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    Anlık Bildirim

    Apple'ın hayal kırıklığı: Vision Pro'nun üretimi durmak üzere

    Apple, büyük beklentilerle satışa sunduğu karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun üretimini büyük oranda azaltıyor, hatta Kasım ayında üretimi durdurabileceği belirtiliyor.
    Apple'ın hayal kırıklığı: Vision Pro'nun üretimi durmak üzere Tam Boyutta Gör
    Apple, büyük beklentilerle satışa sunduğu karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun üretimini büyük oranda azaltıyor, hatta Kasım ayında üretimi durdurabileceği belirtiliyor.

    Apple Vision Pro'ya olan talep düşük

    The Information'ın haberine göre, yazın başında azalan üretim durmak üzere. Bir fabrika çalışanın bildirdiğine göre, fabrikada Mayıs ayında belirli bileşenlerin durdurulduğu ve teslim edilmemiş on binlerce parça olduğu söyleniyor. Tedarikçideki çalışanlar, Apple'ın 500.000 ila 600.000 adet başlık üretmeye yetecek kadar bileşene sahip olduğunu belirttiler. Bu miktarın talebi uzun süre karşılamaya yeteceği bildiriliyor.

    Apple için Vision Pro'nun son montajını gerçekleştiren Çinli üretici Luxshare'in, zirve dönemde günlük 2000 adet civarı, şu anda ise yaklaşık 1000 başlık ürettiği belirtiliyor.

    Üretim hattını parçalara ayıran Apple'ın, talep artarsa üretimi arttırabileceği belirtiliyor.  ​​Apple ayrıca, daha ucuz bir modelde benzer bileşenleri kullanabilir veya gözlüğün kendisinde büyük değişiklikler yapmadan küçük bir yükseltme yayınlayabilir.

    Apple Vision Pro, yüksek kaliteli ekranı ve sezgisel kullanım deneyimiyle genel olarak beğenilse de, 3500 dolarlık fiyatı, ağır yapısı ve VR gözlüklerin genel problemi olan baş ağrısı ve mide bulantısı gibi konularda eleştirilerin hedefi oldu. Aynı zamanda, cihaza özel uygulamaların azlığı da önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.

    Bu arada, Apple'ın dikkatini Vision Pro'nun daha ucuz bir versiyonuna çevirdiği bildirildi. Daha erişilebilir bir cihazın piyasaya çıkması satışları arttırabilir, bu da geliştiricileri daha fazla uygulama geliştirmeye yöneltebilir. 

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/virtual-reality/apple-reportedly-slows-down-vision-pro-production-a-more-affordable-version-may-be-in-the-works https://www.theinformation.com/articles/apple-sharply-scales-back-production-of-vision-pro
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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