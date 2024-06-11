iOS 18, iPhone 15 modellerine daha fazla şarj limiti seçeneği ekliyor

Tam Boyutta Gör Apple'ın WWDC 2024 etkinliği sonrası iOS 18'de pek çok harika özellik duyuruldu. Gelecek kullanışlı özelliklerden biri de iPhone'un pil ömrünü artırmaya yönelik yapılan güncelleme olacak. Güncelleme öncesinde iPhone 15 modellerinde cihazların yüzde 80'in üzerinde şarj olmasını engelleyen bir ayar bulunuyordu.

iOS 18, iPhone 15 modellerine şarj limiti ayarı ekleyecek

iOS 18 ile gelecek olan yeni özellikle bu ayar bir güncelleme alacak ve yüzde 85, yüzde 90 ve yüzde 95 arasından seçim yapabileceğiniz şarj limitleri sunulacak. Bu seçeneğe ulaşmak için Ayarlar uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Devamında Pil seçeneği ve Şarj bölümünde yeni seçeneklere ulaşabileceksiniz.

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Bu ayar şimdilik iOS 18 beta sürümündeki iPhone 15 serisine özel olacak. Şu an için iPhone 14 Pro'da veya daha eski iPhone'larda mevcut değil. iOS 18, beta test sürecinin ardından Eylül ayında resmi olarak yayınlanacak. Yeni işletim sistemi iPhone XS veya daha yenisine sahip tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak.

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iOS 18, iPhone 15 modellerine daha fazla şarj seçeneği ekliyor