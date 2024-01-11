ASUS, Apple Vision Pro'ya rakip gözlüğünü tanıttı: AirVision M1

ASUS, CES 2024'te AirVision M1 isimli arttırılmış gerçeklik gözlüğü duyurdu. İçeriği kullanıcıya gösterebilen giyilebilir bir ekranı barındıran gözlük, işlevsellik bakımında Apple Vision Pro'ya oldukça benziyor.

Tam Boyutta Gör AirVision M1, bir bilgisayar veya akıllı telefon aracılığıyla paylaşılan içeriği ekranında gösterebiliyor. Gözlükte, Full HD çözünürlük ve 57 derecelik dikey perspektif görüş alanı sunan bir mikro OLED panel bulunuyor. AirVision M1'de, yerleşik hoparlörlerin dışında içeriği gözlüğün ekranına aktarmak için bir adet DisplayPort bağlantısı da bulunuyor.

Apple Vision Pro çıkış tarihi duyuruldu 3 gün önce eklendi

Gözlüğün sol tarafında ekranda ayarlamalar yapmanızı sağlayan bir dokunmatik yüzey mevcut. Kullanıcılar ayrıca seçilen ekranları ekranda belirli bir konuma sabitleyebiliyor. Adı Apple Vision Pro'ya benzese de AirVision M1 tam anlamıyla bir AR başlık değil. Normal gözlük olarak takılabilmesi de zor, çünkü kalın bir yapısı var.

ASUS akıllı gözlüğünün fiyatını açıklamadı. Apple Vision Pro kadar pahalı olmayacaktır ancak birkaç yüz dolar fiyata sahip olmasını bekleyebiliriz.

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