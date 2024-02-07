visionOS 1.1 ile Vision Pro’nun Persona’ları iyileşiyor ve şifre sıfırlama geliyor

Vision Pro için visionOS 1.1 Beta yayınlandı
Apple, Persona özelliğinin bir kişinin yüz ifadelerini ve el hareketlerini gerçek zamanlı olarak gösteren uzamsal bir temsili olduğunu söylüyor. Başlık gerçek yüzünüzü kapladığı için Vision Pro'daki görüntülü görüşmeler sırasında Persona'ların sizin yerinizi doldurması sağlanıyor. Bir Persona ayarladığınızda, EyeSight özelliği için gözleriniz de yakalanıyor ve bu sayede Vision Pro'nun dış ekranında başkaları gözlerinizin bir görüntüsünü görebiliyor.
Böyle anlatınca her şey çok güzel dursa da iş pratikte pek de öyle değil. EyeSight ve Persona'lar ilk halleriyle biraz yapay ve ilginç görünüyordu. Güncelleme sonrasında kullanıcıların yaptığı paylaşımlara baktığımızda Persona'lar biraz daha net görünüyor. Bu arada Apple, Persona özelliğini visionOS 1.1'de hala bir "beta" özelliği olarak etiketliyor, bu da ilerleyen güncellemelerde bu özelliğin daha fazla geliştirme alacağına işaret ediyor.
visionOS 1.1'in ilk beta sürümü ayrıca kullanıcılarının sanal 3D nesneleri daha yakına getirebilmesini sağlıyor. Bu özellikle, birçoğu nesneler ve kontrollerle doğrudan etkileşim gerektiren oyunlar için avantajlar sağlayabilir. Ek olarak artık Apple Vision Pro parolasını sıfırlayabilmek de mümkün. İlk sürümde şifre sıfırlama seçeneği bulunmuyordu, dolayısıyla şifreyi unutan kişilerin Apple Stora’a gitmekten başka çaresi olmuyordu. Bu durum geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş ve tartışma konusu olmuştu.Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/02/06/visionos-1-1-beta-improved-personas/ https://9to5mac.com/2024/02/06/visionos-1-1-lets-vision-pro-users-bring-virtual-3d-objects-closer/ https://appleinsider.com/articles/24/02/06/you-can-reset-the-apple-vision-pro-passcode-in-visionos-11-beta Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.