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    Apple, iOS 18'deki El Feneri özelliğini yeniliyor

    Apple, iOS 18'deki el feneri uygulamasına yeni bir özellik ekliyor. Kullanıcıların hem ışığın yoğunluğunu hem de ışık hüzmesinin çapını ayarlamasına olanak tanınacak.
    Apple , iOS 18'deki El Feneri özelliğini yeniliyor Tam Boyutta Gör

    Apple, WWDC 2024 etkinliği sonrası bir çok yenilikle karşımıza çıkıyor. iOS 18'deki El Feneri özelliği kullanıcıların ilgisini çekebilir. Hem ışığın yoğunluğu hem de ışık hüzmesinin çapının ayarlanabilmesi oldukça dikkat çekici.

    Apple El Feneri yeni özelliklere kavuşuyor

    Yeni özellik, ister Kontrol Merkezi aracılığıyla ister Eylem Düğmesine uzun bastığınızda el feneri uygulamasını her açtığınızda görünür olacak. El Feneri'ni etkinleştirdiğinizde sahip olduğu iPhone'larda Dinamik Ada'nın animasyonlu bir uzantısı olarak görünecek. 

    Birkaç dakika boyunca parmağınızı üzerinde sürükleyerek ışık ışınını kontrol etmenize izin verilecek. Dikey olarak sürüklerseniz daha önce olduğu gibi ışığın yoğunluğunu kontrol edebilirsiniz. Ancak parmağınızı küçük El Feneri kontrol penceresi üzerinde yatay olarak sürüklerseniz ışık ışınının çapını da kontrol edebileceksiniz.

    Başka bir yere dokunduğunuzda El Feneri arayüzü Dinamik Ada'ya geri çekilecek ancak Dinamik Ada'dan aşağı sürükleyerek tekrar yukarı getirebilirsiniz. El Feneri kontrol arayüzü Kilit Ekranında da mevcut. Bu, tüm bunları telefonunuz kilitliyken de yapabileceğiniz anlamına geliyor. Sol alttaki widget simgesine basarak veya El Feneri'ni başlatacak şekilde ayarladıysanız Eylem Düğmesine uzun basarak kilitli bir iPhone'da El Feneri'ni etkinleştirebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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