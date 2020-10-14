Apple'ın iPhone kutularından kulaklığı çıkarma kararı Fransa'da işlemeyecek

Apple dün merakla beklenen iPhone 12 serisini resmen tanıttı. Şirket "Hi, Speed" etkinliği kapsamında iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerini görücüye çıkardı.
Ayrıca Bkz. "Huawei sekizgen kameralı Mate 40'ın ilk görüntüsünü yayınladı"İlginizi Çekebilir iPhone 12'nin kutusundan kulaklık çıkmayabilir
Lansmandan hemen sonra iPhone 12 kutularından kulaklık ve şarj adaptörü çıkmayacağı resmi olarak açıklandı. Dahası da var. Bu aksesuarlar artık iPhone 11, iPhone XR ve iPhone SE kutularına da dahil edilmeyecek.
Apple, kullanıcılar tarafından tepki gören bu kararın olumsuz etkilerini azaltmak için kulaklık ve şarj adaptörlerinde indirime gitti. Ancak şirketin iPhone kutularından kablolu kulaklığı çıkarma kararı Fransa'da geçerli olmayacak.
Fransa'da yasalar müsade etmiyor
Fransız yetkililer, iletişim sırasında kullanıcıların radyo dalgalarına maruz kalma seviyesini azaltan aksesuarları zorunlu hale getirmiş durumda. 2010 yılında yürürlüğe giren yasa kapsamında bu tip aksesuarlara sahip olmayan akıllı telefonların satışı yasak.
Apple Fransa web sitesine baktığımızda da iPhone'ların kutu içeriğinde EarPods'un yer aldığını görüyoruz. Şirket dün yaptığı açıklamada karbon emisyonlarını ve çevre üzerindeki zararlı etkiyi azaltmak için böyle bir karar aldığını açıklamıştı.
https://www.apple.com/fr/iphone-12/specs/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Ha doğru bu tipler bi bizde var dimi. Unutuyorum bazen.