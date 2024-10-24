Apple'ın hayal kırıklığı: Vision Pro'nun üretimi durmak üzere

Apple Vision Pro'ya olan talep düşük
The Information'ın haberine göre, yazın başında azalan üretim durmak üzere. Bir fabrika çalışanın bildirdiğine göre, fabrikada Mayıs ayında belirli bileşenlerin durdurulduğu ve teslim edilmemiş on binlerce parça olduğu söyleniyor. Tedarikçideki çalışanlar, Apple'ın 500.000 ila 600.000 adet başlık üretmeye yetecek kadar bileşene sahip olduğunu belirttiler. Bu miktarın talebi uzun süre karşılamaya yeteceği bildiriliyor.
Apple için Vision Pro'nun son montajını gerçekleştiren Çinli üretici Luxshare'in, zirve dönemde günlük 2000 adet civarı, şu anda ise yaklaşık 1000 başlık ürettiği belirtiliyor.
Üretim hattını parçalara ayıran Apple'ın, talep artarsa üretimi arttırabileceği belirtiliyor. Apple ayrıca, daha ucuz bir modelde benzer bileşenleri kullanabilir veya gözlüğün kendisinde büyük değişiklikler yapmadan küçük bir yükseltme yayınlayabilir.
Apple Vision Pro, yüksek kaliteli ekranı ve sezgisel kullanım deneyimiyle genel olarak beğenilse de, 3500 dolarlık fiyatı, ağır yapısı ve VR gözlüklerin genel problemi olan baş ağrısı ve mide bulantısı gibi konularda eleştirilerin hedefi oldu. Aynı zamanda, cihaza özel uygulamaların azlığı da önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.
Bu arada, Apple'ın dikkatini Vision Pro'nun daha ucuz bir versiyonuna çevirdiği bildirildi. Daha erişilebilir bir cihazın piyasaya çıkması satışları arttırabilir, bu da geliştiricileri daha fazla uygulama geliştirmeye yöneltebilir.Kaynakça https://www.tomshardware.com/virtual-reality/apple-reportedly-slows-down-vision-pro-production-a-more-affordable-version-may-be-in-the-works https://www.theinformation.com/articles/apple-sharply-scales-back-production-of-vision-pro Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)