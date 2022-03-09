iPhone 15 serisindeki tüm modellerde Apple'ın yeni çift delikli tasarımı olacak

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Apple, bu yıl piyasaya sürülecek bazı iPhone 14 modellerindeki çentik tasarımını değiştirmeyi planlıyor. iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max, Face ID ve selfie kamerasını barındıracak hap şeklindeki çift delik tasarımı ile gelecek. 2022'de iPhone 14 serisinin sadece 2 modelinde gelmesi beklenen yeni tasarım, 2023'te çıkması beklenen iPhone 15 serisindeki tüm cihazlarda olabilir.

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iPhone 15 serisi ile çentik tasarımı ortadan kalkacak

DSCC CEO'su Ross Young, iPhone 14 serisinden beklentileri hakkında birkaç güncelleme yaptı. Yaptığı güncellemede Face ID ve selfie kamerasını içeren yeni delikli tasarımın 2022'de, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te, 2023'te ise yeni çıkacak tüm iPhone'larda gelmesini beklediğini açıkladı.

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Ross Young yaptığı açıklamada bu yeni çift delikli tasarımın daha düşük maaliyetli olacağını açıkladı. iPhone 14 Pro ile çentiğin yerine gelecek delik 5.631 mm çapında olabilir. Beklenenden daha büyük olan tasarım, Young'a göre 2023'te iPhone 15 serisiyle küçültülebilir. Ayrıca Young yaptığı açıklamalarda ekran altı Face ID teknolojisi için Apple'ın çalışmalar yaptığını ancak bu teknolojinin 2023 yılına yetişemeyeceğini söyledi.

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Apple'ın hangi telefonlarında çift delikli tasarım olacak?