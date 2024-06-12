Apple, WWDC 2024 etkinliği sonrası bir çok yenilikle karşımıza çıkıyor. iOS 18'deki El Feneri özelliği kullanıcıların ilgisini çekebilir. Hem ışığın yoğunluğu hem de ışık hüzmesinin çapının ayarlanabilmesi oldukça dikkat çekici.

Apple El Feneri yeni özelliklere kavuşuyor

Yeni özellik, ister Kontrol Merkezi aracılığıyla ister Eylem Düğmesine uzun bastığınızda el feneri uygulamasını her açtığınızda görünür olacak. El Feneri'ni etkinleştirdiğinizde sahip olduğu iPhone'larda Dinamik Ada'nın animasyonlu bir uzantısı olarak görünecek.

Birkaç dakika boyunca parmağınızı üzerinde sürükleyerek ışık ışınını kontrol etmenize izin verilecek. Dikey olarak sürüklerseniz daha önce olduğu gibi ışığın yoğunluğunu kontrol edebilirsiniz. Ancak parmağınızı küçük El Feneri kontrol penceresi üzerinde yatay olarak sürüklerseniz ışık ışınının çapını da kontrol edebileceksiniz.

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Başka bir yere dokunduğunuzda El Feneri arayüzü Dinamik Ada'ya geri çekilecek ancak Dinamik Ada'dan aşağı sürükleyerek tekrar yukarı getirebilirsiniz. El Feneri kontrol arayüzü Kilit Ekranında da mevcut. Bu, tüm bunları telefonunuz kilitliyken de yapabileceğiniz anlamına geliyor. Sol alttaki widget simgesine basarak veya El Feneri'ni başlatacak şekilde ayarladıysanız Eylem Düğmesine uzun basarak kilitli bir iPhone'da El Feneri'ni etkinleştirebilirsiniz.

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Apple , iOS 18'deki El Feneri özelliğini yeniliyor