Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft'un modern simgeleri Windows 10'da görünmeye başladı

    Yazılım devi Microsoft geçtiğimiz ay 100'den fazla ürünün simgesini değiştireceğini açıklamıştı. Şirketin tasarladığı yeni simgeler Windows 10'a eklenmeye başladı bile.
    1 gün
    3,3b
    3
    18
    Windows
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Microsoft'un modern simgeleri Windows 10'da görünmeye başladı
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft, geçtiğimiz Aralık ayında 100'den fazla ürünün simgesini yeniden tasarlamaya başladığını duyurmuştu. Gelen haberler ise bu simgelerin yakın bir tarihte tüm kullanıcılara ulaşacağı yönünde.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 10 Pro canlı olarak görüntülendi"

    Şimdilik görev çubuğunda kullanılıyor

    Şirket duyuru yaptığı tarihten bu yana Windows simgelerini yenilemek için var gücüyle çalışıyor diyebiliriz. Microsoft'un Fluent Design (Akıcı Tasarım) tasarım anlayışını temel alan bu yeni simgeler, bir Reddit kullanıcısının duyurduğu üzere şimdilik sadece görev çubuğuna gelmiş durumda ve Windows Insider programına üye olan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

    Microsoft'un modern simgeleri Windows 10'da görünmeye başladı
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft, tasarladığı bu modern simgeleri, geri bildirimleri dikkate alarak yapacağı küçük değişiklikler ve düzeltmelerle birlikte tüm kullanıcılara sunmayı planlıyor. Ancak, Microsoft'un yeni simgelerinin Windows 10 Kasım 2019 güncellemesi veya daha eski sürüm kullanıcıları için mevcut olup olmayacağı henüz belli değil. Şirketin konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.



    https://www.reddit.com/r/Windows10/comments/er42k0/its_happening/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    a_y_k_u_t 1 gün en beğenilen
    Şu windows düşmanları windows kullanmayı bıraksa da herkes rahat etse. Her haberde yok şöyle kötü, yok böyle kötü silah mı dayadılar kafanıza kullanmayın beğenmiyorsanız.
    Şu windows düşmanları windows kullanmayı bıraksa da herkes rahat etse. Her haberde yok şöyle kötü, yok böyle kötü silah mı dayadılar kafanıza kullanmayın beğenm...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SysEdit 12 sa.
    Daha bir klasöre şifre koyma imkanı vermeyen mikrozort zaten tema paketleriyle yapılabilen şeyleri yenilikmiş gibi sunuyor.... Boş işler bunlar ben de sıfır verdim...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    a_y_k_u_t 1 gün en beğenilen
    Şu windows düşmanları windows kullanmayı bıraksa da herkes rahat etse. Her haberde yok şöyle kötü, yok böyle kötü silah mı dayadılar kafanıza kullanmayın beğenmiyorsanız.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ZümrüdüANKA0107 1 gün yeni yorumcu
    Begenmedim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    FreeRun 1 gün
    windows 10 disk kullanımı çok yoğun olan bir sistem bu işi bir türlü hafif hale getiremediler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 gün
    Microsoft'un her işini beğeniyorum Windows hariç. Özellikle explorer ve iexplore rezalet uygulamalar. Office ise kasmaktan başka işe yaramıyor. Telemetri servislerinden bahsetmiyorum bile...<br />Ama açın birkaç mobil uygulamasını indirin. Hesap makinesini, outlooku bir deneyin.Ücretsiz hizmetleri ücretli hizmetlerinden daha iyi çalışan başka bir firma tanımıyorum zaten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 gün
    update ler yüzünden karman çorman olan bir işletim sistemi bunlar simgelerle uğraşıyor. rekabetsizlik ne kadar kötü...
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 gün
    Yahu senden modern simge değil "kararlı" ve "güvenli" OS istiyoruz. Otur sıfır.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Katalikitci 1 gün
    Görülmeye başlamamış ama yine de yazıyorum:



