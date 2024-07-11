Tam Boyutta Gör Apple, Apple Intelligence’a güvenerek 2024 yılı içinde en az 90 milyon iPhone 16 satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

iOS 18 yapay zeka özellikleri iPhone'a talebi artıracak

Sonbaharda tanıtılacak ‌iPhone 16‌ serisinde tüm modeller Apple Intelligence'ı destekleyen yeni nesil A18 çip teknolojisini kullanacak. Şu anda yalnızca iPhone 15 Pro ve ‌iPhone 15 Pro‌ Max, Apple'ın yapay zeka özellikleri için yeterince güçlü donanımda. Apple, iOS 18 yapay zeka özelliklerinin yeni iPhone’lara olan talebi artırmasını bekliyor.

Apple, “Apple Intelligence” olarak adlandırdığı yapay zeka paketiyle uzun süredir bu alanda var olan Xiaomi ve Huawei gibi Çinli markaları yakalamak istiyor. Yalnız Apple henüz Çinli bir yapay zeka şirketiyle anlaşma yapmadığından Apple Intelligence'ın Çin'de nasıl çalışacağına dair henüz bir bilgi yok. OpenAI’ın Amerika, Türkiye ve diğer ülkelerde kullanıma sunulan ChatGPT'si Çin'de kullanılamıyor. Apple'ın Çin'de faaliyet gösteren bir şirketle anlaşma imzalaması şart. Apple, Baidu, Alibaba grubu ve Pekin merkezli girişim Baichuan AI ile görüşmelerde bulunuyor ancak resmî bir anlaşma yapılmadı.

Yeni Siri ve Apple Intelligence için 2025'i beklemek gerekecek 3 gün önce eklendi

Apple Intelligence, başlangıçta İngilizce olarak kullanılabilecek. Ancak, abonelik modelinin olacağı ve yenilenen Siri’nin 2025’e kadar sunulmayacağı söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple Intelligence, 2024'te iPhone satışlarını artırabilir