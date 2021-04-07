Apple News Plus hizmeti 2023'e kadar 19 milyon aboneye ulaşabilir

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Yatırım bankası Cowen'ın analisti Krish Sankar, Apple News Plus'ın 2020'de yaklaşık 11 milyon ücretli abonesi olduğunu ve yaklaşık 550 milyon dolarlık gelir sağladığını belirtti.

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Sankar, Apple News Plus'ın 2023 yılına kadar 19 milyon aboneye ulaşabileceğine inanıyor. Apple Insider ise bu durumda şirketin 1,14 milyar dolarlık abonelik geliri ve reklam gösterimlerinden 1,02 milyar dolarlık dijital reklam geliri elde edebileceğini ve bunun toplam 2,2 milyar dolar olacağını bildirdi.

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Apple News iyi yolda

Sankar konuyla ilgili olarak: "Apple News uygulamasının ve News Plus ücretli abonelik hizmetinin (News platformu) yalnızca artan abone sayılarından yararlanmak için değil, aynı zamanda reklam geliri artışını da hızlandırmak için iyi konumlandırıldığına inanıyoruz." dedi.

Analist, Apple News Plus'ın hem reklam platformlarını iyileştirerek hem de Uygulama İzleme Şeffaflığı'nın piyasaya sürülmesinden sonra mobil cihazlarda kullanılan Reklamverenler için Tanımlayıcı izleme etiketinden uzaklaşarak desteklenebileceğine inanıyor.

Sankar, gizlilik özelliğinin iOS ekosistemindeki reklam ağları için "yıkıcı bir olay" olabileceğini belirtmiş. Analist, App Store'da Apple Arama Reklamlarının (ASA) olgunlaşması nedeniyle Apple'ın reklamcılık çabalarının cesaret verici bir yörüngede olabileceğini de ifade ediyor.

https://appleinsider.com/articles/21/04/06/apple-news-could-reach-19m-subscribers-22b-in-revenue-by-2023-analyst-says

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