    Microsoft windowsta bir işi ne zaman tam yaptı ki? İkonları değiştirmeye kalksa yarısını yeniler yarısını eskisi gibi bırakır. Söz konusu dünyanın en büyük yazılım devi olunca aksi düşünülemez.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Start Again 1 gün
    Ben de beğendim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 xAdli 3. kez +291 2 Relax Relax 3. kez +168 3 nick bırakmamışsınız lan ilk kez +163
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    darkaura +110 Leipold +88 Musty3535123 +87 khytr89 +70 b0Ni +56 koyunsayar +53 mert1907 +52 Rachsuchtig +48 murdocklawless +46 Spider_hip +42
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 1 Masaüstü 2 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3290 kez okundu.
    18 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, windows 10 ve
    6 etiket daha yeni simgeler güncelleme Windows Yazılım Uğur Seven Popüler
    Facebook Sayfası257,7b
    Twitter Profili80,8b
    YouTube Kanalı269b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Pocophone serisinin ikinci telefonu hakkında ilk teaser yayınlandı 1 gün Samsung, Galaxy Note 9'un güvenlik açıklarını kapattı 1 gün Tesla, araçlarının kendiliğinden hızlandığı iddialarını reddetti 1 gün Katlanabilir Galaxy Z Flip detayları netleşiyor 1 gün Qualcomm yeni orta seviye yonga setlerini duyurdu 1 gün Apple, koruyucu sağlık teknolojisi üzerinde çalışıyor 1 gün Subaru, 2030'lu yıllarda sadece elektrikli araç satmak istiyor 1 gün Realme yeniden Türkiye'de! İşte Realme telefonların Türkiye fiyatı 1 gün Dying Light 2 de ertelenen oyunlar kervanına katıldı 1 gün NUVIA girişimine Apple darbesi 1 gün ABD ordusu için geliştirilen 5. Nesil Hedef Uçak projesinde sona yaklaşılıyor 1 gün Intel 2. nesil DG2 GPU’su için TSMC’nin kapısını çalabilir 1 gün Router'ı ve adaptörü 802.11ax yapsak? "Asus RT-AX58U router ve PCE-AX58BT Wi-Fi adaptör incelemesi" 1 gün Samsung Galaxy A71 elimizde | Yeni tasarım yeni kamera 1 gün Güney Kore kripto para kazançlarını vergilendiriyor 1 gün İkinci el akıllı telefon pazarı yükselişe geçti 1 gün John Wick dizisi The Continental'ın yayın tarihiyle ilgili açıklama 1 gün PowerColor imzasını taşıyan RX 5600 XT açığa çıktı 1 gün 64 çekirdekli canavar | AMD Ryzen Threadripper 3990X elimizde 1 gün Ford Mustang Mach-E ile ilk karşılaşma: İddialı tasarım, güçlü özellilker 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Microsoft'un modern simgeleri Windows 10'da görünmeye başladı Sonraki Nvidia RTX 2080 Super Max-Q Geekbench’te ortaya çıktı 1 gün Huawei, EMUI 10 güncellemesi alacak telefonların tam listesini yayınladı 1 gün Samsung Mobile CEO'su Dj Koh'un görevine atanan yeni isim belli oldu 1 gün Asus onuncu nesil işlemcilerle donattığı mini bilgisayarını duyurdu 1 gün 2009 THY Amsterdam kazası ile ilgili skandal gelişme 2 gün Xiaomi, Tencent'in yardımıyla oyun dünyasında devrim yaratmaya hazırlanıyor 2 gün Tesla'nın Avrupa'daki ilk fabrikasını kuracağı arazi için anlaşma sağlandı 2 gün Naughty Dog’ın iş ilanı PC için The Last of Us Part 2 umutlarını yeşertti 2 gün Nvidia MX 300 ailesinde Pascal’ı kullanmaya devam edecek 2 gün Amazon.com.tr’de iPhone modellerinde büyük indirim başlıyor 2 gün Scythe, Mugen 5 Black RGB Edition’ı duyurdu 2 gün Türk Telekom’dan internet kesintisiyle ilgili açıklama 2 gün Björk yeni parçasında yapay zekadan yararlanıyor 2 gün Türk Telekom kullanıcıları Google ve Google servislerine erişemiyor 2 gün Tesla Model Y'nin üçüncü sıra koltukları, araç içinden görüntülendi 2 gün Alphabet de 1 trilyon dolarlık firmalar arasına katıldı 2 gün Samsung Galaxy S20 Ultra, farklı bir kamera yerleşimi ile gelebilir 2 gün Nvidia GeForce RTX 3000 detayları belli oluyor 2 gün Xiaomi Mi 10 Pro canlı olarak görüntülendi 2 gün Türkiye'de hibrit araç üretimine Hyundai de katılıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim