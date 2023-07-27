iPhone 15 serisinin fiyatları paylaşıldı: Yüksek fiyata hazır olun

iPhone 15 fiyatları yüksek olacak
Bir araştırma raporundan elde edilen bilgilere göre iPhone 15 Pro'nun iPhone 14 Pro'dan 100 dolar daha pahalı olması, iPhone 15 Pro Max'in iPhone 14 Pro Max'ten 100 ila 200 dolar daha pahalı olması bekleniyor. Analiste göre iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri için fiyatlandırmanın aynı veya benzer kalması muhtemel. Aktarılanlara göre iPhone 15 serisi fiyatları şu şekilde olabilir:
|iPhone 15
|799 dolar
|iPhone 14
|799 dolar
|iPhone 15 Plus:
|899 dolar
|iPhone 14 Plus
|899 dolar
|iPhone 15 Pro
|1.099 dolar
|iPhone 14 Pro
|999 dolar
|iPhone 15 Pro Max
|1.299 dolar
|iPhone 14 Pro Max
|1.099 dolar
Söylentilere göre iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro modellerindeki 3x'e kıyasla bulanıklık olmadan 5-6x'e kadar yakınlaştırma sağlayan periskop teknolojisine sahip gelişmiş bir telefoto lense sahip olacak. Bu özelliğin bu yıl daha küçük iPhone 15 Pro'da sunulması beklenmiyor, bu da Pro Max'in daha büyük bir fiyat artışı görmesine katkıda bulunabilir. Long, periskop lensin iPhone 15 Pro Max'in malzeme fiyatına yaklaşık 50 dolar ekleyeceğine inanıyor.
Pro modellerinde ekranla ilgili geçici bir üretim sorunu yaşandığına dair haberlere rağmen Apple'ın iPhone 15 serisini Eylül ayında duyurması bekleniyor. Pro modelleri için söylenen diğer özellikler arasında USB-C bağlantı noktası, titanyum çerçeve, özelleştirilebilir Action düğmesi, daha hızlı A17 Bionic çip, daha ince çerçeveler, Wi-Fi 6E desteği ve artırılmış RAM bulunuyor. Apple, gerçekten de fiyat artışı yaparsa bu, iPhone X (999 dolar) ve iPhone XS Max'ten (1099 dolar) bu yana üst düzey iPhone modelleri için ilk fiyat artışı olacak. Öte yandan iPhone'lar için yapılan fiyat tahminlerine her zaman şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Çoğu fiyat tahminin geçmişte tutmadığını gördük.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
266 Kişi Okuyor (20 Üye, 246 Misafir) 13 Masaüstü 253 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
7279 kez okundu.
18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
iPhone 15, iPhone 15 Plus ve