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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın microLED üreticisi Plessey'i satın alma girişimine Facebook engeli

    Sızan yeni bir rapor, Apple'ın önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeyi planladığı artırılmış gerçeklik cihazları için Plessey'i satın almayı düşündüğünü ortaya çıkardı.
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple'ın microLED üreticisi Plessey'i satın alma girişimine Facebook engeli
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    The Information'a göre Apple, yakın gelecekte piyasaya sürmeyi planladığı artrılmış gerçeklik (AR) ürünlerinde kullanmak üzere İngiltere merkezli MicroLED üreticisi Plessey'i satın almayı düşünüyordu ancak işler istediği gibi gitmedi.

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    Apple'ın planları suya düştü

    Yayınlanan rapora göre Plessey'i satın almak isteyen Apple'ın önüne Facebook engeli çıktı. Zira, Plessey'in Facebook ile özel bir lisans anlaşması yaptığı ve olası bir satın almanın bu anlaşmaya aykırı olduğu belirtiliyor. Yapılan özel anlaşmaya göre Plessey'in önümüzdeki yıllarda üreteceği teknolojilerin ilk alıcısı Facebook olacak.

    Apple'ın microLED üreticisi Plessey'i satın alma girişimine Facebook engeli
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    Facebook'un Plessey'i özel bir sözleşme ile bağlamış olması, önümüzdeki yıllarda giyilebilir teknoloji sektöründe Google ve Apple karşısında şirkete bir avantaj getirebilir. Apple'ın ise gerçekleşmeyen bu satın alma sonrasında planlarını hangi yönde yapacağı şimdilik kestirilemiyor. Zira teknoloji devinin, 2022 veya 2023 yılına kadar giyilebilir ürünlerini piyasaya sürmesi bekleniyor.



    https://www.macrumors.com/2020/03/30/apple-considered-acquiring-plessey/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Apple Facebook ile uzlasir ve sorun kalmaz.
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Apple Facebook ortakligi yakindir...
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