar, kulaklığın iç kısmına manyetik olarak kolayca yapışabiliyor. Deneyime gelince Marques Brownlee, Vision Pro'nun oldukça ağır olduğunu ancak çift döngülü bantın ağırlığı eşit şekilde dağıttığını belirtiyor.
Apple ayrıca, 199 dolara seyahat çantası da sunuyor. Vision Pro'nun bütün aksesurlarını alabilen, çeşitli bölmelere sahip, şık beyaz bir çanta ihtiyaç duyanlar için sunuluyor. Daha fazla detay videolarda bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.