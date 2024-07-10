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    Anlık Bildirim

    Samsung, XR gözlüğünü bu yıl sonunda tanıtacağını açıkladı

    Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni cihazlarının tanıtımını gerçekleştirdikten sonra, beklenen XR (karma gerçeklik) gözlüğünü bu yılın sonunda tanıtacağını açıkladı. XR gözlük neler sunacak?
    Samsung, XR gözlüğünü bu yıl sonunda tanıtacağını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Bugün Paris'te düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung, yeni cihazlarının tanıtımını gerçekleştirdi. şirket, cihazların tanıtımından sonra şirket, beklenen XR (karma gerçeklik) gözlüğünü bu yılın sonunda tanıtacağını açıkladı.

    Bu yılın başlarında Samsung, bir XR başlık üzerinde çalıştığını ve gelecekte piyasaya süreceğini açıklamış ancak tarih vermemişti. Şirket bu yılın sonu için tarih verirken, bu tarihin piyasaya çıkış tarihi mi yoksa gözlüğün tanıtım tarihi mi olacağı belirsizliğini koruyor. Muhtemelen yıl sonundaki tanıtımdan sonra 2025'in başlarında Samsung XR gözlüğü piyasaya sürülebilir.

    Samsung'un XR başlığı neler sunacak?

    Samsung'un ilk XR başlığının, Google'ın XR başlıkları için tasarlanmış Android işletim sisteminin özel bir sürümüne sahip olması bekleniyor. Çipset tarafında ise birkaç ay önce tanıtılan Snapdragon XR2 Gen 2+ yonga seti başlığa güç verebilir. 

    XR başlık ayrıca Samsung Display'in yan kuruluşu olan eMagin'in 3.500 ppi piksel yoğunluğuna sahip Mikro OLED veya OLEDoS ekranını kullanabilir. Üst seviye bir cihaz olması beklenen karma gerçekli gözlüğü, Galaxy akıllı telefonlarla ve muhtemelen dizüstü bilgisayarlarla çalışacak. Ancak Samsung'un cihazı 3.500 dolarlık Apple Vision Pro'ya doğrudan rakip olarak konumlandırıp konumlandırmayacağı belli değil. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    M
    molla gürhani 1 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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