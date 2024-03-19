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    Anlık Bildirim

    Apple ve Nvidia ortaklığı Vision Pro'yu Omniverse'e taşıyor

    GTC konferansı kapsamında Apple ve Nvidia önemli bir otaklık kurdu. Ortaklık sayesinde Nvidia, Omniverse platformunun dijital ikiz teknolojisi Apple Vision Pro başlığına entegre edildi.

    Apple Vision Pro, artırılmış ve sanal gerçeklik dünyaları ise aslında profesyonellere çok büyük kapılar açma potansiyeli taşıyor. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen GTC konferansı kapsamında ise Nvidia, Apple ile işbirliğine giderek bu potansiyeli Omniverse Cloud API'leri aracılığıyla geliştiricilerin kullanımına sunuyor.

    Vision Pro, Omniverse ile buluşuyor

    Nvidia mühendisleri Omniverse Cloud uygulama programlama arayüzünü (API) kullanarak etkileşimli, endüstriyel dijital ikizlerin Apple Vision Pro'ya aktarılmasının önünü açtı. Vision Pro, 3.500 dolar gibi pahalı bir fiyata sahip olsa da endüstriyel ve kurumsal şirketler, dijital ikizlerin potansiyeli göz önüne aldığında ekiplerini Vision Pro ile donatabilir.

    Yeni Omniverse Cloud API'leri, Nvidia'nın kendi Graphics Delivery Network'üne (GDN) entegre olacak ve Apple Vision Pro’da etkileşime girilebilecek 3D deneyimler oluşturma ve üretme sürecini büyük ölçüde kolaylaştıracak. Bu ağın Nvidia'nın GeForce Now bulut oyun ağı için oluşturduğu ağla aynı olduğunu da belirtelim.

    Apple ve Nvidia ortaklığı Vision Pro'yu Omniverse'e taşıyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia aynı zamanda bir de demo videosu paylaşarak süreci gözler önüne serdi. Demoda Vision Pro'nun yüksek çözünürlüklü ekranlarıyla uyumlu olan bir arabanın interaktif, fiziksel olarak birebir doğru dijital ikizi gösteriliyor. Böylelikle araç üretime girmeden üstünde yinelemeli değişiklikler veya çeşitli test süreçlerini uygulamak mümkün oluyor. Aracın her bir noktası Vision Pro ile deneyimlenebiliyor. Ancak esasında gördüğünüz deneyim aslında Omniverse ve Omniverse RTX ile bulutta yapılan bir render işlemine dayanıyor.

    Dolayısıyla bulut tabanlı yaklaşım, gerçek zamanlı fiziksel tabanlı render'ların Apple Vision Pro'ya sorunsuz bir şekilde aktarılmasına olanak tanıyarak bir yandan maliyeti de düşürüyor. Çünkü dijital ikiz üzerinde çalışırken ihtiyacınız olan tek şey Vision Pro oluyor. İş akışı ayrıca cihaz üzerinde yerel ve uzaktan görüntü oluşturmayı birleştiren bir teknik olan hibrit görüntü oluşturmayı da sunuyor. Kullanıcılar, GDN'den akış sağlayan Omniverse RTX Renderer ile Apple'ın yerel SwiftUI ve Reality Kit'inden yararlanarak tek bir uygulamada etkileşimli deneyimler oluşturabiliyor.

    Vision Pro ve Omniverse tabanlı iş akışı, çok çeşitli kullanım durumlarını kapsayabiliyor. Örneğin, tasarımcılar bu teknolojiyi 3D verilerini kalite kaybı veya model küçültme olmadan tam aslına uygun olarak görmek için kullanabilir. Bu aynı zamanda e-ticaret deneyimleri için yeni kanallar ve fırsatlar da açabilir. Endüstriyel ortamlarda, fabrika planlamacıları tüm mühendislik fabrikası veri kümelerini görüntüleyebilir ve bunlarla etkileşime girebilir, böylece iş akışlarını optimize edebilir ve potansiyel darboğazları daha projenin başında belirleyebilirler. Ayrıca gerçek bir fiziksel prototip ürüne olan ihtiyaç da ortadan kalkmış veya en aza inmiş oluyor.

    Kaynakça https://www.techradar.com/pro/nvidia-is-taking-the-apple-vision-pro-to-the-omniverse https://blogs.nvidia.com/blog/omniverse-apple-vision-pro/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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