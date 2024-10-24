Apple'ın hayal kırıklığı: Vision Pro'nun üretimi durmak üzere

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Tam Boyutta Gör Apple, büyük beklentilerle satışa sunduğu karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun üretimini büyük oranda azaltıyor, hatta Kasım ayında üretimi durdurabileceği belirtiliyor.

Apple Vision Pro'ya olan talep düşük

The Information'ın haberine göre, yazın başında azalan üretim durmak üzere. Bir fabrika çalışanın bildirdiğine göre, fabrikada Mayıs ayında belirli bileşenlerin durdurulduğu ve teslim edilmemiş on binlerce parça olduğu söyleniyor. Tedarikçideki çalışanlar, Apple'ın 500.000 ila 600.000 adet başlık üretmeye yetecek kadar bileşene sahip olduğunu belirttiler. Bu miktarın talebi uzun süre karşılamaya yeteceği bildiriliyor.

Apple için Vision Pro'nun son montajını gerçekleştiren Çinli üretici Luxshare'in, zirve dönemde günlük 2000 adet civarı, şu anda ise yaklaşık 1000 başlık ürettiği belirtiliyor.

Üretim hattını parçalara ayıran Apple'ın, talep artarsa üretimi arttırabileceği belirtiliyor. ​​Apple ayrıca, daha ucuz bir modelde benzer bileşenleri kullanabilir veya gözlüğün kendisinde büyük değişiklikler yapmadan küçük bir yükseltme yayınlayabilir.

Uygun fiyatlı Vision Pro detaylanıyor 1 hf. önce eklendi

Apple Vision Pro, yüksek kaliteli ekranı ve sezgisel kullanım deneyimiyle genel olarak beğenilse de, 3500 dolarlık fiyatı, ağır yapısı ve VR gözlüklerin genel problemi olan baş ağrısı ve mide bulantısı gibi konularda eleştirilerin hedefi oldu. Aynı zamanda, cihaza özel uygulamaların azlığı da önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.

Bu arada, Apple'ın dikkatini Vision Pro'nun daha ucuz bir versiyonuna çevirdiği bildirildi. Daha erişilebilir bir cihazın piyasaya çıkması satışları arttırabilir, bu da geliştiricileri daha fazla uygulama geliştirmeye yöneltebilir.

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