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    Apple, M4 işlemcili Mac'leri test etmeye başladı

    Apple, bu yıl MacBook Pro, Mac mini ve iMac'i M4 çipleriyle yenilemeyi planlıyor. Yeni bir rapor, Apple'ın M4 işlemciyle yenilenmiş dört Mac modelini test ettiğini söylüyor.
    apple m4 çipli mac'leri test ediyor Tam Boyutta Gör
    Bloomberg tarafından fark edilen geliştirici test günlüklerine göre, Apple üçüncü parti uygulamalarla uyumluluğu sağlamak için piyasaya sürülmemiş Mac modellerini test etmeye başladı. Test edilen Mac'ler "16,1", "16,2", "16,3" ve "16,10" olarak tanımlanıyor. Mac’lerin üçünde 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU var. Dördüncü modelde 8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU bulunuyor ki bu, şimdiye kadar gördüğümüz bir M4 yapılandırması değil. Dört M4 işlemcili Mac’te de 16GB veya 32GB bellek var.

    256 GB ve 512 GB iPad Pro modelinde kullanılan M4 çipte 9 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU bulunurken, 1 TB ve 2 TB modellerinde kullanılan çipte 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU bulunuyor. Mac modellerinde de bu çip bulunacak.

    Gurman, üst düzey ‌Mac mini‌ ve 14 inç MacBook Pro modellerinin yanı sıra 16 inç MacBook Pro'da kullanılacak olan M4 Pro veya M4 Max çiplerinden bahsetmiyor. M4 Pro ve M4 Max çipleri daha fazla CPU ve GPU çekirdeğine ve daha fazla maksimum belleğe sahip olacak ancak şu anda test edilen modellerde temel M4 çipi bulunuyor.

    Apple’ın bu yıl içinde muhtemelen Ekim ayında öncelikle MacBook Pro ve Mac mini’yi M4 çiple yenilemesi bekleniyor. iMac’i de bu sonbaharda görebiliriz ancak M4 MacBook Air, 2025’e kadar çıkmayacaktır.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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