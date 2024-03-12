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    Apple, iOS uygulamalarının web sitelerinden indirilmesine izin verdi

    Apple, Avrupa Birliği’ndeki web sitelerinden iOS uygulamalarının doğrudan indirilmesine izin verdi. Ancak teknoloji devi bunun için bazı katı kurallara uyulması gerektiğini söylüyor.
    iOS uygulamaları artık web sitelerinden indirilebilecek Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında Apple, bölge genelinde platformlarında, hizmetlerinde ve ürünlerinde çeşitli değişiklikler yapıyor. Bu bağlamda Apple, kullanıcıların artık doğrudan web sitelerinden iOS uygulamalarını indirmesine izin verecek. Geliştiriciler, kendi uygulamalarını doğrudan bir web sitesi üzerinden indirmeye açabilecek. Ancak Apple, oldukça katı olan kurallara uyulması gerektiğini şart koşuyor.

    Şartlar oldukça katı

    Apple, yeni web tabanlı uygulama dağıtım özelliğinin bu baharın ilerleyen dönemlerinde bir yazılım güncellemesiyle kullanıma sunulacağını belirtiyor. Firma, iOS'u üçüncü taraflara daha çok açıyor olsa da uyulması gereken bazı katı güvenlik önlemlerini de şart koşuyor. Web dağıtımını tercih eden uygulamalar da tüm iOS uygulamaları gibi aynı gereksinimleri karşılamak zorunda.

    Uygulamaları yüklemek de o kadar basit olmayacak. Web sitesinden uygulama indirmek isteyen kullanıcılar cihaz ayarlarından geliştirici tarafından uygulama yüklenmesini onaylamaları gerekecek. Uygulamaya dair detaylar (uygulama adı, geliştirici adı, uygulama açıklaması, ekran görüntüleri vb.) bir sistem sayfasında görüntülenecek.

    Ek olarak geliştiricilerin Apple'ın Geliştirici Programının bir parçası olmaları ve AB'de kayıtlı olmaları gerekecek. Ayrıca Apple tarafından ana hatlarıyla belirtilen bir dizi temel taahhüdü de kabul etmeleri gerekecek. Apple, geliştiricilerin en az iki yıl boyunca Geliştirici Programı'nda olmaları ve iOS’ta bir milyondan fazla yıllık indirmeye ulaşmış olmaları gerektiğinin altını çiziyor.

    Bu şarttan Apple’ın webten yüklemeyi büyük geliştiricilerle sınırladığı anlaşılıyor. Ayrıca Apple, geliştiricinin “iyi bir üye” olması gerektiğini de söylüyor. Apple şu anda geliştiricilerin uygulamalarını AB ülkelerindeki üçüncü taraf pazar yerlerinde dağıtmalarına izin veriyor, ancak bu uygulamalar yıllık 1 milyondan fazla yüklemeyi geçerse sonraki her ek yükleme için ücret (€0.50) ödenmesi gerekecek.

    Kaynakça https://developer.apple.com/support/web-distribution-eu/ https://www.theverge.com/2024/3/12/24098334/apple-ios-web-distribution-eu-app-store-changes
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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