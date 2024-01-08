Apple, Vision Pro'nun çıkış tarihini duyurdu: 3499 dolara satılacak!

Tam Boyutta Gör Apple, sanal gerçeklik başlığı Vision Pro’yu Haziran 2023’te tanıttı ve ardından fiyatını açıkladı. Teknoloji devi, şimdi Vision Pro’nun çıkış tarihini duyurdu.

Apple Vision Pro çıkış tarihi ve fiyatı

Apple Vision Pro, 2 Şubat’ta Amerika’da satışa sunulacak. VR başlık ön siparişleri 19 Ocak’ta başlayacak. Vision Pro’nun fiyatı 3.499 dolar.

Apple Vision Pro, 4K ekranlara sahip ve başlığın yan tarafında bulunan anahtar kullanılarak artırılmış gerçeklikle sanal gerçeklik arasında geçiş yapılıyor. Apple’ın M2 çipi ve yerleşik sensörlerden, kameralardan ve mikrofonlardan gelen verileri işleme görevi üstlenen yeni R1 çipinden oluşan çift çip kurulumuna sahip. Başlık, göz, kafa ve el takibini desteklediğinden kullanıcı, arayüzde kontrol cihazı olmadan gezinebiliyor.

Apple, başlığı FaceTime, Fotoğraflar, Filmler gibi bilinen uygulamalarla etkileşim kurmanın yanı sıra iPhone 15 Pro ile kaydedilen uzamsal videoları izlemenin bir yolu olarak tanıttı. Bu entegrasyon, Apple’ın yeni işletim sistemi olan ve geliştiricilerin herhangi bir ek çalışmasına gerek duymayan çoğu iPhone ve iPad uygulamasıyla çalıştığını söylediği VisionOS’i çalıştırmasıyla mümkün.

Demo videolara bakarak, Apple Vision Pro’nun etkileyici bir deneyim sunduğu söylenebilir ancak başlık yalnızca Amerika’da satışa sunulacak.

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