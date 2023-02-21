Apple, iPhone 15 serisinde RAM miktarını artıracak

Görünüşe bakılırsa Cupertinolu teknoloji devi iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'te 6 GB yerine 8 GB RAM kullanacak. Ayrıca şirketin bu cihazlarda LPDDR5'ten LPDDR5X'e geçmesi bekleniyor. Yani sadece bellek miktarı artmayacak aynı zamanda daha hızlı olacak.
Render görüntüleri sızdı
Yeni serinin Pro modellerinde yapılacak bu yükseltme tüm sistemin ve uygulamaların performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacak. Değişikliklerin sadece üst modelleri etkileyeceği, iPhone 15 ve 15 Plus'ın ise önceki özelliklerini koruyacağı söyleniyor.
Kısa süre önce iPhone 15 Pro'nun render görüntüleri paylaşıldı. Sızdırılan bilgilere göre şirket Lightning yerine USB-C'ye geçiş yapacak. Bir diğer önemli değişiklik de camın ve metal çerçevenin kenarlarının kavislendirilmesi olacak.Kaynakça https://wccftech.com/apple-increase-ram-capacity-specifications-of-iphone-15/ https://twitter.com/PhoneDesigner/status/1622649351435583527 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.