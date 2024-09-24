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    Anlık Bildirim

    iOS 18.1 beta 5, iPhone Yansıtma özelliğini daha işlevsel hale getirdi

    Apple, iOS 18.1 beta 5 ve macOS 15.1 güncellemelerini yayınladı. Son beta sürümde yapılan ekleme, iPhone Yansıtma özelliğini daha kullanışlı hale getiriyor.     
    ios 18.1 beta 5 & macos 15.1 iphone yansıtma sürükle bırak Tam Boyutta Gör
    Apple, yapay zeka özelliklerini (Apple Intelligence) denemek isteyen kullanıcıları için iOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1’in beşinci beta sürümünü yayınladı. Yeni beta sürüm, iPhone Mirroring özelliğine sürükle-bırak desteği getirdi. Bu, özelliğin artık iPhone ekranını Mac’e yansıtmaktan fazlasını yapmaya izin verdiği anlamına geliyor.

    iPhone Yansıtma özelliği için sürükle bırak desteği

    iPhone Yansıtma, iOS 18 ve macOS Sequoia ile gelen yeni bir özellik. Bu özellik sayesinde kullanıcılar iPhone ekranını Mac’e yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda telefonu doğrudan bilgisayardan kontrol edebiliyor. Apple iPhone Mirroring’i ilk tanıttığında kullanıcıların iPhone ekranıyla Mac arasında sürükle bırak yapabileceğini de göstermişti ancak bu destek iOS 18.1 ve macOS 15.1 beta 5 ile yeni eklendi.

    iPhone Yansıtma özelliğini kullanarak Mac’teki bir fotoğrafı iPhone’daki Fotoğraflar uygulamasına aktarmak oldukça kolay. Veya iPhone’da Dosyalar uygulamasındaki bir PDF belgesini sürükleyip Mac bilgisayara bırakarak hızlıca aktarmak mümkün.

    Sürükle-bırak desteğiyle iPhone Mirroring özelliği, şu anda beta sürümün yüklü olduğu iPhone ve Mac’lerde mevcut. Ekim ayında yayınlanması beklenen iOS 18.1 ve macOS 15.1 sürümüyle tüm kullanıcılara açılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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