visionOS 1.1 ile Vision Pro’nun Persona’ları iyileşiyor ve şifre sıfırlama geliyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, güncellemelerle yeni geliştirmeler alıyor. Teknoloji devi yayınladığı visionOS 1.1 Beta ile birlikte Persona’lar dahil olmak üzere bazı temel yaşam kalitesi iyileştirmeleri yapıyor. Persona özelliğine ek olarak 3D nesneleri daha yakına getirebilmek ve şifre sıfırlama gibi eklemeler de güncellemenin içeriğinde bulunuyor.

Vision Pro için visionOS 1.1 Beta yayınlandı

Apple, Persona özelliğinin bir kişinin yüz ifadelerini ve el hareketlerini gerçek zamanlı olarak gösteren uzamsal bir temsili olduğunu söylüyor. Başlık gerçek yüzünüzü kapladığı için Vision Pro'daki görüntülü görüşmeler sırasında Persona'ların sizin yerinizi doldurması sağlanıyor. Bir Persona ayarladığınızda, EyeSight özelliği için gözleriniz de yakalanıyor ve bu sayede Vision Pro'nun dış ekranında başkaları gözlerinizin bir görüntüsünü görebiliyor.

Böyle anlatınca her şey çok güzel dursa da iş pratikte pek de öyle değil. EyeSight ve Persona'lar ilk halleriyle biraz yapay ve ilginç görünüyordu. Güncelleme sonrasında kullanıcıların yaptığı paylaşımlara baktığımızda Persona'lar biraz daha net görünüyor. Bu arada Apple, Persona özelliğini visionOS 1.1'de hala bir "beta" özelliği olarak etiketliyor, bu da ilerleyen güncellemelerde bu özelliğin daha fazla geliştirme alacağına işaret ediyor.

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visionOS 1.1'in ilk beta sürümü ayrıca kullanıcılarının sanal 3D nesneleri daha yakına getirebilmesini sağlıyor. Bu özellikle, birçoğu nesneler ve kontrollerle doğrudan etkileşim gerektiren oyunlar için avantajlar sağlayabilir. Ek olarak artık Apple Vision Pro parolasını sıfırlayabilmek de mümkün. İlk sürümde şifre sıfırlama seçeneği bulunmuyordu, dolayısıyla şifreyi unutan kişilerin Apple Stora’a gitmekten başka çaresi olmuyordu. Bu durum geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş ve tartışma konusu olmuştu.

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visionOS 1.1 ile Persona iyileştirmesi ve şifre sıfırlama geliyor