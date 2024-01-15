Apple, Vision Pro'yu çıkarmadan aksesuarlarından kazanmaya başladı!

Apple karma gerçeklik gözlüğü, bağımsız bir cihaz ancak kablosuz değil. Vision Pro, kendisine manyetik bir mekanizmayla bağlanan harici pil kullanıyor. Bu, başlığın ağırlığını azaltsa da kullanım sırasında sorun çıkaracak bir unsur. Potansiyel sorun, çoğu Apple ürününde olduğu gibi şirketin anlaştığı üreticilerle çözüm bulacak. Hatta Apple’ın çözüm adına yeni bir aksesuar geliştirmesi için doğrudan Belkin’e başvurduğu söyleniyor.
Belkin, pil bağlı olmadan çalışmayan Vision Pro için kullanışlı bir aksesuar sunacak ancak şu anda aksesuar hakkında detaylı bilgi yok. Tek bilinen, kullanıcı, Vision Pro pilini klips yardımıyla kıyafetine takabilecek. Kullanıcının gözlüğü kullanmak için elinde ağır bataryayı taşıması gerekmeyecek.
Apple Vision Pro ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?
Apple Vision Pro, 19 Ocak’ta Amerika’da ön siparişe açılacak. Muhtemelen 2 Şubat öncesinde de ilk deneyim videoları gelecek. Bu arada karma gerçeklik gözlüğü 256GB depolama alanı ile gelecek ve 3500 dolar fiyattan satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.