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    Apple'dan iPhone 17 tasarım değişikliği: Sadece üç tuşa sahip olabilir

    Teknoloji devi Apple'ın piyasaya sürülecek yeni iPhone 17 serisinde toplam tuş sayısının üçe düşürülmesiyle ilgili önemli bir tasarım değişikliğine gidilebilir.
    iPhone 17'de tasarım değişikliği: Sadece üç tuşa sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, yaklaşan iPhone 17 serisiyle büyük bir yeniden tasarıma hazırlanıyor. Yeni tasarımla birlikte fiziksel tuşların sayısı üçe inebilir. Bu, daha fazla tuş ekleme trendlerinin aksine büyük bir değişiklik olarak görülüyor. iPhone 15 geleneksel sessize alma düğmesini devralan Eylem Düğmesi'ni tanıtmıştı.

    iPhone 17 serisi yeni bir tasarıma sahip olabilir

    Ardından iPhone 16 serisine yeni bir Kamera Kontrol tuşu eklendi. iPhone 15 serisindeki Eylem Düğmesi, varsayılan uygulamaları başlatmak veya farklı işlevler için özelleştirmekle ilgiliydi. Şimdi ise iPhone 16 Kamera Kontrol düğmesiyle bu bir adım öteye taşındı. Bu yeni düğmede fotoğraf çekmek için bir modül ve kaydırarak yakınlaştırmak için kapasitif bir parça bulunuyor.

    Yani, artık iPhone 16 serisinde toplam beş ayrı düğme bulunuyor. Apple, yaklaşan iPhone 17 serisi için Eylem Düğmesi ve ses tuşlarını tek bir tuşta birleştirmeyi düşünüyor. Kamera Kontrol butonunu bir tarafta tutmayı, Aksiyon butonunu ise ses kontrolleriyle birleştirip diğer tarafa taşımayı planlıyorlar.

    Bu harika hareket daha büyük modellerde üst tarafta bulunan tuşlara ulaşma zorluğunu hafifletmeye yardımcı olabilir. Apple'ın düşündüğü düğme, basıldığında bir Eylem Düğmesi olarak hareket edebilir ve sesi yukarı veya aşağı kaydırarak ayarlayabilir. Tutulduğunda bir uygulama başlatılabilir veya hatta sessize alma düğmesi olarak kullanılabilir.

    Bu tasarım değişikliği yalnızca pratik olmakla kalmıyor aynı zamanda iPhone 17 Air gibi daha ince modeller için dayanıklılığı da artırıyor. İnce metal çerçevede daha az düğme boşluğu bulunan Apple, cihazın daha sağlam ve kazara hasara karşı daha dayanıklı olmasını hedefliyor. iPhone 17 serisi ProMotion teknolojisiyle gelebilir bu da Pro olmayan modellerde bile daha akıcı bir kaydırma ve video izleme deneyimi elde edeceğiniz anlamına geliyor.

    Ayrıca iPhone 17 Pro modellerinin TSMC'nin 2nm üretim sürecinde üretilen A19 Pro yonga setine sahip olacağı ve bu sayede akıllı telefon performansının yüzde 15'e kadar artabileceği söyleniyor. Ayrıca Apple, iPhone 16 Pro modellerinde gördüğümüz 8 GB RAM yerine bu modellerde RAM'i 12 GB'a çıkarabilir

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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