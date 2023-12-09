Apple Watch gelecekte el feneri barındırabilir

Apple Watch fener olabilir mi?
Bugün pek çok giyilebilir cihazda ekran parlak bir beyaz ışık yayarak basit bir el feneri olabiliyor ancak mesafesi çok az ve fazla batarya harcıyor. Apple ise bildiğimiz bir el feneri modülünü Apple Watch ile sunmayı planlıyor. Bununla ilgili patent başvurusu da yapıldı.
Başvuruya göre Apple Watch kayışına entegre edilen bu minik LED fener modülünün kendi güç kaynağı mevcut ve suya dayanıklı. Kasadan ayrı görünse de saat uygulaması ile el feneri kontrol edilebiliyor.
Patent doğrudan Apple Watch ile değil özel bir kayış ile satılacak bir el fenerini çağrıştırıyor. Bu bakımdan fener destekli bir kayış setini yakın zamanda piyasada görmemiz yüksek ihtimal. Özellikle Apple Watch Ultra serisi için ideal olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.