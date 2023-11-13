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    Apple iOS 18'e odaklandı, iPhone 16 Pro serisi yenilik getirmeyecek

    Apple, iPhone 15 serisinde USB-C'ye geçiş yaptı, 15 Pro modellerinde özelleştirilebilen eylem düğmesi ile birlikte birkaç yenilik sundu. Bu açıdan iPhone 16 Pro serisinde yenilik beklenmiyor.
    iphone 16 pro yenilikle gelmeyecek Tam Boyutta Gör
    iPhone 15, Apple’ın USB-C’ye geçtiği ilk modeller oldu. iPhone 15 Pro, Action Button olarak adlandırılan özelleştirilebilir düğme ile gelirken, iPhone 15 Pro Max, periskop kameraya sahip olmasıyla dikkat çeken model oldu. Şirketin iPhone 16’da hiçbir yenilik sunmayacağı, iOS 18’e gelecek yapay zeka özelliklerini öne çıkararak yeni modelleri satacağı söyleniyor.

    Mark Gurman’a göre, 2024’te iPhone 16 serisi büyük bir donanım geliştirmesine sahip olmayacak. Dolayısıyla Apple, tüketicilere yeni modelleri satmak için yazılımının gücünü kullanacak.

    iOS 18 yapay zeka özellikleri ile geliyor

    Apple’ın iOS 18’de üretken yapay zeka özelliklerini getireceği söyleniyor. Yapay zeka özellikleri neler olacak henüz bir bilgi yok ancak Samsung’un yakın zamanda sunduğu özelliklerden (aramalarda gerçek zamanlı çeviri, görüntü oluşturma, belge özeti gibi) bazılarını sunabilir. Bunun dışında üretken yapay zeka ile ilgili olmayan daha yeni özellik ve iyileştirmeler de gelecektir, en azından iOS 18’den beklentiler bu yönde. Bu arada şirketin iOS 17’deki hataları düzeltmeye odaklandığı, bu yüzden de iOS 18 için yeni özelliklerin geliştirilmesini duraklattığı söyleniyor.

    iPhone 17'de tasarım değişebilir

    Apple’ın iPhone 16 Pro’da dinamik ada yerine delik çentik kullanacağına ilişkin görseller ortaya çıksa da bu, gerçekleşmeyebilir. iPhone 17’ye kadar büyük bir tasarım değişikliği beklenmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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