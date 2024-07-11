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    Anlık Bildirim

    Apple Intelligence, 2024'te iPhone satışlarını artırabilir

    Apple, Apple Intelligence'a güvenerek bu yıl iPhone satışlarını artırmayı hedefliyor. iOS 18 yapay zeka özellikleri sayesinde iPhone 16 modellerine olan talebin artması bekleniyor.
    Apple Intelligence iPhone 16 satışları Tam Boyutta Gör
    Apple, Apple Intelligence’a güvenerek 2024 yılı içinde en az 90 milyon iPhone 16 satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

    iOS 18 yapay zeka özellikleri iPhone'a talebi artıracak

    Sonbaharda tanıtılacak ‌iPhone 16‌ serisinde tüm modeller Apple Intelligence'ı destekleyen yeni nesil A18 çip teknolojisini kullanacak. Şu anda yalnızca iPhone 15 Pro ve ‌iPhone 15 Pro‌ Max, Apple'ın yapay zeka özellikleri için yeterince güçlü donanımda. Apple, iOS 18 yapay zeka özelliklerinin yeni iPhone’lara olan talebi artırmasını bekliyor.

    Apple, “Apple Intelligence” olarak adlandırdığı yapay zeka paketiyle uzun süredir bu alanda var olan Xiaomi ve Huawei gibi Çinli markaları yakalamak istiyor. Yalnız Apple henüz Çinli bir yapay zeka şirketiyle anlaşma yapmadığından Apple Intelligence'ın Çin'de nasıl çalışacağına dair henüz bir bilgi yok. OpenAI’ın Amerika, Türkiye ve diğer ülkelerde kullanıma sunulan ChatGPT'si Çin'de kullanılamıyor. Apple'ın Çin'de faaliyet gösteren bir şirketle anlaşma imzalaması şart. Apple, Baidu, Alibaba grubu ve Pekin merkezli girişim Baichuan AI ile görüşmelerde bulunuyor ancak resmî bir anlaşma yapılmadı.

    Apple Intelligence, başlangıçta İngilizce olarak kullanılabilecek. Ancak, abonelik modelinin olacağı ve yenilenen Siri’nin 2025’e kadar sunulmayacağı söyleniyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/07/10/apple-ai-iphone-16-shipment-boost/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-10/apple-bets-on-ai-to-drive-demand-for-iphone-16-targets-10-growth-in-shipments
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 21 saat önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 23 saat önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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