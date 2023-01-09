Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü ne zaman tanıtılacak? Çıkış tarihi tekrar ortaya çıktı

Karma gerçeklik gözlüğü bahar aylarında tanıtılacak
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Power On haber bülteninde firmanın ilk gözlüğü hakkında önemli bilgiler paylaştı. Gurman’a göre Apple, karma gerçeklik gözlüğünü WWDC öncesinde bahar aylarında resmen tanıtacak ve cihaz, 2023’ün sonbaharında satışa çıkacak. Ayrıca Gurman, cihazın normalde ocak ayında tanıtılmasının planlandığını ancak Apple’ın tanıtımı ertelemek zorunda kaldığını belirtti.
Gurman’a göre karma gerçeklik gözlüğünün prototipi, birkaç geliştiriciye dağıtılmış durumda ancak cihaz hala donanım ve yazılım problemlerine sahip. Şirketin bu problemleri hızlıca çözmek için firma içerisindeki diğer projelerden eleman aldığını ve bu nedenle diğer projelerin ertelenebileceği de gelen bilgiler arasında. Gurman’ın karma gerçeklik gözlüğü hakkında yaptığı paylaşımlar, Ming-Chi Kuo’dan gelen bilgiler ile eşleşiyor. Muhtemelen bahar ayında tanıtılacak olan karma gerçeklik kaskı/gözlüğü, WWDC’de daha da detaylandırılacak ve yılın sonlarına doğru satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..