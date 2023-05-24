Apple'ın VR başlığı geliyor: Uzmanlar WWDC 2023'e davet edildi

Tam Boyutta Gör WWDC23, 5 Haziran’da TSİ 20.00’de başlayacak. Apple, etkinlikte iPhone’lar için iOS 17, Apple Watch’lar için watchOS 10, Mac’ler için macOS 14 güncellemesi dahil yeni yazılımları tanıtacak. Şirket, ana güncellemelere ek olarak uzun zamandır beklenen karma gerçeklik başlığını da tanıtacak. Bu, bir süredir konuşuluyor ancak şirketin VR alanında uzman kişilere davet göndermesi VR/AR başlığın tanıtılma ihtimalini güçlendirdi.

Apple, WWDC23 etkinlik programını paylaştı 1 hf. önce eklendi

Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı’na katılacak basın mensuplarını ve içerik üreticileri özenle seçiyor. Şirket, genelde teknoloji bloglarında ve büyük basın kuruluşlarında çalışan kişiler dışında etkinliğin ana konusuyla ilgili gazetecileri davet ediyor. Hatırlayacağınız üzere 2014’te moda dünyasından önemli isimler davet edilmiş, ilk Apple Watch modeli tanıtılmıştı. 2019’da da Hollywood yıldızları, yönetmenler ve habercilerin katıldığı etkinlikte Apple TV Plus tanıtılmıştı. Apple, 2023’te de VR teknolojilerle yakından ilgilenen kişileri davet etti. Bu yüzden şirketin yaklaşan WWDC etkinliğinde sanal gerçeklik başlığını tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Apple'ın karma gerçeklik başlığı nasıl olacak?

Apple'ın karma gerçeklik başlığı, kullanıcıların artırılmış gerçeklikte gerçek dünyayla etkileşime girmesine olanak tanıyacak yüksek çözünürlüklü kameralara sahip olacak. Başlık, iOS tabanlı ancak VR ortamı için tasarlanmış yeni bir sistem olan xrOS üzerinde çalışacak.

Apple Reality Pro, sanal gerçeklikte FaceTime, oyun oynama ve Mac için harici ekran olarak kullanma seçeneği gibi özelliklere sahip olacak. Ayrıca iPad uygulamalarını çalıştıracak.

Apple Reality Pro'nun ilk sürümünün 3.000 dolara satışa sunulması bekleniyor. Geliştiriciler ve basın, cihazı önümüzdeki ay Apple Park'ta bizzat görecek ilk kişiler olacak.

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