Apple iOS 18'e odaklandı, iPhone 16 Pro serisi yenilik getirmeyecek

Mark Gurman’a göre, 2024’te iPhone 16 serisi büyük bir donanım geliştirmesine sahip olmayacak. Dolayısıyla Apple, tüketicilere yeni modelleri satmak için yazılımının gücünü kullanacak.

iOS 18 yapay zeka özellikleri ile geliyor

Apple’ın iOS 18’de üretken yapay zeka özelliklerini getireceği söyleniyor. Yapay zeka özellikleri neler olacak henüz bir bilgi yok ancak Samsung’un yakın zamanda sunduğu özelliklerden (aramalarda gerçek zamanlı çeviri, görüntü oluşturma, belge özeti gibi) bazılarını sunabilir. Bunun dışında üretken yapay zeka ile ilgili olmayan daha yeni özellik ve iyileştirmeler de gelecektir, en azından iOS 18’den beklentiler bu yönde. Bu arada şirketin iOS 17’deki hataları düzeltmeye odaklandığı, bu yüzden de iOS 18 için yeni özelliklerin geliştirilmesini duraklattığı söyleniyor.

iPhone 16 Pro'da delikli ekran tasarımı test ediliyor olabilir 1 gün önce eklendi

iPhone 17'de tasarım değişebilir

Apple’ın iPhone 16 Pro’da dinamik ada yerine delik çentik kullanacağına ilişkin görseller ortaya çıksa da bu, gerçekleşmeyebilir. iPhone 17’ye kadar büyük bir tasarım değişikliği beklenmiyor.

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Apple iOS 18'e odaklandı, iPhone 16 Pro yenilik getirmeyecek