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Tam Boyutta Gör Apple'ın yapay zeka paketi Apple Intelligence, iOS 18.1 ile birlikte yakında yayınlanacak. iOS 18.1 beta sürümünde yer alan Apple tarafından yayınlanan bir belgeye göre, Apple Intelligence piyasaya sürüldüğünde belirli bir depolama alanına ihtiyaç duyacak.

İleride depolama alanı ihtiyacı artacak

Belgede belirtildiğine göre Apple Intelligence'ın çalışması için 4 GB boş depolama alanının olması gerekiyor. Ancak belgede sadece iPhone'lardan bahsediliyor. iPad ve Mac'ler için farklı depolama alanı gereksinimi olabilir. Ek olarak 4 GB'ın başlangıçta sunulacak yapay zeka özellikleri için olduğunu belirtelim. Gelecekte sunulan özellikler için daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor.

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Şuan için 4 GB yüksek bir miktar olmasa da gelecekte eklenecek yapay zeka özellikleri nedeniyle daha yüksek kapasiteli modellere olan ihtiyaç artacak gibi görünüyor.

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Apple Intelligence'ın depolama alanı ihtiyacı ortaya çıktı