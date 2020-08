Apple, ünlü yönetmen Martin Scorsese ile büyük bir anlaşma imzaladı

Dijital yayın platformu Apple TV+ için yatırımlarını sürdüren Apple, ünlü film yapımcılarıyla önemli anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Sinemanın en büyük yönetmenlerinden olan Martin Scorsese, Apple bünyesine katılan son isim oldu. Deadline'da yer alan ifadelere göre Scorsese, önümüzdeki yıllarda Apple TV+ için film ve dizi içerikleri hazırlayacak.

DiCaprio ve De Niro'lu film geliyor

Martin Scorsese'nin Apple için hazırlayacağı ilk film geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro'nun yer aldığı Killers of the Flower Moon filminin şu anda ön hazırlıkları yapılıyor. Killers of the Flower Moon'u aslında Paramount hazırlayacaktı ancak Scorsese'nin istediği 200 milyon dolarlık bütçe Paramount'un gözünü korkutunca Apple araya girerek filmin haklarını satın aldı.

Killers of the Flower Moon anlaşması Apple-Scorsese birlikteliğinin yalnızca ilk adımı olacak. Bugün açıklanan anlaşmanın ardından Scorsese artık uzun yıllar Apple bünyesinde çalışmalarını sürdürecek. Apple'ın Scorsese'den özellikle de yüksek bütçeli büyük filmler hazırlamasını istediği belirtiliyor.

Martin Scorsese sinema tarihinin en başarılı ve en istikrarlı yönetmenlerinden birisi. 70'li yıllardan günümüze kadar 40 yılı aşkın süredir neredeyse her birkaç yılda bir her biri birer başyapıt diyebileceğimiz filmler ortaya koymayı başarıyor. Son olarak Netflix'te yayınlanan The Irishman filmiyle de hem eleştirmenlerin hem de genel izleyicinin büyük beğenisini kazanmıştı. Ünlü yönetmen şimdi Apple TV+ platformunda yeni maceralara yelken açacak.

