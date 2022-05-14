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    Anlık Bildirim

    Apple ve Google, mağazalarından 1,5 milyon uygulamayı kaldıracak

    Apple ve Google, uygulama geliştiricilerini eski projelerini 30 gün içinde App Store ve Google Play'den kaldırmaları konusunda uyardı.                           
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    Apple ve Google, mağazalarından 1,5 milyon uygulamayı kaldıracak
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    Pixalate, 1,5 milyondan fazla projeyi temsil eden uygulamaların üçte birinden fazlasının iki yılda güncellenmediğini gösteren bir rapor yayınladı. Apple, sahipsiz uygulamaları kaldırmayı planlıyor. Google ise bunları arama ve önerilerden gizleyecek.

    Güvenlik riski oluşturuyorlar

    Ana kriter, son iki yılda uygulama güncellemelerinin olmaması. Her iki şirketin de uzun süredir güncellenmeyen uygulamalara savaş açmasının temel nedeni güvenlik gerekçesi. Daha eski uygulamalar, en son Android ve iOS güncellemelerine ayak uyduramıyor ve daha iyi güvenlik sağlayan yeni API'leri ve geliştirme yöntemlerini dikkate almıyorlar.

    Apple ve Google, mağazalarından 1,5 milyon uygulamayı kaldıracak
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    Bu nedenle, uzun süredir güncellenmeyen uygulamaların, yenileri kadar güvenli olmadığına inanılıyor. Apple ve Google, söz konusu uygulamalar zaten cihazınıza indirilmiş durumdaysa, bunları telefonunuzdan silemeyecekler. Bu nedenle cihazınızdaki uygulamaların en son ne zaman güncellendiklerini kontrol etmeniz, herhangi bir güvenlik riskine karşı, yararınıza olacaktır.

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