Apple, iOS uygulamalarının web sitelerinden indirilmesine izin verdi

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında Apple, bölge genelinde platformlarında, hizmetlerinde ve ürünlerinde çeşitli değişiklikler yapıyor. Bu bağlamda Apple, kullanıcıların artık doğrudan web sitelerinden iOS uygulamalarını indirmesine izin verecek. Geliştiriciler, kendi uygulamalarını doğrudan bir web sitesi üzerinden indirmeye açabilecek. Ancak Apple, oldukça katı olan kurallara uyulması gerektiğini şart koşuyor.

Şartlar oldukça katı

Apple, yeni web tabanlı uygulama dağıtım özelliğinin bu baharın ilerleyen dönemlerinde bir yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulacağını belirtiyor. Firma, iOS'u üçüncü taraflara daha çok açıyor olsa da uyulması gereken bazı katı güvenlik önlemlerini de şart koşuyor. Web dağıtımını tercih eden uygulamalar da tüm iOS uygulamaları gibi aynı gereksinimleri karşılamak zorunda.

Uygulamaları yüklemek de o kadar basit olmayacak. Web sitesinden uygulama indirmek isteyen kullanıcılar cihaz ayarlarından geliştirici tarafından uygulama yüklenmesini onaylamaları gerekecek. Uygulamaya dair detaylar (uygulama adı, geliştirici adı, uygulama açıklaması, ekran görüntüleri vb.) bir sistem sayfasında görüntülenecek.

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Ek olarak geliştiricilerin Apple'ın Geliştirici Programının bir parçası olmaları ve AB'de kayıtlı olmaları gerekecek. Ayrıca Apple tarafından ana hatlarıyla belirtilen bir dizi temel taahhüdü de kabul etmeleri gerekecek. Apple, geliştiricilerin en az iki yıl boyunca Geliştirici Programı'nda olmaları ve iOS’ta bir milyondan fazla yıllık indirmeye ulaşmış olmaları gerektiğinin altını çiziyor.

Bu şarttan Apple’ın webten yüklemeyi büyük geliştiricilerle sınırladığı anlaşılıyor. Ayrıca Apple, geliştiricinin “iyi bir üye” olması gerektiğini de söylüyor. Apple şu anda geliştiricilerin uygulamalarını AB ülkelerindeki üçüncü taraf pazar yerlerinde dağıtmalarına izin veriyor, ancak bu uygulamalar yıllık 1 milyondan fazla yüklemeyi geçerse sonraki her ek yükleme için ücret (€0.50) ödenmesi gerekecek.

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iOS uygulamaları artık web sitelerinden indirilebilecek