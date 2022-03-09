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    iPhone 15 serisindeki tüm modellerde Apple'ın yeni çift delikli tasarımı olacak

    Face ID ve selfie kamerasını içeren yeni delikli tasarımın 2022'de, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te, 2023'te ise yeni çıkacak iPhone serisindeki tüm telefonlarda gelmesi bekleniyor.
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    Apple'ın hangi telefonlarında çift delikli tasarım olacak?
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    Apple, bu yıl piyasaya sürülecek bazı iPhone 14 modellerindeki çentik tasarımını değiştirmeyi planlıyor. iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max, Face ID ve selfie kamerasını barındıracak hap şeklindeki çift delik tasarımı ile gelecek. 2022'de iPhone 14 serisinin sadece 2 modelinde gelmesi beklenen yeni tasarım, 2023'te çıkması beklenen iPhone 15 serisindeki tüm cihazlarda olabilir. 

    iPhone 15 serisi ile çentik tasarımı ortadan kalkacak

    DSCC CEO'su Ross Young, iPhone 14 serisinden beklentileri hakkında birkaç güncelleme yaptı. Yaptığı güncellemede Face ID ve selfie kamerasını içeren yeni delikli tasarımın 2022'de, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te, 2023'te ise yeni çıkacak tüm iPhone'larda gelmesini beklediğini açıkladı.

    Apple'ın hangi telefonlarında çift delikli tasarım olacak?
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    Ross Young yaptığı açıklamada bu yeni çift delikli tasarımın daha düşük maaliyetli olacağını açıkladı. iPhone 14 Pro ile çentiğin yerine gelecek delik 5.631 mm çapında olabilir. Beklenenden daha büyük olan tasarım, Young'a göre 2023'te iPhone 15 serisiyle küçültülebilir. Ayrıca Young yaptığı açıklamalarda ekran altı Face ID teknolojisi için Apple'ın çalışmalar yaptığını ancak bu teknolojinin 2023 yılına yetişemeyeceğini söyledi.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    epiques 21 saat önce

    şu yorumlara bak bizim haine korkağa ihtiyacımız yok hepsi bizde var zaten..

    alex59 3 gün önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 6 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 6 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 6 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 6 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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