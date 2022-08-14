Apple ve Facebook'un ortaklık çalışmaları ortaya çıktı: Peki neden iptal oldu?

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Geçtiğimiz yıllarda uygulamalar arası reklam izleme etkinliği hakkında iOS kullanıcılara daha fazla seçim imkânı tanıyan Apple, sosyal medya devi Facebook’tan gelen sert eleştiriler ile karşı karşıya kalmıştı. The Wall Street Journal tarafından yayınlanan yeni bir haber, yaşanan gerilimden önce iki dev şirketin gelir odaklı bir ortaklık üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Apple'ın isteği gerçekleşmedi

Bilindiği üzere günümüzde Cuppertino merkezli teknoloji devinin gelir kaynakları arasında, abonelik ve uygulamalardan alınan komisyon ücretleri yer alıyor. Kaynakta yer verilenlere göre 2016 ve 2018 yılları arasında Facebook’tan reklamları ortadan kaldıran bir abonelik paketi talebinde bulunan Apple ise, buna ek olarak platformunda "yükseltilmiş gönderileri" bir uygulama içi satın alma olarak gösterek komisyon almayı planlamış.

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Gerçekleştirilen konuşmalarda Facebook'un belirtilen taleplere olumsuz yanıt verdiği bildirilirken, Apple cephesinden gelen reklam kısıtlamaları sosyal medya devinin gelirlerinde büyü bir darbeye sebep oldu. Konuşmaların 2016 ve 2018 yılları arasında yapılması sebebiyle tüm ayrıntıları bilinmiyor olsa da, Facebook yeni değişikliğin kullanıma sunulmasından bu yana gelir artışında önemli bir düşüş görmeye devam ediyor.

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Apple ve Facebook'un gelir ortaklığı çalışmaları gün yüzüne çıktı