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    Anlık Bildirim

    Apple'ın VR başlığı geliyor: Uzmanlar WWDC 2023'e davet edildi

    Apple’ın WWDC 2023’te iOS 17, watchOS 10 gibi yazılımların yanı sıra VR başlık yeni donanımları tanıtması bekleniyor. Etkinlikte sanal gerçeklik alanında uzman kişiler de bulunacak.
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    wwdc 2023 apple vr ar başlık Tam Boyutta Gör
    WWDC23, 5 Haziran’da TSİ 20.00’de başlayacak. Apple, etkinlikte iPhone’lar için iOS 17, Apple Watch’lar için watchOS 10, Mac’ler için macOS 14 güncellemesi dahil yeni yazılımları tanıtacak. Şirket, ana güncellemelere ek olarak uzun zamandır beklenen karma gerçeklik başlığını da tanıtacak. Bu, bir süredir konuşuluyor ancak  şirketin VR alanında uzman kişilere davet göndermesi VR/AR başlığın tanıtılma ihtimalini güçlendirdi.

    Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı’na katılacak basın mensuplarını ve içerik üreticileri özenle seçiyor. Şirket, genelde teknoloji bloglarında ve büyük basın kuruluşlarında çalışan kişiler dışında etkinliğin ana konusuyla ilgili gazetecileri davet ediyor. Hatırlayacağınız üzere 2014’te moda dünyasından önemli isimler davet edilmiş, ilk Apple Watch modeli tanıtılmıştı. 2019’da da Hollywood yıldızları, yönetmenler ve habercilerin katıldığı etkinlikte Apple TV Plus tanıtılmıştı. Apple, 2023’te de VR teknolojilerle yakından ilgilenen kişileri davet etti. Bu yüzden şirketin yaklaşan WWDC etkinliğinde sanal gerçeklik başlığını tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Apple'ın karma gerçeklik başlığı nasıl olacak?

    Apple'ın karma gerçeklik başlığı, kullanıcıların artırılmış gerçeklikte gerçek dünyayla etkileşime girmesine olanak tanıyacak yüksek çözünürlüklü kameralara sahip olacak. Başlık, iOS tabanlı ancak VR ortamı için tasarlanmış yeni bir sistem olan xrOS üzerinde çalışacak.

    Apple Reality Pro, sanal gerçeklikte FaceTime, oyun oynama ve Mac için harici ekran olarak kullanma seçeneği gibi özelliklere sahip olacak. Ayrıca iPad uygulamalarını çalıştıracak.

    Apple Reality Pro'nun ilk sürümünün 3.000 dolara satışa sunulması bekleniyor. Geliştiriciler ve basın, cihazı önümüzdeki ay Apple Park'ta bizzat görecek ilk kişiler olacak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 5 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 5 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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