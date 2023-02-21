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    Apple, iPhone 15 serisinde RAM miktarını artıracak

    Apple'ın iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'teki RAM miktarını artıracağı bildirliyor. Şirketin 2023 model amiral gemileri için daha hızlı bir bellek türü kullanma ihtimali de bulunuyor.
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    Apple, iPhone 15 serisinde RAM miktarını artıracak Tam Boyutta Gör
    Trend Force analistleri tarafından hazırlanan rapora göre Apple yeni iPhone 15 serisi akıllı telefonlarında RAM miktarını artıracak ve bellek standardını yükseltecek. Şirketin 2023 modelleri için daha hızlı bir bellek türüne geçiş yapacağı bildiriliyor.

    Görünüşe bakılırsa Cupertinolu teknoloji devi iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'te 6 GB yerine 8 GB RAM kullanacak. Ayrıca şirketin bu cihazlarda LPDDR5'ten LPDDR5X'e geçmesi bekleniyor. Yani sadece bellek miktarı artmayacak aynı zamanda daha hızlı olacak.

    Apple, iPhone 15 serisinde RAM miktarını artıracak Tam Boyutta Gör

    Render görüntüleri sızdı

    Yeni serinin Pro modellerinde yapılacak bu yükseltme tüm sistemin ve uygulamaların performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak. Değişikliklerin sadece üst modelleri etkileyeceği, iPhone 15 ve 15 Plus'ın ise önceki özelliklerini koruyacağı söyleniyor.

    Kısa süre önce iPhone 15 Pro'nun render görüntüleri paylaşıldı. Sızdırılan bilgilere göre şirket Lightning yerine USB-C'ye geçiş yapacak. Bir diğer önemli değişiklik de camın ve metal çerçevenin kenarlarının kavislendirilmesi olacak.

    Kaynakça https://wccftech.com/apple-increase-ram-capacity-specifications-of-iphone-15/ https://twitter.com/PhoneDesigner/status/1622649351435583527
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 11 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 17 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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