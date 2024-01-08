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    Apple, Vision Pro'nun çıkış tarihini duyurdu: 3499 dolara satılacak!

    Apple Vision Pro ne zaman çıkacak sorusu Apple'dan gelen resmî açıklamayla netleşti. Apple'ın ilk sanal gerçeklik (VR) gözlüğü çıkış tarihi ile birlikte ön sipariş tarihi de duyuruldu.
    apple vision pro çıkış tarihi duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Apple, sanal gerçeklik başlığı Vision Pro’yu Haziran 2023’te tanıttı ve ardından fiyatını açıkladı. Teknoloji devi, şimdi Vision Pro’nun çıkış tarihini duyurdu.

    Apple Vision Pro çıkış tarihi ve fiyatı

    Apple Vision Pro, 2 Şubat’ta Amerika’da satışa sunulacak. VR başlık ön siparişleri 19 Ocak’ta başlayacak. Vision Pro’nun fiyatı 3.499 dolar.

    Apple Vision Pro, 4K ekranlara sahip ve başlığın yan tarafında bulunan anahtar kullanılarak artırılmış gerçeklikle sanal gerçeklik arasında geçiş yapılıyor. Apple’ın M2 çipi ve yerleşik sensörlerden, kameralardan ve mikrofonlardan gelen verileri işleme görevi üstlenen yeni R1 çipinden oluşan çift çip kurulumuna sahip. Başlık, göz, kafa ve el takibini desteklediğinden kullanıcı, arayüzde kontrol cihazı olmadan gezinebiliyor.

    Apple, başlığı FaceTime, Fotoğraflar, Filmler gibi bilinen uygulamalarla etkileşim kurmanın yanı sıra iPhone 15 Pro ile kaydedilen uzamsal videoları izlemenin bir yolu olarak tanıttı. Bu entegrasyon, Apple’ın yeni işletim sistemi olan ve geliştiricilerin herhangi bir ek çalışmasına gerek duymayan çoğu iPhone ve iPad uygulamasıyla çalıştığını söylediği VisionOS’i çalıştırmasıyla mümkün.

    Demo videolara bakarak, Apple Vision Pro’nun etkileyici bir deneyim sunduğu söylenebilir ancak başlık yalnızca Amerika’da satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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