Apple'ın microLED üreticisi Plessey'i satın alma girişimine Facebook engeli

Tam Boyutta Gör

The Information'a göre Apple, yakın gelecekte piyasaya sürmeyi planladığı artrılmış gerçeklik (AR) ürünlerinde kullanmak üzere İngiltere merkezli MicroLED üreticisi Plessey'i satın almayı düşünüyordu ancak işler istediği gibi gitmedi.

Ayrıca Bkz. "Huawei P40 Pro, 80 bin ön sipariş rakamına ulaştı"

Apple'ın planları suya düştü

Yayınlanan rapora göre Plessey'i satın almak isteyen Apple'ın önüne Facebook engeli çıktı. Zira, Plessey'in Facebook ile özel bir lisans anlaşması yaptığı ve olası bir satın almanın bu anlaşmaya aykırı olduğu belirtiliyor. Yapılan özel anlaşmaya göre Plessey'in önümüzdeki yıllarda üreteceği teknolojilerin ilk alıcısı Facebook olacak.

Tam Boyutta Gör

Facebook'un Plessey'i özel bir sözleşme ile bağlamış olması, önümüzdeki yıllarda giyilebilir teknoloji sektöründe Google ve Apple karşısında şirkete bir avantaj getirebilir. Apple'ın ise gerçekleşmeyen bu satın alma sonrasında planlarını hangi yönde yapacağı şimdilik kestirilemiyor. Zira teknoloji devinin, 2022 veya 2023 yılına kadar giyilebilir ürünlerini piyasaya sürmesi bekleniyor.

https://www.macrumors.com/2020/03/30/apple-considered-acquiring-plessey/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.