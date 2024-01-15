Apple, Vision Pro'yu çıkarmadan aksesuarlarından kazanmaya başladı!

Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro’nun çıkışına yakın aksesuarları da ortaya çıkmaya başladı. Belkin’in klipsli parçası karma gerçeklik gözlüğüne ekstra güç sağlayacak. Belkin’in batarya klipsi 2 Şubat’ta Vision Pro’nun çıkışıyla birlikte satışa sunulacak ve Apple perakende mağazalarında da bulunabilecek.

Apple Vision Pro'yu sipariş verenler yüz taramasından geçecek 3 gün önce eklendi

Apple karma gerçeklik gözlüğü, bağımsız bir cihaz ancak kablosuz değil. Vision Pro, kendisine manyetik bir mekanizmayla bağlanan harici pil kullanıyor. Bu, başlığın ağırlığını azaltsa da kullanım sırasında sorun çıkaracak bir unsur. Potansiyel sorun, çoğu Apple ürününde olduğu gibi şirketin anlaştığı üreticilerle çözüm bulacak. Hatta Apple’ın çözüm adına yeni bir aksesuar geliştirmesi için doğrudan Belkin’e başvurduğu söyleniyor.

Belkin, pil bağlı olmadan çalışmayan Vision Pro için kullanışlı bir aksesuar sunacak ancak şu anda aksesuar hakkında detaylı bilgi yok. Tek bilinen, kullanıcı, Vision Pro pilini klips yardımıyla kıyafetine takabilecek. Kullanıcının gözlüğü kullanmak için elinde ağır bataryayı taşıması gerekmeyecek.

Apple Vision Pro ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?

Apple Vision Pro, 19 Ocak’ta Amerika’da ön siparişe açılacak. Muhtemelen 2 Şubat öncesinde de ilk deneyim videoları gelecek. Bu arada karma gerçeklik gözlüğü 256GB depolama alanı ile gelecek ve 3500 dolar fiyattan satışa çıkacak.

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Apple Vision Pro çıkmadı ancak aksesuarları kazandırmaya başladı!