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Tam Boyutta Gör Bugün Paris'te düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung, yeni cihazlarının tanıtımını gerçekleştirdi. şirket, cihazların tanıtımından sonra şirket, beklenen XR (karma gerçeklik) gözlüğünü bu yılın sonunda tanıtacağını açıkladı.

Bu yılın başlarında Samsung, bir XR başlık üzerinde çalıştığını ve gelecekte piyasaya süreceğini açıklamış ancak tarih vermemişti. Şirket bu yılın sonu için tarih verirken, bu tarihin piyasaya çıkış tarihi mi yoksa gözlüğün tanıtım tarihi mi olacağı belirsizliğini koruyor. Muhtemelen yıl sonundaki tanıtımdan sonra 2025'in başlarında Samsung XR gözlüğü piyasaya sürülebilir.

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Samsung'un XR başlığı neler sunacak?

Samsung'un ilk XR başlığının, Google'ın XR başlıkları için tasarlanmış Android işletim sisteminin özel bir sürümüne sahip olması bekleniyor. Çipset tarafında ise birkaç ay önce tanıtılan Snapdragon XR2 Gen 2+ yonga seti başlığa güç verebilir.

XR başlık ayrıca Samsung Display'in yan kuruluşu olan eMagin'in 3.500 ppi piksel yoğunluğuna sahip Mikro OLED veya OLEDoS ekranını kullanabilir. Üst seviye bir cihaz olması beklenen karma gerçekli gözlüğü, Galaxy akıllı telefonlarla ve muhtemelen dizüstü bilgisayarlarla çalışacak. Ancak Samsung'un cihazı 3.500 dolarlık Apple Vision Pro'ya doğrudan rakip olarak konumlandırıp konumlandırmayacağı belli değil.

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Samsung, XR gözlüğünü bu yıl sonunda tanıtacağını açıkladı