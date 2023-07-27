iPhone 15 serisinin fiyatları paylaşıldı: Yüksek fiyata hazır olun

Tam Boyutta Gör Daha önceki haberlerde Apple’ın iPhone 15 serisinde önemli miktarda fiyat artışına gideceği aktarılmıştı. Görünüşe göre bu iddialar giderek daha da kuvvetleniyor. İngiliz bankası Barclays'in analisti Tim Long'a göre Apple'ın gelecek iPhone 15 Pro modelleri muhtemelen mevcut modellerden daha pahalı olacak. Long, bu bilginin Asya'daki tedarik zinciri şirketleriyle yapılan görüşmelere dayandığını söyledi.

iPhone 15 fiyatları yüksek olacak

Bir araştırma raporundan elde edilen bilgilere göre iPhone 15 Pro'nun iPhone 14 Pro'dan 100 dolar daha pahalı olması, iPhone 15 Pro Max'in iPhone 14 Pro Max'ten 100 ila 200 dolar daha pahalı olması bekleniyor. Analiste göre iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri için fiyatlandırmanın aynı veya benzer kalması muhtemel. Aktarılanlara göre iPhone 15 serisi fiyatları şu şekilde olabilir:

iPhone 15 799 dolar iPhone 14 799 dolar iPhone 15 Plus: 899 dolar iPhone 14 Plus 899 dolar iPhone 15 Pro 1.099 dolar iPhone 14 Pro 999 dolar iPhone 15 Pro Max 1.299 dolar iPhone 14 Pro Max 1.099 dolar

Söylentilere göre iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro modellerindeki 3x'e kıyasla bulanıklık olmadan 5-6x'e kadar yakınlaştırma sağlayan periskop teknolojisine sahip gelişmiş bir telefoto lense sahip olacak. Bu özelliğin bu yıl daha küçük iPhone 15 Pro'da sunulması beklenmiyor, bu da Pro Max'in daha büyük bir fiyat artışı görmesine katkıda bulunabilir. Long, periskop lensin iPhone 15 Pro Max'in malzeme fiyatına yaklaşık 50 dolar ekleyeceğine inanıyor.

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Pro modellerinde ekranla ilgili geçici bir üretim sorunu yaşandığına dair haberlere rağmen Apple'ın iPhone 15 serisini Eylül ayında duyurması bekleniyor. Pro modelleri için söylenen diğer özellikler arasında USB-C bağlantı noktası, titanyum çerçeve, özelleştirilebilir Action düğmesi, daha hızlı A17 Bionic çip, daha ince çerçeveler, Wi-Fi 6E desteği ve artırılmış RAM bulunuyor. Apple, gerçekten de fiyat artışı yaparsa bu, iPhone X (999 dolar) ve iPhone XS Max'ten (1099 dolar) bu yana üst düzey iPhone modelleri için ilk fiyat artışı olacak. Öte yandan iPhone'lar için yapılan fiyat tahminlerine her zaman şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Çoğu fiyat tahminin geçmişte tutmadığını gördük.

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iPhone 15 serisinin fiyatları paylaşıldı: Yüksek fiyata hazılanın