Apple, M4 işlemcili Mac'leri test etmeye başladı

256 GB ve 512 GB iPad Pro modelinde kullanılan M4 çipte 9 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU bulunurken, 1 TB ve 2 TB modellerinde kullanılan çipte 10 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU bulunuyor. Mac modellerinde de bu çip bulunacak.
Gurman, üst düzey Mac mini ve 14 inç MacBook Pro modellerinin yanı sıra 16 inç MacBook Pro'da kullanılacak olan M4 Pro veya M4 Max çiplerinden bahsetmiyor. M4 Pro ve M4 Max çipleri daha fazla CPU ve GPU çekirdeğine ve daha fazla maksimum belleğe sahip olacak ancak şu anda test edilen modellerde temel M4 çipi bulunuyor.
Apple’ın bu yıl içinde muhtemelen Ekim ayında öncelikle MacBook Pro ve Mac mini’yi M4 çiple yenilemesi bekleniyor. iMac’i de bu sonbaharda görebiliriz ancak M4 MacBook Air, 2025’e kadar çıkmayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.