Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüğü süresiz olarak rafa kaldırıldı

Tam Boyutta Gör Bloomberg muhabiri Mark Gurman'dan gelen bir başka Apple söylentisi, insanları iPhone’dan uzaklaştırıp oyunun kurallarını değiştirecek olan artırılmış gerçeklik gözlüğünün süresiz olarak ertelendiğini bildiriyor.

Google'ın vazgeçilen Glass projesi ve Microsoft'un artık kurumsal ve askeri odaklı HoloLens'i gibi dikkate gelişmelere rağmen tüketici odaklı AR gözlükler en azından şimdilik kullanılabilir olmaktan uzak. Ancak CES 2023’te de gördüğümüz gibi firmalar bu ürünler üzerinde çalışıyor.

Apple Glass yakın bir zamanda gerçekleşmeyecek

Tam Boyutta Gör Daha önceki raporlar ise Apple’ın tıpkı Google Glass gibi artırılmış gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığını gösteriyordu. Apple’ın halihazırda üzerinde çalıştığı AR/VR başlığından farklı olarak “Apple Glass” sanal deneyimler sunmak yerine gerçek dünya üzerine bindirilmiş dijital bilgiler sağlayacaktı. Ancak Apple’ın “teknik zorluklar” yaşadığı ve bu yüzden bu projenin süresiz olarak ertelendiği belirtiliyor.

Apple AR gözlüğü için organize edeceği lansmanı erteleyebilir 2 ay önce eklendi

Apple’ın bu artırılmış gerçeklik gözlüğü için ilk çıkış tarihi esasında 2023 yılına işaret ediyordu. Ancak sonrasında bu tarih 2025 yılına kadar kaydırılmıştı. Ancak şimdi gelen bilgiler en azından “Apple Glass” olarak adlandırılan cihazın öngörülebilir bir gelecekte gerçekleşmeyeceğini gösteriyor.

Öte yandan Apple’ın AR/VR bölümündeki çalışanların çoğunun firmanın üretmeyi planladığı karma gerçeklik başlıkları üzerinde çalıştığı söyleniyor. Aktarılanlara göre Apple’ın karma gerçeklik başlığı bu yıl piyasaya sürülecek. Ek olarak bu cihazın 3000 dolara mal olacağı da belirtiliyor.

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Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüğü süresiz olarak iptal etti