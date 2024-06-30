Apple, iOS 19'u geliştirmeye başladı: Kod adı "Luck"

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18 güncellemesiyle iPhone’a gelecek yeni özellikleri yakın zamanda tanıttı. iOS 18 beta 2 sürümde ve Temmuz ayında herkese açık beta yayınlanacak. iOS 18 beta süreci devam ederken, Apple’ın iOS 19 ve hatta macOS 16, watchOS 12 ve visionOS 3’ü geliştirmeye başladığı bildirildi.

iOS 18 dev beta çıktı: iOS 18 developer beta nasıl yüklenir? 2 hf. önce eklendi

Mark Gurman, Apple’ın 2025’in işletim sistemleri üzerinde resmî olarak çalışmaya başladığını bildirdi. Bu erken gibi görünse de Gurman, Apple’ın yazılım geliştirme zaman çizelgesi için olağan program olduğunu belirtiyor. Gelecek yılki Apple yazılımları hakkında şu an tek bilinen kod adları; iOS 19 (Luck), macOS 16 (Cheer), watchOS 12 (Nepali) ve visionOS 3 (Discovery).

Apple, yazılımları henüz geliştiriciler ve meraklılarla test ettiğinden, herkese sunmadığından erken görünebilir. Ancak olağan program şu şekilde; Apple, halihazırda gelecek yılın donanımlarını geliştiriyor ve cihazları test etmeye başlamak için beraberindeki yazılıma ihtiyacı var.

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Apple, iOS 19'u geliştirmeye başladı