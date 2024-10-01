Apple'dan iPhone 17 tasarım değişikliği: Sadece üç tuşa sahip olabilir

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Tam Boyutta Gör Apple, yaklaşan iPhone 17 serisiyle büyük bir yeniden tasarıma hazırlanıyor. Yeni tasarımla birlikte fiziksel tuşların sayısı üçe inebilir. Bu, daha fazla tuş ekleme trendlerinin aksine büyük bir değişiklik olarak görülüyor. iPhone 15 geleneksel sessize alma düğmesini devralan Eylem Düğmesi'ni tanıtmıştı.

iPhone 17 serisi yeni bir tasarıma sahip olabilir

Ardından iPhone 16 serisine yeni bir Kamera Kontrol tuşu eklendi. iPhone 15 serisindeki Eylem Düğmesi, varsayılan uygulamaları başlatmak veya farklı işlevler için özelleştirmekle ilgiliydi. Şimdi ise iPhone 16 Kamera Kontrol düğmesiyle bu bir adım öteye taşındı. Bu yeni düğmede fotoğraf çekmek için bir modül ve kaydırarak yakınlaştırmak için kapasitif bir parça bulunuyor.

Yani, artık iPhone 16 serisinde toplam beş ayrı düğme bulunuyor. Apple, yaklaşan iPhone 17 serisi için Eylem Düğmesi ve ses tuşlarını tek bir tuşta birleştirmeyi düşünüyor. Kamera Kontrol butonunu bir tarafta tutmayı, Aksiyon butonunu ise ses kontrolleriyle birleştirip diğer tarafa taşımayı planlıyorlar.

iPhone 16'nın prototip aşamasında kalan özellikleri ortaya çıktı 5 gün önce eklendi

Bu harika hareket daha büyük modellerde üst tarafta bulunan tuşlara ulaşma zorluğunu hafifletmeye yardımcı olabilir. Apple'ın düşündüğü düğme, basıldığında bir Eylem Düğmesi olarak hareket edebilir ve sesi yukarı veya aşağı kaydırarak ayarlayabilir. Tutulduğunda bir uygulama başlatılabilir veya hatta sessize alma düğmesi olarak kullanılabilir.

Bu tasarım değişikliği yalnızca pratik olmakla kalmıyor aynı zamanda iPhone 17 Air gibi daha ince modeller için dayanıklılığı da artırıyor. İnce metal çerçevede daha az düğme boşluğu bulunan Apple, cihazın daha sağlam ve kazara hasara karşı daha dayanıklı olmasını hedefliyor. iPhone 17 serisi ProMotion teknolojisiyle gelebilir bu da Pro olmayan modellerde bile daha akıcı bir kaydırma ve video izleme deneyimi elde edeceğiniz anlamına geliyor.

Ayrıca iPhone 17 Pro modellerinin TSMC'nin 2nm üretim sürecinde üretilen A19 Pro yonga setine sahip olacağı ve bu sayede akıllı telefon performansının yüzde 15'e kadar artabileceği söyleniyor. Ayrıca Apple, iPhone 16 Pro modellerinde gördüğümüz 8 GB RAM yerine bu modellerde RAM'i 12 GB'a çıkarabilir

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iPhone 17'de tasarım değişikliği: Sadece üç tuşa sahip olabilir