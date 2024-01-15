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    Anlık Bildirim

    Apple, Vision Pro'yu çıkarmadan aksesuarlarından kazanmaya başladı!

    Apple'ın ilk karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro, yakında satışa çıkıyor. AR/VR başlık ile birlikte satışa çıkacak aksesuarlardan biri Belkin'e ait.        
    apple vision pro batarya pil aksesuarı belkin Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro’nun çıkışına yakın aksesuarları da ortaya çıkmaya başladı. Belkin’in klipsli parçası karma gerçeklik gözlüğüne ekstra güç sağlayacak. Belkin’in batarya klipsi 2 Şubat’ta Vision Pro’nun çıkışıyla birlikte satışa sunulacak ve Apple perakende mağazalarında da bulunabilecek.

    Apple karma gerçeklik gözlüğü, bağımsız bir cihaz ancak kablosuz değil. Vision Pro, kendisine manyetik bir mekanizmayla bağlanan harici pil kullanıyor. Bu, başlığın ağırlığını azaltsa da kullanım sırasında sorun çıkaracak bir unsur. Potansiyel sorun, çoğu Apple ürününde olduğu gibi şirketin anlaştığı üreticilerle çözüm bulacak. Hatta Apple’ın çözüm adına yeni bir aksesuar geliştirmesi için doğrudan Belkin’e başvurduğu söyleniyor.

    Belkin, pil bağlı olmadan çalışmayan Vision Pro için kullanışlı bir aksesuar sunacak ancak şu anda aksesuar hakkında detaylı bilgi yok. Tek bilinen, kullanıcı, Vision Pro pilini klips yardımıyla kıyafetine takabilecek. Kullanıcının gözlüğü kullanmak için elinde ağır bataryayı taşıması gerekmeyecek.

    Apple Vision Pro ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?

    Apple Vision Pro, 19 Ocak’ta Amerika’da ön siparişe açılacak. Muhtemelen 2 Şubat öncesinde de ilk deneyim videoları gelecek. Bu arada karma gerçeklik gözlüğü 256GB depolama alanı ile gelecek ve 3500 dolar fiyattan satışa çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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