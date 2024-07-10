Samsung, XR gözlüğünü bu yıl sonunda tanıtacağını açıkladı

Bu yılın başlarında Samsung, bir XR başlık üzerinde çalıştığını ve gelecekte piyasaya süreceğini açıklamış ancak tarih vermemişti. Şirket bu yılın sonu için tarih verirken, bu tarihin piyasaya çıkış tarihi mi yoksa gözlüğün tanıtım tarihi mi olacağı belirsizliğini koruyor. Muhtemelen yıl sonundaki tanıtımdan sonra 2025'in başlarında Samsung XR gözlüğü piyasaya sürülebilir.
Samsung'un XR başlığı neler sunacak?
Samsung'un ilk XR başlığının, Google'ın XR başlıkları için tasarlanmış Android işletim sisteminin özel bir sürümüne sahip olması bekleniyor. Çipset tarafında ise birkaç ay önce tanıtılan Snapdragon XR2 Gen 2+ yonga seti başlığa güç verebilir.
XR başlık ayrıca Samsung Display'in yan kuruluşu olan eMagin'in 3.500 ppi piksel yoğunluğuna sahip Mikro OLED veya OLEDoS ekranını kullanabilir. Üst seviye bir cihaz olması beklenen karma gerçekli gözlüğü, Galaxy akıllı telefonlarla ve muhtemelen dizüstü bilgisayarlarla çalışacak. Ancak Samsung'un cihazı 3.500 dolarlık Apple Vision Pro'ya doğrudan rakip olarak konumlandırıp konumlandırmayacağı belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.