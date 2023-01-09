Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü ne zaman tanıtılacak? Çıkış tarihi tekrar ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ve Mac ürünleri ile birçok ürün segmentinde devasa bir isim olan Apple, yakında yeni bir pazara giriş yapacak. Henüz olgunlaşmamış ve popülerleşmemiş bir pazar olan akıllı gözlük/kasket pazarı, Apple’ın uzun bir süredir çalışmaları arasında bulunuyordu. Firma içerisinde gerçekleşen çalışmaların ilk meyvesini çok yakında alacak olan Apple, yıl bitmeden bu segment için ilk ürününü bizlerle buluşturacak. Peki Apple’ın karma gerçeklik kaskı ne zaman tanıtılacak?

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Karma gerçeklik gözlüğü bahar aylarında tanıtılacak

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Power On haber bülteninde firmanın ilk gözlüğü hakkında önemli bilgiler paylaştı. Gurman’a göre Apple, karma gerçeklik gözlüğünü WWDC öncesinde bahar aylarında resmen tanıtacak ve cihaz, 2023’ün sonbaharında satışa çıkacak. Ayrıca Gurman, cihazın normalde ocak ayında tanıtılmasının planlandığını ancak Apple’ın tanıtımı ertelemek zorunda kaldığını belirtti.

Gurman’a göre karma gerçeklik gözlüğünün prototipi, birkaç geliştiriciye dağıtılmış durumda ancak cihaz hala donanım ve yazılım problemlerine sahip. Şirketin bu problemleri hızlıca çözmek için firma içerisindeki diğer projelerden eleman aldığını ve bu nedenle diğer projelerin ertelenebileceği de gelen bilgiler arasında. Gurman’ın karma gerçeklik gözlüğü hakkında yaptığı paylaşımlar, Ming-Chi Kuo’dan gelen bilgiler ile eşleşiyor. Muhtemelen bahar ayında tanıtılacak olan karma gerçeklik kaskı/gözlüğü, WWDC’de daha da detaylandırılacak ve yılın sonlarına doğru satışa çıkacak.

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Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü hakkında yeni detaylar geldi