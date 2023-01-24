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    Apple, lobicilik harcamalarını en çok yükselten teknoloji şirketi oldu

    Kamuya yapılan açıklamalara göre Apple, emsallerine kıyasla geçen yıl lobicilik harcamalarını en çok artıran şirket oldu. Apple’ın 2022 lobicilik harcamaları şirket için de rekor anlamı taşıyor.
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    Apple, lobicilik harcamalarını rakiplerine göre daha çok artırdı Tam Boyutta Gör
    Kamuya yapılan açıklamalara göre Apple, geç yıl lobicilik harcamalarını diğer benzer rakiplerine kıyasla en çok artıran firma oldu. Cupertino merkezli şirket için yapılan harcama kendi nezdinde bir rekor olarak kayıtlara geçse de rakiplerinden halen daha düşük bir seviyede.

    Apple, lobicilik harcamalarını yükseltti

    Apple, lobicilik harcamalarını rakiplerine göre daha çok artırdı Tam Boyutta Gör
    Açıklanan verilere göre Apple, 2021’e kıyasla geçtiğimiz yıl lobicilik harcamalarını yüzde 44 artırarak 9.4 milyon dolar seviyesine yükseltti. Apple’ın lobicilik harcamaları, sektördeki emsallerine kıyasla daha fazla artsa da hala diğer teknoloji devlerinin oldukça altında bulunuyor.

    Öyle ki, 2022 yılında Microsoft 9,8 milyon dolar, Google ise 10,9 milyon dolar harcama yaptı. Listenin tepesinde ise Amazon ve Facebook’un çatı şirketi Meta bulunuyor. Amazon geçtiğimiz yıl lobicilik faaliyetlerini yüzde 2 artırarak 19,7 milyon dolar harcarken Meta ise harcamalarını yüzde 4,8 azaltarak lobi faaliyetlerine 19,2 milyon dolar yatırdı.

    Beş büyük teknoloji firması geçtiğimiz yıl ABD’de lobi faaliyetleri için toplamda yaklaşık 69 milyon dolar harcadı. Bu, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5’lik bir artış anlamına geliyor. Bu beş şirket genel olarak lobi faaliyetlerinde rekabet, çevrimiçi gizlilik, vergiler, yarı iletken politikası, içerik denetimi, iklim değişikliği, göçmenlik ve LGBTQ hakları konularında harcama yaptı.

    Beş büyük teknoloji şirketinin lobi faaliyetlerinin ABD’nin çip üretimini artırmayı ve teşvikler vermesini sağlayan CHIPS ve Science Act yasalarının oluşmasında rol oynadığı belirtiliyor. Bu arada ABD'de yasa gereği lobicilik yapan firmalar bunları açıklamak zorunda. Firmalar aynı zamanda lobici olarak hareket eden her bireyin adını da açıklamak zorundalar.

    Bu dev firmaların yanında geçen yıl Intel, dünyanın en büyük çip üretim kompleksini inşa etmek için 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurmuştu. Görünüşe göre Intel, lobi harcamalarını geçtiğimiz yıl yüzde 72 artırarak 7 milyon dolar seviyesine yükseltmiş. ABD’te tesis kuracağını açıklayan Micron da harcamalarını yüzde 118 artırarak 4,2 milyon dolar seviyesine çıkartmış durumda.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2023/01/23/apple-ramped-up-lobbying-spending-in-2022-outpacing-tech-peers.html https://lda.senate.gov/filings/public/filing/9b97b4b5-7f40-4c47-a3ae-39e00c2336a6/print/
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