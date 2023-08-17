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    Apple, iOS 17'nin çıkışında yer almayacak özellikleri açıkladı

    Teknoloji devi Apple, iOS 17'nin çıkışında yer almayacak bazı özellikleri açıkladı. Peki hangi özellikler kullanıma sunulmayacak? Gelin hep birlikte göz atalım...
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    Apple, iOS 17'nin çıkışında yer almayacak özellikleri açıkladı! Tam Boyutta Gör
    Apple, halihazırda geliştiricilere ve beta kullanıcılarına açılan iOS 17 için hazırlıklarını sürdürüyor. Bilmeyenler için yeni güncelleme, hem kullanıcı deneyimi hem de işlevsellik anlamında birçok özellik içerecek. Ancak Apple'ın web sitesine göre bunların bir bölümü hemen kullanıma sunulmayacak. Bugün Apple, iOS 17'nin çıkışında yer almayacak özellikleri açıkladı

    Apple, iOS 17'nin çıkışında yer almayacak özellikleri açıkladı

    Aktarıldığı kadarıyla Apple'ın yol haritasında iOS 17.1 veya iOS 17.2 gibi gelecekteki bir iOS 17 sürümünün parçası olarak kullanıma sunulacak üç farklı özellik yer alıyor. Bunlar ise sırasıyla yepyeni bir Günlük uygulaması, Apple Music Ortak Çalma Listeleri ve Kesintisiz AirDrop Transferi olacak.

    İlk özellikten başlayacak olursak Günlük uygulaması, kullanıcıların geçirdiği günleri ve ve anıları düzenlemelerine olanak tanıyacak. Öyle ki metin, fotoğraf, müzik, ses kayıtları ve daha fazlasıyla düşüncelerinizi not alabileceksiniz. Ayrıca uygulama, cihazdaki son etkinliğe dayalı olarak kişiselleştirilmiş öneriler de sunacak. 

    Apple, iOS 17'nin çıkışında yer almayacak özellikleri açıkladı! Tam Boyutta Gör
    iOS 17 ile çıkışta sunulmayacak bir diğer özellik yukarıda da bahsettiğimiz gibi Kesintisiz AirDrop Transferi olacak. Bildiğiniz gibi bu özellik uzun süredir iPhone kullanıcıları tarafından bekleniyor. Bu özellik sayesinde AirDrop menzilinden ayrılsanız bile veri aktarımı internet bağlantısı üzerinden devam edebilecek.

    Bir diğer ve son özelllik ise Apple Music Ortak Çalma Listeleri. Bu özellik birden fazla kişinin paylaşılan bir çalma listesine şarkı eklemesine, yeniden sıralamasına ve kaldırmasına olanak tanıyacak. Apple bu üç özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağını açıklamadı. Ancak iOS 17.1 veya iOS 17.2 gibi gelecekteki bir iOS 17 sürümünün parçası olacağı belirtiliyor. iOS 17 hakkında tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

    iOS 17 güncellemesi alacak iPhone modelleri

    • iPhone 14
    • iPhone 14 Plus
    • iPhone 14 Pro
    • iPhone 14 Pro Max
    • iPhone 13 -iPhone 13 mini
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone 12
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone XR
    • iPhone SE 2, 3
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rhodope Thrax 2 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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