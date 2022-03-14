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    iPhone 14 serisi hakkında yeni rapor: A16 işlemcileri yalnızca Pro modellerde bulunabilir

    Apple’ın 2022 yılının sonunda tanıtacağı iPhone 14 serisi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo’nun yeni iddiası iPhone serisi için ilginç bir gelecek gösteriyor
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    2022 yılının başlarında olsak da sene sonunda tanıtılacak cihazlar hakkında bilgiler gelmeye başladı. 2022’nin sonbaharında tanıtılması beklenen iPhone 14 serisi, bu senenin en beklenen serilerinden biri. Apple cihazları hakkındaki doğru raporlar ve tahminleri ile bilinen Ming-Chi Kuo, iPhone 14 serisi hakkında ilginç bir bilgi verdi.

    A16 işlemciler, yalnızca Pro modellerde kullanılabilir

    Ming-Chi Kuo, Twitter hesabından A16 işlemcilerin yalnızca iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’ta kullanılacağını belirtti. Apple, her ne kadar Pro modellere ufak performans geliştirmeleri sunsa da standart model iPhone ile Pro model iPhone bu zamana kadar hep aynı işlemciyi kullandı. Ancak Kuo’ya göre bu gelenek yakında değişecek. iPhone 13 serisi ile Pro modellere ProMotion ekran ve daha fazla GPU çekirdeği ekleyen Apple, bu sene Pro ve standart modelleri iyice ayrıştırmayı düşünüyor.

    Gelen bilgilere göre Apple, standart iPhone 14 modellerini iPhone 13 modellerinden ayırmak için iPhone 14 modellerie 4GB RAM yerine 6GB RAM verecek. Pro modellerin de aynı şekilde 6GB RAM ile gelmesi bekleniyor ancak standart modeller gibi LPDDR4X yerine LPDDR5 ile gelecek. Ming-Chi Kuo’nun iddialarının ardından 9to5Mac de farklı kaynaklardan bu iddiaları doğruladı. Ayrıca Apple’ın bu sene iPhone mini çıkartmayacağı biliniyor. Standart iPhone 14 serisi 6.1” ekranlı iPhone 14 ve 6.7” ekranlı iPhone 14 Max’tan oluşacak.

    Apple’ın standart ve Pro modellerini ayrıştırması daha ne kadar devam edecek bilinmiyor. Her ne kadar iPhone 14’ün de A15 işlemcisini kullanması sinir bozucu olsa da A15 işlemcisi hala piyasadaki en hızlı işlemcilerden ve uzun yıllar boyunca güçlü ve tutarlı bir performans sunacaktır. iPhone 14 serisinin 2022 sonbaharda tanıtılması bekleniyor.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2022/03/13/kuo-a16-iphone-14-pro-models/ https://static1.srcdn.com/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Apple-iPhone-14-Render-In-Orange-With-A16-Chip.jpg https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/iPhone-14-pill-hole-punch-1.jpg?quality=82&strip=all&w=1600
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