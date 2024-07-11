Apple Intelligence, 2024'te iPhone satışlarını artırabilir

iOS 18 yapay zeka özellikleri iPhone'a talebi artıracak
Sonbaharda tanıtılacak iPhone 16 serisinde tüm modeller Apple Intelligence'ı destekleyen yeni nesil A18 çip teknolojisini kullanacak. Şu anda yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, Apple'ın yapay zeka özellikleri için yeterince güçlü donanımda. Apple, iOS 18 yapay zeka özelliklerinin yeni iPhone’lara olan talebi artırmasını bekliyor.
Apple, “Apple Intelligence” olarak adlandırdığı yapay zeka paketiyle uzun süredir bu alanda var olan Xiaomi ve Huawei gibi Çinli markaları yakalamak istiyor. Yalnız Apple henüz Çinli bir yapay zeka şirketiyle anlaşma yapmadığından Apple Intelligence'ın Çin'de nasıl çalışacağına dair henüz bir bilgi yok. OpenAI’ın Amerika, Türkiye ve diğer ülkelerde kullanıma sunulan ChatGPT'si Çin'de kullanılamıyor. Apple'ın Çin'de faaliyet gösteren bir şirketle anlaşma imzalaması şart. Apple, Baidu, Alibaba grubu ve Pekin merkezli girişim Baichuan AI ile görüşmelerde bulunuyor ancak resmî bir anlaşma yapılmadı.
Apple Intelligence, başlangıçta İngilizce olarak kullanılabilecek. Ancak, abonelik modelinin olacağı ve yenilenen Siri’nin 2025’e kadar sunulmayacağı söyleniyor.Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/07/10/apple-ai-iphone-16-shipment-boost/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-10/apple-bets-on-ai-to-drive-demand-for-iphone-16-targets-10-growth-in-shipments Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.