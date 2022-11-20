Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    134 milyon kişinin gördüğü Twitter anketinin sonucu: Donald Trump geri döndü (Güncellendi)

    45. Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump günler sonra Twitter'a dönüyor. Twitter'ın CEO'su olan Elon Musk, Trump'ın hesabındaki yasağı kaldırıp kaldırmamak konusunda bir anket yapmıştı.
    4
    Elon Musk Tam Boyutta Gör
    İnsanlara Donald Trump'ın Twitter hesabındaki yasağın kaldırılıp kaldırılmaması konusunda bir soru soran ve bunun için bir anket yapan Elon Musk, çoğunluğun dediğini hayata geçirmek için harekete geçti.

    Donald Trump Twitter hesabına kavuştu

    6 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen ve tarihe 2021 Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası Baskını olarak geçen ilgili olayda baskıncılara verdiği destek yüzünden birçok kişi tarafından kınanan Trump, Twitter tarafından da dışlanmıştı.

    Ankette toplam 15,085,458 adet oy kullanıldı. Bu ankete katılanların yüzde 51.8'i Trump'ın Twitter'a geri dönmesini destekledi. Geriye kalan yüzde 48.2'lik kısım ise Trump'ı Twitter'da görmek istemediğini söyledi.

    134 milyon kişinin bu anketi gördüğünü söyleyen Elon Musk, oylamaya bot hesapların ve oylamayı manipüle etmek isteyen kişilerin de katıldığını deklare etti.

    Musk ortaya bu konu hakkında kesin bir kanıt koymasa da gelecekte yapılması planlanan anketlerin daha güvenli bir altyapı aracılığı ile yapılacağı konusunda yeşil ışık yaktı.

    Güncelleme: Donald Trump'ın Twitter hesabı açıldı.

    Kaynakça https://www.businessinsider.com/elon-musk-said-donald-trumps-twitter-account-will-be-reinstated-2022-11 https://www.theguardian.com/us-news/2022/nov/20/twitter-lifts-donald-trump-ban-after-elon-musks-poll
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2.3
    Monster Abra A5 V17.2.3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız