Apple Watch gelecekte el feneri barındırabilir

Tam Boyutta Gör Özellikle Apple Watch Ultra serisi ile dış mekân sporcularının da ilgisini çeken Apple gelecek dönemde daha fazla sürpriz yapabilir. Firma akıllı saatinizin yolunuzu aydınlatmasını sağlayacak bir bileşen üzerinde çalışıyor.

Apple Watch fener olabilir mi?

Bugün pek çok giyilebilir cihazda ekran parlak bir beyaz ışık yayarak basit bir el feneri olabiliyor ancak mesafesi çok az ve fazla batarya harcıyor. Apple ise bildiğimiz bir el feneri modülünü Apple Watch ile sunmayı planlıyor. Bununla ilgili patent başvurusu da yapıldı.

Uygun fiyatlı Apple Watch Ultra yolda olabilir 1 hf. önce eklendi

Başvuruya göre Apple Watch kayışına entegre edilen bu minik LED fener modülünün kendi güç kaynağı mevcut ve suya dayanıklı. Kasadan ayrı görünse de saat uygulaması ile el feneri kontrol edilebiliyor.

Patent doğrudan Apple Watch ile değil özel bir kayış ile satılacak bir el fenerini çağrıştırıyor. Bu bakımdan fener destekli bir kayış setini yakın zamanda piyasada görmemiz yüksek ihtimal. Özellikle Apple Watch Ultra serisi için ideal olabilir.

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