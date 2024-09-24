iOS 18.1 beta 5, iPhone Yansıtma özelliğini daha işlevsel hale getirdi

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Tam Boyutta Gör Apple, yapay zeka özelliklerini (Apple Intelligence) denemek isteyen kullanıcıları için iOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1’in beşinci beta sürümünü yayınladı. Yeni beta sürüm, iPhone Mirroring özelliğine sürükle-bırak desteği getirdi. Bu, özelliğin artık iPhone ekranını Mac’e yansıtmaktan fazlasını yapmaya izin verdiği anlamına geliyor.

Apple, Mac'lerde düşük güç moduna almayı kolaylaştırıyor 6 sa. önce eklendi

iPhone Yansıtma özelliği için sürükle bırak desteği

iPhone Yansıtma, iOS 18 ve macOS Sequoia ile gelen yeni bir özellik. Bu özellik sayesinde kullanıcılar iPhone ekranını Mac’e yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda telefonu doğrudan bilgisayardan kontrol edebiliyor. Apple iPhone Mirroring’i ilk tanıttığında kullanıcıların iPhone ekranıyla Mac arasında sürükle bırak yapabileceğini de göstermişti ancak bu destek iOS 18.1 ve macOS 15.1 beta 5 ile yeni eklendi.

iPhone Yansıtma özelliğini kullanarak Mac’teki bir fotoğrafı iPhone’daki Fotoğraflar uygulamasına aktarmak oldukça kolay. Veya iPhone’da Dosyalar uygulamasındaki bir PDF belgesini sürükleyip Mac bilgisayara bırakarak hızlıca aktarmak mümkün.

Sürükle-bırak desteğiyle iPhone Mirroring özelliği, şu anda beta sürümün yüklü olduğu iPhone ve Mac’lerde mevcut. Ekim ayında yayınlanması beklenen iOS 18.1 ve macOS 15.1 sürümüyle tüm kullanıcılara açılacak.

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iOS 18.1 beta 5, iPhone Yansıtma özelliğini daha işlevsel kılıyor