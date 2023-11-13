Apple iOS 18'e odaklandı, iPhone 16 Pro serisi yenilik getirmeyecek

Mark Gurman’a göre, 2024’te iPhone 16 serisi büyük bir donanım geliştirmesine sahip olmayacak. Dolayısıyla Apple, tüketicilere yeni modelleri satmak için yazılımının gücünü kullanacak.
iOS 18 yapay zeka özellikleri ile geliyor
Apple’ın iOS 18’de üretken yapay zeka özelliklerini getireceği söyleniyor. Yapay zeka özellikleri neler olacak henüz bir bilgi yok ancak Samsung’un yakın zamanda sunduğu özelliklerden (aramalarda gerçek zamanlı çeviri, görüntü oluşturma, belge özeti gibi) bazılarını sunabilir. Bunun dışında üretken yapay zeka ile ilgili olmayan daha yeni özellik ve iyileştirmeler de gelecektir, en azından iOS 18’den beklentiler bu yönde. Bu arada şirketin iOS 17’deki hataları düzeltmeye odaklandığı, bu yüzden de iOS 18 için yeni özelliklerin geliştirilmesini duraklattığı söyleniyor.
iPhone 17'de tasarım değişebilir
Apple’ın iPhone 16 Pro’da dinamik ada yerine delik çentik kullanacağına ilişkin görseller ortaya çıksa da bu, gerçekleşmeyebilir. iPhone 17’ye kadar büyük bir tasarım değişikliği beklenmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.