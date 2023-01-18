Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlüğü süresiz olarak rafa kaldırıldı

Google'ın vazgeçilen Glass projesi ve Microsoft'un artık kurumsal ve askeri odaklı HoloLens'i gibi dikkate gelişmelere rağmen tüketici odaklı AR gözlükler en azından şimdilik kullanılabilir olmaktan uzak. Ancak CES 2023’te de gördüğümüz gibi firmalar bu ürünler üzerinde çalışıyor.
Apple Glass yakın bir zamanda gerçekleşmeyecek
Apple’ın bu artırılmış gerçeklik gözlüğü için ilk çıkış tarihi esasında 2023 yılına işaret ediyordu. Ancak sonrasında bu tarih 2025 yılına kadar kaydırılmıştı. Ancak şimdi gelen bilgiler en azından “Apple Glass” olarak adlandırılan cihazın öngörülebilir bir gelecekte gerçekleşmeyeceğini gösteriyor.
Öte yandan Apple’ın AR/VR bölümündeki çalışanların çoğunun firmanın üretmeyi planladığı karma gerçeklik başlıkları üzerinde çalıştığı söyleniyor. Aktarılanlara göre Apple’ın karma gerçeklik başlığı bu yıl piyasaya sürülecek. Ek olarak bu cihazın 3000 dolara mal olacağı da belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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