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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın iPhone kutularından kulaklığı çıkarma kararı Fransa'da işlemeyecek

    Apple dün düzenlediği etkinlikte iPhone kutularından kablolu kulaklık ve şarj aletinin kaldırıldığını açıklamıştı. Ancak şirket Fransa'da kulaklıksız iPhone satamayacak. Peki ama neden?
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple'ın iPhone kutularından kulaklığı çıkarma kararı Fransa'da işlemeyecek
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    Apple dün merakla beklenen iPhone 12 serisini resmen tanıttı. Şirket "Hi, Speed" etkinliği kapsamında iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerini görücüye çıkardı.

    Ayrıca Bkz. "Huawei sekizgen kameralı Mate 40'ın ilk görüntüsünü yayınladı"

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    Lansmandan hemen sonra iPhone 12 kutularından kulaklık ve şarj adaptörü çıkmayacağı resmi olarak açıklandı. Dahası da var. Bu aksesuarlar artık iPhone 11, iPhone XR ve iPhone SE kutularına da dahil edilmeyecek.

    Apple'ın iPhone kutularından kulaklığı çıkarma kararı Fransa'da işlemeyecek
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    Apple, kullanıcılar tarafından tepki gören bu kararın olumsuz etkilerini azaltmak için kulaklık ve şarj adaptörlerinde indirime gitti. Ancak şirketin iPhone kutularından kablolu kulaklığı çıkarma kararı Fransa'da geçerli olmayacak.

    Fransa'da yasalar müsade etmiyor

    Fransız yetkililer, iletişim sırasında kullanıcıların radyo dalgalarına maruz kalma seviyesini azaltan aksesuarları zorunlu hale getirmiş durumda. 2010 yılında yürürlüğe giren yasa kapsamında bu tip aksesuarlara sahip olmayan akıllı telefonların satışı yasak.

    Apple'ın iPhone kutularından kulaklığı çıkarma kararı Fransa'da işlemeyecek
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    Apple Fransa web sitesine baktığımızda da iPhone'ların kutu içeriğinde EarPods'un yer aldığını görüyoruz. Şirket dün yaptığı açıklamada karbon emisyonlarını ve çevre üzerindeki zararlı etkiyi azaltmak için böyle bir karar aldığını açıklamıştı.



    https://www.apple.com/fr/iphone-12/specs/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    43 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 1 hf. en beğenilen lucifered
    Anadolu çocuğu bu numaraları yer de Fransız çocuğu yemez diyecektin galiba.
    Yanıtla +25
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    th9 1 hf. (düzenlendi) lucifered
    5g yüzünden maliyetler artdı,samsung gibi telefonun fiyatını yükseltmek yerine fiyatı sabit tutarak zaten herkesin evinde olan adaptörü ve artık eskiyen kablolu kulaklığı çıkartmak daha mantıklı
    5g yüzünden maliyetler artdı,samsung gibi telefonun fiyatını yükseltmek yerine fiyatı sabit tutarak zaten herkesin evinde olan adaptörü ve artık eskiyen kablolu...
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    4 Yanıt Yanıtla +22
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi)
    "Ayfon Fransadan kaçar" deyip hükümete, Macron'a giydiren olmamış mı Fransa'da?
    Ha doğru bu tipler bi bizde var dimi. Unutuyorum bazen.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    AnadoluEfes 1 hf.
    Helal lan size
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    xamaximax 1 hf.
    karbon emisyonunu düşürmek istiyorsa type c ye geçsin
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 1 hf.
    kulaklık ve şarj cihazının maliyeti samsungun zammından daha yüksek maliyetli ama... apple para gözdür... insanlığın 1 numaralı düşmanıdır...
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    dmclskn 1 hf. (düzenlendi)
    Küresel ısınma çok güzel bahanesi olmuş. Kârı yükseltmek gibi amaçlarıda eminim yoktur. Macbooklardaki'lardaki şarj aletlerini de çıkartırlarsa harika olur. Darısı diğer şarj aleti ile satılan cihazların başına diyelim.
    Yanıtla +2
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    fuckulteli 1 hf.
    Kulaklığın çıkmamasını bir yere kadar anlıyorum da şarj adaptörünün olmamasını anlamıyorum.

    Kulaklığa ihtiyacın belki 2 gün sonra belki 3 gün sonra olur ama şarj adaptörüne ihtiyacın 5 saat sonra olacak. Evde fazladan Android cihazların adaptörleri var ama usb c değil hiçbiri.
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 1 hf.
    yine herkes eleştiriyor ama bence en mantıklısını yaptı. stok mu yapacaksınız. hangi cihazı alsanız içinden kablo çıkıyor. bi bakıyorsun ki elinizde 5 tane kablo olmuş. neden ? android telefonum yok elimde 5 tane android için kablo var. ( kulaklık, dslr makine, mouse, klavye, powerbank.. )

    Bence diğer firmalarda bunu kaldırıp dışarıdan bir firmaya versinler, ihtiyaç kadar alırsın.

    Aslında bu durum çoğumuzda var. büyüklerimizden kalan genetik bir kusur.. dursun zararı yok lafı artık benliğimizin bir parçası haline gelmiş.. hayır yani ne yapacaksın, firavunlar gibi mezarına konulmasını mı isteyeceksin.

    Bozulduğunda git yenisini al çok mu zor ? ben hala 6 yıllık kabloyu kullanıyorum ve daha bu yıl kablo yırtılmaya başladı.

    ama yok evinde, arabasında, ofisinde ayrı ayrı kablosu olacak beyefendinin.. yanında kablo adaptör taşıyamaz bi tarafımın kenarı..
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    smalsrol (Volkan Küçük) 1 hf. khrmndgn
    Yav he he , apple doğayı korur, müşterisini de çok sever
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf.
    apple adaptör ve kulaklık fiyatı toplam ne ise o kadar fiyatı indirmeliydi
    ya da 3.5mm giriş koyacakki universal piyasadaki her kulaklık uysun

    iphone xs ve eski modellerden geçenler 5w ile şarj edebilir durumda.iphone12pro alıp 3 saatte mi doldursunlar yani?
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    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    Bencede bizde böyle bir düzenleme olması gerekmekte.
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    tachyon 1 hf.
    Trilyon dolarlık şirket maliyet arttı diye kutudan şarj cihazı ve kulaklığı çıkardı. Şaka gibi. Az ye Epıl az ye. Allah gözünü doyursun. 700 dolara kazanacağına 690 dolar kazan. Bu ürünlerin sana maliyeti ne kadar olabilir? Sanki Şarj cihazı satışını hiç yapmayacakmış gibi de bir de gelmiş çevrecilik ayağına yatıyor.
    Yanıtla +2
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi)
    "Ayfon Fransadan kaçar" deyip hükümete, Macron'a giydiren olmamış mı Fransa'da?
    Ha doğru bu tipler bi bizde var dimi. Unutuyorum bazen.
    Yanıtla +10
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    4983 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iPhone 12 ve
    6 etiket daha kablolu kulaklık şarj alet fransa yasa earpods Mobil Teknolojiler
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