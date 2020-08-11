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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, ünlü yönetmen Martin Scorsese ile büyük bir anlaşma imzaladı

    Oscar ödüllü 77 yaşındaki yönetmen Martin Scorsese bundan sonra filmlerini Apple TV+ için hazırlayacak. Apple'ın Scorsese ile çok yıllı bir anlaşma imzaladığı belirtildi.
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Apple, ünlü yönetmen Martin Scorsese ile büyük bir anlaşma imzaladı

    Dijital yayın platformu Apple TV+ için yatırımlarını sürdüren Apple, ünlü film yapımcılarıyla önemli anlaşmalar yapmaya devam ediyor. Sinemanın en büyük yönetmenlerinden olan Martin Scorsese, Apple bünyesine katılan son isim oldu. Deadline'da yer alan ifadelere göre Scorsese, önümüzdeki yıllarda Apple TV+ için film ve dizi içerikleri hazırlayacak.

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    DiCaprio ve De Niro'lu film geliyor

    Martin Scorsese'nin Apple için hazırlayacağı ilk film geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro'nun yer aldığı Killers of the Flower Moon filminin şu anda ön hazırlıkları yapılıyor. Killers of the Flower Moon'u aslında Paramount hazırlayacaktı ancak Scorsese'nin istediği 200 milyon dolarlık bütçe Paramount'un gözünü korkutunca Apple araya girerek filmin haklarını satın aldı.

    Ayrıca Bkz. "Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio'lu yeni filmi için Netflix ile anlaşmaya çalışıyor"

    Killers of the Flower Moon anlaşması Apple-Scorsese birlikteliğinin yalnızca ilk adımı olacak. Bugün açıklanan anlaşmanın ardından Scorsese artık uzun yıllar Apple bünyesinde çalışmalarını sürdürecek. Apple'ın Scorsese'den özellikle de yüksek bütçeli büyük filmler hazırlamasını istediği belirtiliyor.

    Martin Scorsese sinema tarihinin en başarılı ve en istikrarlı yönetmenlerinden birisi. 70'li yıllardan günümüze kadar 40 yılı aşkın süredir neredeyse her birkaç yılda bir her biri birer başyapıt diyebileceğimiz filmler ortaya koymayı başarıyor. Son olarak Netflix'te yayınlanan The Irishman filmiyle de hem eleştirmenlerin hem de genel izleyicinin büyük beğenisini kazanmıştı. Ünlü yönetmen şimdi Apple TV+ platformunda yeni maceralara yelken açacak.



    Kaynakça https://www.comingsoon.net/movies/news/1144974-martin-scorsese-signs-multi-year-film-tv-deal-with-apple https://deadline.com/2020/08/martin-scorsese-apple-first-look-deal-sikelia-productions-killers-of-the-flower-moon-1203010010/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nevfel (T. I. ) 1 hf. en beğenilen
    Adam 77 yaşında pat gitse ne film ne anlaşma kalır.
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf.
    Tom hanksın son filmi konu güzel çekim çok kötü. Tamamı stüdyo. Denizde olmadığınız hissini yaşayarak seytettim.
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    Nevfel (T. I. ) 1 hf. en beğenilen
    Adam 77 yaşında pat gitse ne film ne anlaşma kalır.
    Yanıtla +5
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    Manhunt Three 1 hf.
    Killers of the Flower Moon. En çok beklediğim film. Gönül isterdi ki sinemada izleyelim ama yapacak bir şey yok.
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