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    Anlık Bildirim

    ASUS, Apple Vision Pro'ya rakip gözlüğünü tanıttı: AirVision M1

    ASUS, CES 2024'te  AirVision M1 isimli bir gözlük duyurdu. İçeriği kullanıcıya gösterebilen giyilebilir bir ekranı barındıran gözlük  işlevsellik bakımında Apple Vision Pro'ya oldukça benziyor.
    ASUS, Apple Vision Pro'ya rakip gözlüğünü tanıttı: AirVision M1
    ASUS, CES 2024'te  AirVision M1 isimli arttırılmış gerçeklik gözlüğü duyurdu. İçeriği kullanıcıya gösterebilen giyilebilir bir ekranı barındıran gözlük, işlevsellik bakımında Apple Vision Pro'ya oldukça benziyor.
    ASUS, Apple Vision Pro'ya rakip gözlüğünü tanıttı: AirVision M1 Tam Boyutta Gör
    AirVision M1, bir bilgisayar veya akıllı telefon aracılığıyla paylaşılan içeriği ekranında gösterebiliyor. Gözlükte, Full HD çözünürlük ve 57 derecelik dikey perspektif görüş alanı sunan bir mikro OLED panel bulunuyor. AirVision M1'de, yerleşik hoparlörlerin dışında içeriği gözlüğün ekranına aktarmak için bir adet DisplayPort bağlantısı da bulunuyor.

    Gözlüğün sol tarafında ekranda ayarlamalar yapmanızı sağlayan bir dokunmatik yüzey mevcut. Kullanıcılar ayrıca seçilen ekranları ekranda belirli bir konuma sabitleyebiliyor. Adı Apple Vision Pro'ya benzese de AirVision M1 tam anlamıyla bir AR başlık değil. Normal gözlük olarak takılabilmesi de zor, çünkü kalın bir yapısı var. 

    ASUS akıllı gözlüğünün fiyatını açıklamadı. Apple Vision Pro kadar pahalı olmayacaktır ancak birkaç yüz dolar fiyata sahip olmasını bekleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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