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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple: Özelleştirilmiş 64-bit çalışmaları bizimle başladı

    Eski Apple mühendisi 64-bit özelleştirilmiş ARM çekirdeklerine temel olan ISA projesinin aslında kendilerinin talebi üzerine ARM tarafından hazırlandığını açıkladı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple: Özelleştirilmiş 64-bit çalışmaları bizimle başladı
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    ARM tabanlı Apple M1 yongasına geçiş yaparak masa üstünde yeni bir devrimin haberini veren Apple’ın elbette çalışmaları çok eskiye dayanıyor. Steve Jobs döneminde başlayan özelleştirilmiş çekirdek çalışmaları firmayı bugünlere getirdi.

    İlk 64-bit ARM özelleştirmesi Apple’a ait

    Özelleştirilmiş Apple A işlemcilerin çekirdek çalışmalarında yer almış eski Apple mühendisi Shac Ron yaptığı açıklamalarla geçmişe ışık tuttu. Sanılanın aksine 64-bit özelleştirilmiş ARM çalışmalarına daha erken başlayan Apple; ARM’dan bile daha önce tamamlamayı başardı.

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    ARM’ın kuruluşunda önemli bir rol oynayan Apple açıklamalara göre 2010 yılında iş birliğine başladı. Bu iş birliği kapsamında Apple özel bir ARM64 komut seti mimarisi – ISA elde etti ve çalışmalar bunun üzerinde yoğunlaştı. Sonrasında bu ARM64 ISA projesi diğer tasarımcıların mimarilerinde de yer aldı.

    Birden fazla çekirdek ve düşük saat frekansları ile verimliliğe odaklanan Apple aradan 3 yıl geçtikten sonra yani 2013 yılında Apple A7 ile ilk özelleştirilmiş 64-bitlik ARM çekirdeğini piyasaya sürdü.

    Bu dönemde henüz ARM müşterilerine özel 64-bit mimarisi lisanslamasına bile başlamamıştı. Bunun yerine Cortex-A57 ve Cortex-A53 çekirdekleri ilk olarak piyasaya çıktı. Qualcomm dahil tasarımcılar 64-bit macerasına bu mimariler ile başladı.

    Apple: Özelleştirilmiş 64-bit çalışmaları bizimle başladı
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    Apple’dan sonra Qualcomm ilk ARM64 çekirdeğini Krait serisinin devamı olan Kryo ile 2014 yılında geliştirmeye başladı. Hatırlanacağı üzere Snapdragon 810 ile hayal kırıklığı yaşayan Qualcomm Kryo tabanlı Snapdragon 820 yonga setini 2015 yılında piyasaya sürmüştü. Samsung da aynı dönem Mongoose çalışmalarına başlayarak kısa süre sonra Exynos yonga setlerinde yer vermişti.

    Shac Ron bu açıklamayı Apple M1 yongalarının ARM ISA projesi sayesinde ortaya çıktığı düşüncesine karşı yaptı. Ron temelinde ISA projesi olsa da yenilikçi Apple çalışmaları ile bugünlere gelindiğine vurgu yaptı.

    Elbette Shac Ron haklı olabilir ancak şimdilerde tarihe karışan AppliedMicro firması 64-bitlik özelleştirilmiş mimariyi X-Gene sistemlerine 2011 yılında entegre etmişti. Bununla birlikte pek fazla ismi duyulmadı ve başarılı olamadı.



    https://9to5mac.com/2021/01/05/magic-of-m1-mac-began-10-years-ago Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Apple gerçekten de tüm dünyayı değiştirecek adımlarını attı. Bu noktadan sonra PC'ler de yavaş yavaş ARM'a geçişini göreceğiz. Çoğu şirket de ARM işlemci üretmeye yavaştan da başlıyor.
    Apple gerçekten de tüm dünyayı değiştirecek adımlarını attı. Bu noktadan sonra PC'ler de yavaş yavaş ARM'a geçişini göreceğiz. Çoğu şirket de ARM işlemci üretme...
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    Yanıtla +17
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple kalkıp iphone üretmese hala tuşlu telefonları bize kakalıyorlardı. akıllı telefon diye bize renkli ekranlı bir oyuncak vereceklerdi..

    şimdi aynı durumu işlemciler içinde yaptı -ki zamanında macos içinde yapmıştı. bir arayüz ortaya koyduktan sonra microsoft hemen bunu arakladı ve oldu sana windows.. ms-dos demiyorum. arayüz diyorum.
    Apple kalkıp iphone üretmese hala tuşlu telefonları bize kakalıyorlardı. akıllı telefon diye bize renkli ekranlı bir oyuncak vereceklerdi.. şimdi aynı...
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    2 Yanıt Yanıtla +11
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ARM'de demiş. 64bit in kralı AMD dir :) O zamanlar apple hala Motorola 68k serilerinden çıkmaya uğraşıyordu.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Athlon_64
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    SomeoneWhoCares (Frkn EgeOztrk) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu işin babası apple olsa, çatır çutur patent davası açılırdı. Elektronik dünyasına apple katkıları çok fazla olmasına karşın arm64 çalışmalarının ilk olarak ortak çalışma olarak yapıldığını hatırlatmakta fayda var.
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    drjacob (... ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bi çok işin mimarı Apple ama bu işin değil
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple çığır açtı dünyayı değiştirecek felan feşmakan tamam da bu iş bizim Bill'in kafasına yatarsa olur ancak. Dünyadaki 100 bilgsayardan neredeyse 90'ında Windows yüklü.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 3 gün ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Windows’un pazar payı düşüyor artık. %76 pazar payı var dünya genelinde. macOS ise %17 pazar payına sahip ve yükseliyor. Demek ki bir şeyler değişmeye başladı. %17 küçümsenecek bir rakam değil çünkü. ARM adımı ile bu pazar payı daha da artabilir.









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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    m1 işlemcisini telefonlara koydukları gün asıl devrim olacak, cebimizde bilgisayar kasası taşıyacaz.
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    Evil.Morty 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ahh sh*t, here we go again..
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple kalkıp iphone üretmese hala tuşlu telefonları bize kakalıyorlardı. akıllı telefon diye bize renkli ekranlı bir oyuncak vereceklerdi..

    şimdi aynı durumu işlemciler içinde yaptı -ki zamanında macos içinde yapmıştı. bir arayüz ortaya koyduktan sonra microsoft hemen bunu arakladı ve oldu sana windows.. ms-dos demiyorum. arayüz diyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    dikiştutmazsabri (erkan keskin) 2 gün ( Mesaj Silindi ) khrmndgn
    Edison da ampulü bulmasaydi karanlikta kalacaktık 😄
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ARM'de demiş. 64bit in kralı AMD dir :) O zamanlar apple hala Motorola 68k serilerinden çıkmaya uğraşıyordu.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Athlon_64
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    fhrstw 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Eyvaah biz gidersek 32 bit mimariye geri döneriz diyecekler diye korkuyorum.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Apple gerçekten de tüm dünyayı değiştirecek adımlarını attı. Bu noktadan sonra PC'ler de yavaş yavaş ARM'a geçişini göreceğiz. Çoğu şirket de ARM işlemci üretmeye yavaştan da başlıyor.
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