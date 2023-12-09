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    Anlık Bildirim

    Apple Watch gelecekte el feneri barındırabilir

    Apple tarafından başvurusu yapılan patent çalışmasında, Apple Watch akıllı saatler ile bağlantı kurabilen ilginç bir mini el feneri modülü dikkat çekiyor.       
    Apple Watch Tam Boyutta Gör
    Özellikle Apple Watch Ultra serisi ile dış mekân sporcularının da ilgisini çeken Apple gelecek dönemde daha fazla sürpriz yapabilir. Firma akıllı saatinizin yolunuzu aydınlatmasını sağlayacak bir bileşen üzerinde çalışıyor.

    Apple Watch fener olabilir mi?

    Bugün pek çok giyilebilir cihazda ekran parlak bir beyaz ışık yayarak basit bir el feneri olabiliyor ancak mesafesi çok az ve fazla batarya harcıyor. Apple ise bildiğimiz bir el feneri modülünü Apple Watch ile sunmayı planlıyor. Bununla ilgili patent başvurusu da yapıldı.

    Başvuruya göre Apple Watch kayışına entegre edilen bu minik LED fener modülünün kendi güç kaynağı mevcut ve suya dayanıklı. Kasadan ayrı görünse de saat uygulaması ile el feneri kontrol edilebiliyor.

    Patent doğrudan Apple Watch ile değil özel bir kayış ile satılacak bir el fenerini çağrıştırıyor. Bu bakımdan fener destekli bir kayış setini yakın zamanda piyasada görmemiz yüksek ihtimal. Özellikle Apple Watch Ultra serisi için ideal olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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