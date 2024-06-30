Apple, iOS 19'u geliştirmeye başladı: Kod adı "Luck"

Mark Gurman, Apple’ın 2025’in işletim sistemleri üzerinde resmî olarak çalışmaya başladığını bildirdi. Bu erken gibi görünse de Gurman, Apple’ın yazılım geliştirme zaman çizelgesi için olağan program olduğunu belirtiyor. Gelecek yılki Apple yazılımları hakkında şu an tek bilinen kod adları; iOS 19 (Luck), macOS 16 (Cheer), watchOS 12 (Nepali) ve visionOS 3 (Discovery).
Apple, yazılımları henüz geliştiriciler ve meraklılarla test ettiğinden, herkese sunmadığından erken görünebilir. Ancak olağan program şu şekilde; Apple, halihazırda gelecek yılın donanımlarını geliştiriyor ve cihazları test etmeye başlamak için beraberindeki yazılıma ihtiyacı var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.