134 milyon kişinin gördüğü Twitter anketinin sonucu: Donald Trump geri döndü (Güncellendi)

Tam Boyutta Gör İnsanlara Donald Trump'ın Twitter hesabındaki yasağın kaldırılıp kaldırılmaması konusunda bir soru soran ve bunun için bir anket yapan Elon Musk, çoğunluğun dediğini hayata geçirmek için harekete geçti.

Donald TRUMP'ın Instagram, Twitter ve Facebook bilmecesi sürüyor 3 hf. önce eklendi

Donald Trump Twitter hesabına kavuştu

6 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen ve tarihe 2021 Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası Baskını olarak geçen ilgili olayda baskıncılara verdiği destek yüzünden birçok kişi tarafından kınanan Trump, Twitter tarafından da dışlanmıştı.

Ankette toplam 15,085,458 adet oy kullanıldı. Bu ankete katılanların yüzde 51.8'i Trump'ın Twitter'a geri dönmesini destekledi. Geriye kalan yüzde 48.2'lik kısım ise Trump'ı Twitter'da görmek istemediğini söyledi.

134 milyon kişinin bu anketi gördüğünü söyleyen Elon Musk, oylamaya bot hesapların ve oylamayı manipüle etmek isteyen kişilerin de katıldığını deklare etti.

Musk ortaya bu konu hakkında kesin bir kanıt koymasa da gelecekte yapılması planlanan anketlerin daha güvenli bir altyapı aracılığı ile yapılacağı konusunda yeşil ışık yaktı.

Güncelleme: Donald Trump'ın Twitter hesabı açıldı.

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Donald Trump Twitter hesabına kavuştu