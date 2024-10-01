Apple'dan iPhone 17 tasarım değişikliği: Sadece üç tuşa sahip olabilir

iPhone 17 serisi yeni bir tasarıma sahip olabilir
Ardından iPhone 16 serisine yeni bir Kamera Kontrol tuşu eklendi. iPhone 15 serisindeki Eylem Düğmesi, varsayılan uygulamaları başlatmak veya farklı işlevler için özelleştirmekle ilgiliydi. Şimdi ise iPhone 16 Kamera Kontrol düğmesiyle bu bir adım öteye taşındı. Bu yeni düğmede fotoğraf çekmek için bir modül ve kaydırarak yakınlaştırmak için kapasitif bir parça bulunuyor.
Yani, artık iPhone 16 serisinde toplam beş ayrı düğme bulunuyor. Apple, yaklaşan iPhone 17 serisi için Eylem Düğmesi ve ses tuşlarını tek bir tuşta birleştirmeyi düşünüyor. Kamera Kontrol butonunu bir tarafta tutmayı, Aksiyon butonunu ise ses kontrolleriyle birleştirip diğer tarafa taşımayı planlıyorlar.
Bu harika hareket daha büyük modellerde üst tarafta bulunan tuşlara ulaşma zorluğunu hafifletmeye yardımcı olabilir. Apple'ın düşündüğü düğme, basıldığında bir Eylem Düğmesi olarak hareket edebilir ve sesi yukarı veya aşağı kaydırarak ayarlayabilir. Tutulduğunda bir uygulama başlatılabilir veya hatta sessize alma düğmesi olarak kullanılabilir.
Bu tasarım değişikliği yalnızca pratik olmakla kalmıyor aynı zamanda iPhone 17 Air gibi daha ince modeller için dayanıklılığı da artırıyor. İnce metal çerçevede daha az düğme boşluğu bulunan Apple, cihazın daha sağlam ve kazara hasara karşı daha dayanıklı olmasını hedefliyor. iPhone 17 serisi ProMotion teknolojisiyle gelebilir bu da Pro olmayan modellerde bile daha akıcı bir kaydırma ve video izleme deneyimi elde edeceğiniz anlamına geliyor.
Ayrıca iPhone 17 Pro modellerinin TSMC'nin 2nm üretim sürecinde üretilen A19 Pro yonga setine sahip olacağı ve bu sayede akıllı telefon performansının yüzde 15'e kadar artabileceği söyleniyor. Ayrıca Apple, iPhone 16 Pro modellerinde gördüğümüz 8 GB RAM yerine bu modellerde RAM'i 12 GB'a çıkarabilirBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.