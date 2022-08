Apple iPhone 14 Pro kamera özellikleri detaylanıyor: Daha büyük sensör daha iyi düşük ışık performansı sunacak

Tam Boyutta Gör

Apple'ın beklenen iPhone 14 serisi önümüzdeki hafta tanıtılacak. Tanıtım tarihi yaklaştıkça elimize daha detaylı bilgiler gelmeye ise devam ediyor. Son gelen bilgilere göre iPhone 14 Pro modellerinin daha gelişmiş kameralara ve yeni bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Analist Ming-Chi Kuo'nun aktardığına göre bu yılık iPhone 14 Pro modelleri daya büyük piksellere sahip yeni ultra geniş lense sahip olacak. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde göreceğimiz yeni ultra geniş açı lens daha büyük sensörle donatılacak. Bunun bir getirisi olarak sensörün piksel boyutunda da artış sağlanacak. Dolayısıyla yeni sensör düşük ışık koşullarında daha fazla detay ve ışık yakalayacaktır.

iPhone 14 Pro kameralarıyla öne çıkacak

Halihazırda iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te yer alan 1.0µm (mikrometre) pikselli 12 megapiksel ultra geniş lens yerini bu yılki Pro modellerinde bulunacak olan 1.4µm büyüklüğündeki piksellere bırakacak. Kuo'nun belirttiğine göre eklenen yeni bileşenerle birlikte kamera tarafındaki maliyet yüzde 70 oranında artacak. iPhone 14 Pro modellerindeki ultra geniş açı kamera bileşenleri ise Sony, Minebea, VCM, Largan ve LG Innotek tarafından tedarik edilecek.

Daha önceki bilgilere baktığımızda iPhone 14 Pro'nun öne çıkacağı kamera detaylarınun bunlarla sınırlı olmadığını görüyoruz. Yeni iPhone 14 Pro ve Pro Max'te 8K video çekim imkanı tanıyan 48 megapiksel ana kamera yer alacak. Ön kamera tarafında da otomatik odaklamalı f/1.9 diyafram açıklığına sahip sensörün yer alacağı belirtiliyor. Aynı şekilde ön kameranın da bu sayede düşük ışıkta daha iyi performans sergilemesi hedefleniyor.

iPhone 14 Pro ile iPhone 14 arasındaki fark büyük olacak

iPhone 14 ve iPhone 14 Max ise bu özelliklerden büyük oranda mahrum kalacak. iPhone 13 ile aynı tasarımı korumanın yanı sıra, iPhone 14 ve 14 Max, önceki modele benzesyen kameralara sahip olacak. Donanım tarafındaysa biraz daha geliştirilmiş A15 Bionic yongasına yer verilecek. iPhone 14 Pro modellerinde ise A16 Bionic yongasının bulunması bekleniyor.

Bu sene herhangi bir iPhone mini modelinin gelmesi beklenmiyor. Hatta görünen o ki iPhone mini'nin yerini 6.7 inçlik standart iPhone alacak. Son olarak iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'de daha büyük pil ve her zaman açık ekran (Always on Display gibi) yer bulacak. Apple, 7 Eylül Çarşamba günü düzenleyeceği etkinlikte iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max cihazlarını tanıtacak.

