Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüğü süresiz olarak rafa kaldırıldı

    Son gelen bilgiler Apple Glass olarak adlandırılan artırılmış gerçeklik gözlüğünün süresiz olarak ertelendiğini bildiriyor. Apple’ın AR/VR başlığının ise bu yıl içinde gelmesi bekleniyor.
    Oy Ver
    Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüğü süresiz olarak iptal etti Tam Boyutta Gör
    Bloomberg muhabiri Mark Gurman'dan gelen bir başka Apple söylentisi, insanları iPhone’dan uzaklaştırıp oyunun kurallarını değiştirecek olan artırılmış gerçeklik gözlüğünün süresiz olarak ertelendiğini bildiriyor.

    Google'ın vazgeçilen Glass projesi ve Microsoft'un artık kurumsal ve askeri odaklı HoloLens'i gibi dikkate gelişmelere rağmen tüketici odaklı AR gözlükler en azından şimdilik kullanılabilir olmaktan uzak. Ancak CES 2023’te de gördüğümüz gibi firmalar bu ürünler üzerinde çalışıyor.

    Apple Glass yakın bir zamanda gerçekleşmeyecek

    Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüğü süresiz olarak iptal etti Tam Boyutta Gör
    Daha önceki raporlar ise Apple’ın tıpkı Google Glass gibi artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığını gösteriyordu. Apple’ın halihazırda üzerinde çalıştığı AR/VR başlığından farklı olarak “Apple Glass” sanal deneyimler sunmak yerine gerçek dünya üzerine bindirilmiş dijital bilgiler sağlayacaktı. Ancak Apple’ın “teknik zorluklar” yaşadığı ve bu yüzden bu projenin süresiz olarak ertelendiği belirtiliyor.

    Apple’ın bu artırılmış gerçeklik gözlüğü için ilk çıkış tarihi esasında 2023 yılına işaret ediyordu. Ancak sonrasında bu tarih 2025 yılına kadar kaydırılmıştı. Ancak şimdi gelen bilgiler en azından “Apple Glass” olarak adlandırılan cihazın öngörülebilir bir gelecekte gerçekleşmeyeceğini gösteriyor.

    Öte yandan Apple’ın AR/VR bölümündeki çalışanların çoğunun firmanın üretmeyi planladığı karma gerçeklik başlıkları üzerinde çalıştığı söyleniyor. Aktarılanlara göre Apple’ın karma gerçeklik başlığı bu yıl piyasaya sürülecek. Ek olarak bu cihazın 3000 dolara mal olacağı da belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız