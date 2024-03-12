Apple, iOS uygulamalarının web sitelerinden indirilmesine izin verdi

Şartlar oldukça katı
Apple, yeni web tabanlı uygulama dağıtım özelliğinin bu baharın ilerleyen dönemlerinde bir yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulacağını belirtiyor. Firma, iOS'u üçüncü taraflara daha çok açıyor olsa da uyulması gereken bazı katı güvenlik önlemlerini de şart koşuyor. Web dağıtımını tercih eden uygulamalar da tüm iOS uygulamaları gibi aynı gereksinimleri karşılamak zorunda.
Uygulamaları yüklemek de o kadar basit olmayacak. Web sitesinden uygulama indirmek isteyen kullanıcılar cihaz ayarlarından geliştirici tarafından uygulama yüklenmesini onaylamaları gerekecek. Uygulamaya dair detaylar (uygulama adı, geliştirici adı, uygulama açıklaması, ekran görüntüleri vb.) bir sistem sayfasında görüntülenecek.
Ek olarak geliştiricilerin Apple'ın Geliştirici Programının bir parçası olmaları ve AB'de kayıtlı olmaları gerekecek. Ayrıca Apple tarafından ana hatlarıyla belirtilen bir dizi temel taahhüdü de kabul etmeleri gerekecek. Apple, geliştiricilerin en az iki yıl boyunca Geliştirici Programı'nda olmaları ve iOS’ta bir milyondan fazla yıllık indirmeye ulaşmış olmaları gerektiğinin altını çiziyor.
Bu şarttan Apple’ın webten yüklemeyi büyük geliştiricilerle sınırladığı anlaşılıyor. Ayrıca Apple, geliştiricinin “iyi bir üye” olması gerektiğini de söylüyor. Apple şu anda geliştiricilerin uygulamalarını AB ülkelerindeki üçüncü taraf pazar yerlerinde dağıtmalarına izin veriyor, ancak bu uygulamalar yıllık 1 milyondan fazla yüklemeyi geçerse sonraki her ek yükleme için ücret (€0.50) ödenmesi gerekecek.Kaynakça https://developer.apple.com/support/web-distribution-eu/ https://www.theverge.com/2024/3/12/24098334/apple-ios-web-distribution-eu-app-store-changes Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.