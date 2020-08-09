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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple ve diğer devler arasında mağaza savaşı kızışıyor

    Bulut oyun hizmeti uygulamalarını App Store mağazasında yayınlamak isteyen geliştiriciler katı kurallar karşısında geri adım atmak zorunda kalıyor. Tartışma büyümeye başladı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple ve diğer devler arasında mağaza savaşı kızışıyor
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    Bulut oyun hizmetlerini mobil kullanıcılara da sunmak isteyen teknoloji devleri Apple’ın mağazada uyguladığı kurallara takılmış durumda. Eleştirilerin dozu yükselirken Apple ise pek kulak asacak gibi görünmüyor.

    Kurallar değişmeyecek

    Microsoft xCloud, Google Stadia, Nvidia GeForce Now gibi hizmetler bir süredir mobil platformlara en iyi bulut oyun tecrübesini sunmak için çalışıyor. Bununla birlikte App Store kuralları bu hizmetlere izin vermiyor.

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    Apple bir uygulama içerisindeki kodların cihaz üzerinde çalışacak şekilde olmasını istiyor. Yani bulut üzerinden oyun oynatma veya oyun yayıncılığı gibi kontrol dışı kalan uzak sistemlere kesinlikle izin vermiyor.

    Geliştiricilerin eleştiri dozunu arttırmasına rağmen Apple her zamanki mağaza kurallarını irdeleyen bir açıklama yayınladı ve kullanıcılara en iyi tecrübeyi sunmak için çalıştıklarını aktardı. Ayrıca geliştiricilere Safari gibi tarayıcıları tercih edebileceklerini de vurguladı.

    Apple ve diğer devler arasında mağaza savaşı kızışıyor
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    Microsoft da hemen arkasından bir açıklama yayınladı ve Apple’ın bulut oyun hizmetine destek olmadığını ve uygulamalar arasında ayrımcılık uyguladığını belirtti. Firma bulut üzerinden sunulan tüm oyunların gerekli düzenleyici kuruluşlardan onaylı olduğunu da ifade ediyor.

    Apple’ın bulut oyun uygulamaları konusunda adım atmayacağı anlaşılıyor ancak yakın zamanda Apple’ın da böyle bir planı olur mu bilinmez. Eğer olursa rakipleri ile arasındaki savaşın daha da kızışacağını düşünebiliriz.



    https://www.techpowerup.com/270742/apple-says-cloud-gaming-services-like-google-stadia-and-microsoft-xcloud-violate-app-store-guidelines Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    lterlemez 1 hf. en beğenilen
    Apple'ın derdi verilen hizmetin şekli değil. Verilen hizmetten pay alamamasıdır. Apple sadece aracı uygulamadan cüzi bir miktar toplayacak iken belirtilen sistemler, bu miktarın 10-20 katı miktarlar toplayacak.
    Apple'ın derdi verilen hizmetin şekli değil. Verilen hizmetten pay alamamasıdır. Apple sadece aracı uygulamadan cüzi bir miktar toplayacak iken belirtilen siste...
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    lterlemez 1 hf. en beğenilen
    Apple'ın derdi verilen hizmetin şekli değil. Verilen hizmetten pay alamamasıdır. Apple sadece aracı uygulamadan cüzi bir miktar toplayacak iken belirtilen sistemler, bu miktarın 10-20 katı miktarlar toplayacak.
    3 Yanıt Yanıtla +7
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf. lterlemez
    Hocam Apple cüzi bir miktar almıyor. Bildiğim kadarıyla uygulama üzerinden yapılan satışların yüzde 30'unu alıyor. Hizmeti veren, oyunları stream eden, sunucularında barındıran başka firmalar ama apple sadece mağazasında app yayınladığı için satışlara ortak olmak istiyor. Evet makul bir komisyon talep etse belki sorun olmayacak ama mağazada app yayınlamaktan başka hiçbir şey yapmadan operasyonel tüm masrafları üstlenen şirketlerin gelirinin 3 te 1 ine çökmek de nedir? Spotify, Netflix gibi firmalar da bundan yakınmıştı daha önce. Bildiğim kadarıyla bu konudaki ihtilafları hala devam ediyor. Eğer bir çözüm bulunmaz bu dev firmaların hepsi birlikte apple ekosistemini terk ederse App store Google hizmetlerinden mahrum kalmış Huawei'ye döner.
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    lterlemez 1 hf. lterlemez
    Eee, işte cüzzi miktar oluyor. Geforce Now'dan NVidia'nın kazanacağı para ne Apple'ın uygulama üzerinden satıştan kazanacağı para ne, hiçbir şey (Nvidia aylık oyun kira geliri, satışı falan elde eder iken Apple sadece satılan oyun fiyatı üzerinden %30 alacak). Apple, beleşe konmak istiyor işte, böyle saçmalık olmaz.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. lterlemez
    %30 komisyon mu cüzi?



    Bence apple firmaları oyalayarak zaman kazanmaya çalışıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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