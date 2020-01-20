Microsoft'un modern simgeleri Windows 10'da görünmeye başladı

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Microsoft, geçtiğimiz Aralık ayında 100'den fazla ürünün simgesini yeniden tasarlamaya başladığını duyurmuştu. Gelen haberler ise bu simgelerin yakın bir tarihte tüm kullanıcılara ulaşacağı yönünde.

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Şimdilik görev çubuğunda kullanılıyor

Şirket duyuru yaptığı tarihten bu yana Windows simgelerini yenilemek için var gücüyle çalışıyor diyebiliriz. Microsoft'un Fluent Design (Akıcı Tasarım) tasarım anlayışını temel alan bu yeni simgeler, bir Reddit kullanıcısının duyurduğu üzere şimdilik sadece görev çubuğuna gelmiş durumda ve Windows Insider programına üye olan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

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Microsoft, tasarladığı bu modern simgeleri, geri bildirimleri dikkate alarak yapacağı küçük değişiklikler ve düzeltmelerle birlikte tüm kullanıcılara sunmayı planlıyor. Ancak, Microsoft'un yeni simgelerinin Windows 10 Kasım 2019 güncellemesi veya daha eski sürüm kullanıcıları için mevcut olup olmayacağı henüz belli değil. Şirketin konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

https://www.reddit.com/r/Windows10/comments/er42k0/its_happening/

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