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    visionOS 1.1 ile Vision Pro’nun Persona’ları iyileşiyor ve şifre sıfırlama geliyor

    Apple Vision Pro, son visionOS 1.1 geliştirici güncellemesinden sonra önemli iyileştirmeler kazandı. visionOS 1.1 ile garip görünen Persona’lar iyileşirken genel kalite de artıyor.
    visionOS 1.1 ile Persona iyileştirmesi ve şifre sıfırlama geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, güncellemelerle yeni geliştirmeler alıyor. Teknoloji devi yayınladığı visionOS 1.1 Beta ile birlikte Persona’lar dahil olmak üzere bazı temel yaşam kalitesi iyileştirmeleri yapıyor. Persona özelliğine ek olarak 3D nesneleri daha yakına getirebilmek ve şifre sıfırlama gibi eklemeler de güncellemenin içeriğinde bulunuyor.

    Vision Pro için visionOS 1.1 Beta yayınlandı

    Apple, Persona özelliğinin bir kişinin yüz ifadelerini ve el hareketlerini gerçek zamanlı olarak gösteren uzamsal bir temsili olduğunu söylüyor. Başlık gerçek yüzünüzü kapladığı için Vision Pro'daki görüntülü görüşmeler sırasında Persona'ların sizin yerinizi doldurması sağlanıyor. Bir Persona ayarladığınızda, EyeSight özelliği için gözleriniz de yakalanıyor ve bu sayede Vision Pro'nun dış ekranında başkaları gözlerinizin bir görüntüsünü görebiliyor.

    Böyle anlatınca her şey çok güzel dursa da iş pratikte pek de öyle değil. EyeSight ve Persona'lar ilk halleriyle biraz yapay ve ilginç görünüyordu. Güncelleme sonrasında kullanıcıların yaptığı paylaşımlara baktığımızda Persona'lar biraz daha net görünüyor. Bu arada Apple, Persona özelliğini visionOS 1.1'de hala bir "beta" özelliği olarak etiketliyor, bu da ilerleyen güncellemelerde bu özelliğin daha fazla geliştirme alacağına işaret ediyor.

    visionOS 1.1'in ilk beta sürümü ayrıca kullanıcılarının sanal 3D nesneleri daha yakına getirebilmesini sağlıyor. Bu özellikle, birçoğu nesneler ve kontrollerle doğrudan etkileşim gerektiren oyunlar için avantajlar sağlayabilir. Ek olarak artık Apple Vision Pro parolasını sıfırlayabilmek de mümkün. İlk sürümde şifre sıfırlama seçeneği bulunmuyordu, dolayısıyla şifreyi unutan kişilerin Apple Stora’a gitmekten başka çaresi olmuyordu. Bu durum geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş ve tartışma konusu olmuştu.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/02/06/visionos-1-1-beta-improved-personas/ https://9to5mac.com/2024/02/06/visionos-1-1-lets-vision-pro-users-bring-virtual-3d-objects-closer/ https://appleinsider.com/articles/24/02/06/you-can-reset-the-apple-vision-pro-passcode-in-visionos-11-beta
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 42 dakika önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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