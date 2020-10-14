Apple'ın iPhone kutularından kulaklığı çıkarma kararı Fransa'da işlemeyecek

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Apple dün merakla beklenen iPhone 12 serisini resmen tanıttı. Şirket "Hi, Speed" etkinliği kapsamında iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerini görücüye çıkardı.

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iPhone 12'nin kutusundan kulaklık çıkmayabilir

Lansmandan hemen sonra iPhone 12 kutularından kulaklık ve şarj adaptörü çıkmayacağı resmi olarak açıklandı. Dahası da var. Bu aksesuarlar artık iPhone 11, iPhone XR ve iPhone SE kutularına da dahil edilmeyecek.

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Apple, kullanıcılar tarafından tepki gören bu kararın olumsuz etkilerini azaltmak için kulaklık ve şarj adaptörlerinde indirime gitti. Ancak şirketin iPhone kutularından kablolu kulaklığı çıkarma kararı Fransa'da geçerli olmayacak.

Fransa'da yasalar müsade etmiyor

Fransız yetkililer, iletişim sırasında kullanıcıların radyo dalgalarına maruz kalma seviyesini azaltan aksesuarları zorunlu hale getirmiş durumda. 2010 yılında yürürlüğe giren yasa kapsamında bu tip aksesuarlara sahip olmayan akıllı telefonların satışı yasak.

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Apple Fransa web sitesine baktığımızda da iPhone'ların kutu içeriğinde EarPods'un yer aldığını görüyoruz. Şirket dün yaptığı açıklamada karbon emisyonlarını ve çevre üzerindeki zararlı etkiyi azaltmak için böyle bir karar aldığını açıklamıştı.

https://www.apple.com/fr/iphone-12/specs/

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