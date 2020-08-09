Apple ve diğer devler arasında mağaza savaşı kızışıyor

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Bulut oyun hizmetlerini mobil kullanıcılara da sunmak isteyen teknoloji devleri Apple’ın mağazada uyguladığı kurallara takılmış durumda. Eleştirilerin dozu yükselirken Apple ise pek kulak asacak gibi görünmüyor.

Kurallar değişmeyecek

Microsoft xCloud, Google Stadia, Nvidia GeForce Now gibi hizmetler bir süredir mobil platformlara en iyi bulut oyun tecrübesini sunmak için çalışıyor. Bununla birlikte App Store kuralları bu hizmetlere izin vermiyor.

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Apple bir uygulama içerisindeki kodların cihaz üzerinde çalışacak şekilde olmasını istiyor. Yani bulut üzerinden oyun oynatma veya oyun yayıncılığı gibi kontrol dışı kalan uzak sistemlere kesinlikle izin vermiyor.

Geliştiricilerin eleştiri dozunu arttırmasına rağmen Apple her zamanki mağaza kurallarını irdeleyen bir açıklama yayınladı ve kullanıcılara en iyi tecrübeyi sunmak için çalıştıklarını aktardı. Ayrıca geliştiricilere Safari gibi tarayıcıları tercih edebileceklerini de vurguladı.

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Microsoft da hemen arkasından bir açıklama yayınladı ve Apple’ın bulut oyun hizmetine destek olmadığını ve uygulamalar arasında ayrımcılık uyguladığını belirtti. Firma bulut üzerinden sunulan tüm oyunların gerekli düzenleyici kuruluşlardan onaylı olduğunu da ifade ediyor.

Apple’ın bulut oyun uygulamaları konusunda adım atmayacağı anlaşılıyor ancak yakın zamanda Apple’ın da böyle bir planı olur mu bilinmez. Eğer olursa rakipleri ile arasındaki savaşın daha da kızışacağını düşünebiliriz.

https://www.techpowerup.com/270742/apple-says-cloud-gaming-services-like-google-stadia-and-microsoft-xcloud-violate-app-store-guidelines

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