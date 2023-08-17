Tam Boyutta Gör Apple, halihazırda geliştiricilere ve beta kullanıcılarına açılan iOS 17 için hazırlıklarını sürdürüyor. Bilmeyenler için yeni güncelleme, hem kullanıcı deneyimi hem de işlevsellik anlamında birçok özellik içerecek. Ancak Apple'ın web sitesine göre bunların bir bölümü hemen kullanıma sunulmayacak. Bugün Apple, iOS 17'nin çıkışında yer almayacak özellikleri açıkladı

Apple, iOS 17'nin çıkışında yer almayacak özellikleri açıkladı

Aktarıldığı kadarıyla Apple'ın yol haritasında iOS 17.1 veya iOS 17.2 gibi gelecekteki bir iOS 17 sürümünün parçası olarak kullanıma sunulacak üç farklı özellik yer alıyor. Bunlar ise sırasıyla yepyeni bir Günlük uygulaması, Apple Music Ortak Çalma Listeleri ve Kesintisiz AirDrop Transferi olacak.

İlk özellikten başlayacak olursak Günlük uygulaması, kullanıcıların geçirdiği günleri ve ve anıları düzenlemelerine olanak tanıyacak. Öyle ki metin, fotoğraf, müzik, ses kayıtları ve daha fazlasıyla düşüncelerinizi not alabileceksiniz. Ayrıca uygulama, cihazdaki son etkinliğe dayalı olarak kişiselleştirilmiş öneriler de sunacak.

Tam Boyutta Gör iOS 17 ile çıkışta sunulmayacak bir diğer özellik yukarıda da bahsettiğimiz gibi Kesintisiz AirDrop Transferi olacak. Bildiğiniz gibi bu özellik uzun süredir iPhone kullanıcıları tarafından bekleniyor. Bu özellik sayesinde AirDrop menzilinden ayrılsanız bile veri aktarımı internet bağlantısı üzerinden devam edebilecek.

iOS 17 özelliği Apple Watch'lara geliyor 1 hf. önce eklendi

Bir diğer ve son özelllik ise Apple Music Ortak Çalma Listeleri. Bu özellik birden fazla kişinin paylaşılan bir çalma listesine şarkı eklemesine, yeniden sıralamasına ve kaldırmasına olanak tanıyacak. Apple bu üç özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağını açıklamadı. Ancak iOS 17.1 veya iOS 17.2 gibi gelecekteki bir iOS 17 sürümünün parçası olacağı belirtiliyor. iOS 17 hakkında tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modelleri

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 -iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE 2, 3

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Apple, iOS 17'nin çıkışında yer almayacak özellikleri açıkladı!