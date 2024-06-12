Apple, iOS 18'deki El Feneri özelliğini yeniliyor

Apple, WWDC 2024 etkinliği sonrası bir çok yenilikle karşımıza çıkıyor. iOS 18'deki El Feneri özelliği kullanıcıların ilgisini çekebilir. Hem ışığın yoğunluğu hem de ışık hüzmesinin çapının ayarlanabilmesi oldukça dikkat çekici.
Apple El Feneri yeni özelliklere kavuşuyor
Yeni özellik, ister Kontrol Merkezi aracılığıyla ister Eylem Düğmesine uzun bastığınızda el feneri uygulamasını her açtığınızda görünür olacak. El Feneri'ni etkinleştirdiğinizde sahip olduğu iPhone'larda Dinamik Ada'nın animasyonlu bir uzantısı olarak görünecek.
Birkaç dakika boyunca parmağınızı üzerinde sürükleyerek ışık ışınını kontrol etmenize izin verilecek. Dikey olarak sürüklerseniz daha önce olduğu gibi ışığın yoğunluğunu kontrol edebilirsiniz. Ancak parmağınızı küçük El Feneri kontrol penceresi üzerinde yatay olarak sürüklerseniz ışık ışınının çapını da kontrol edebileceksiniz.
Başka bir yere dokunduğunuzda El Feneri arayüzü Dinamik Ada'ya geri çekilecek ancak Dinamik Ada'dan aşağı sürükleyerek tekrar yukarı getirebilirsiniz. El Feneri kontrol arayüzü Kilit Ekranında da mevcut. Bu, tüm bunları telefonunuz kilitliyken de yapabileceğiniz anlamına geliyor. Sol alttaki widget simgesine basarak veya El Feneri'ni başlatacak şekilde ayarladıysanız Eylem Düğmesine uzun basarak kilitli bir iPhone'da El Feneri'ni etkinleştirebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.