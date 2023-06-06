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    Apple Vision Pro'nun duyurulmasının ardından Unity hisseleri %26 yükseldi

    Apple dünkü etkinlikte Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü için uygulamalar geliştirmek üzere Unity ile bir iş birliği yaptıklarını açıkladı. Duyurunun ardından Unity hisse fiyatları %26 yükseldi.
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    Apple Vision Pro'nun duyurusunun ardından Unity hisseleri fırladı Tam Boyutta Gör

    Apple dün düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünü resmen tanıttı. Cupertinolu şirketin lansman sırasında Unity oyun motoru geliştiricileriyle iş birliği yapacağını duyurması, yazılım firmasının hisse fiyatında önemli bir artışa yol açtı.

    İki şirket arasında Vision Pro için uygulamalar geliştirmek üzere bir ortaklık kuruldu. Apple'ın konuyla ilgili açıklamasının ardından Unity hisseleri %26 oranında değer kazandı. Bu durum şirketin 2020'deki ilk halka arzlarından bu yana en büyük sıçramayı temsil ediyor.

    Apple Vision Pro'nun duyurusunun ardından Unity hisseleri fırladı Tam Boyutta Gör

    Adobe, Cisco ve Microsoft da uygulama sunacak

    Apple, kullanıcıların 3.499 dolarlık Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü için kullanabilecekleri üçüncü taraf uygulamalardan oluşan bir ekosistem kurma çabasında. Şirket Adobe, Cisco ve Microsoft'un Vision Pro için uygulama sunacak iş ortakları arasında yer aldığını söyledi.

    Apple Vision Pro'nun duyurusunun ardından Unity hisseleri fırladı Tam Boyutta Gör
    Unity temsilcileri şu ana kadar iş birliği hakkında yorum yapmamış olsalar da, Apple'ın açıklamasının ardından hisse fiyatlarında yaşanan sıçrama bunun şirket için son derece önemli bir adım olduğunu gösteriyor. İşte Unity hisselerinin %26 oranında yükselmesi sağlayan Apple açıklaması:

    "Yıllardır inanılmaz 3D uygulamalar oluşturan bir geliştirici topluluğu olduğunu biliyoruz. Bugün bu uygulamaları Vision Pro'ya getirmek için Unity ile birlikte çalıştığımızı paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu sayede Unity tabanlı popüler oyunlar ve uygulamalar visionOS'un yüksek çözünürlüklü işleme ve yerel hareketler gibi özelliklerine tam erişim sağlayabilecek".

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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