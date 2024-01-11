ASUS, Apple Vision Pro'ya rakip gözlüğünü tanıttı: AirVision M1

Gözlüğün sol tarafında ekranda ayarlamalar yapmanızı sağlayan bir dokunmatik yüzey mevcut. Kullanıcılar ayrıca seçilen ekranları ekranda belirli bir konuma sabitleyebiliyor. Adı Apple Vision Pro'ya benzese de AirVision M1 tam anlamıyla bir AR başlık değil. Normal gözlük olarak takılabilmesi de zor, çünkü kalın bir yapısı var.
ASUS akıllı gözlüğünün fiyatını açıklamadı. Apple Vision Pro kadar pahalı olmayacaktır ancak birkaç yüz dolar fiyata sahip olmasını bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.