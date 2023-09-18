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    Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 onarım ücretleri belli oldu

    Apple, iPhone 15 serisiyle birlikte yeni Apple Watch'ları satışa çıkardı. Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 onarım fiyatları (pil, ekran, cam değişimi) belli oldu.
    apple watch series 9 & watch ultra pil değişim onarım ücretleri Tam Boyutta Gör
    Apple, Türkiye’de 22 Eylül'de iPhone 15 modelleriyle birlikte Apple Watch’ları da ön siparişe açacak. Tasarımsal olarak değişiklik göstermeyen yeni Apple Watch 9 ve Watch Ultra 2 modelleri, yeni işlemci, daha parlak ekran, çift dokunuş hareketi dışında kayda değer bir yenilik sunmuyor. Peki, yeni modellerin tanıtılmasıyla Apple Watch pil değişim ücreti ne kadar oldu? Apple Watch 9 kasa, ekran değişimi ne kadar? İşte Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 pil değişim & onarım ücretleri:

    Apple Watch pil değişim ücreti
    Model Fiyat
    Apple Watch Series 9 5.063 TL
    Apple Watch Ultra 5.063 TL
    Apple Watch Ultra 2 5.063 TL
    Apple Watch Series 8 5.063 TL
    Apple Watch Series 7 5.063 TL
    Apple Watch SE 5.063 TL
    Apple Watch Series 6 5.063 TL
    Apple Watch Series 5 5.063 TL
    Apple Watch Series 4 5.063 TL
    Apple Watch Series 3 2.549 TL

    Apple Watch onarım fiyatları (Diğer hasar)
    Model Fiyat
    Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular Titanyum 24.935 TL
    Apple Watch Ultra GPS + Cellular Titanyum 24.935 TL
    Apple Watch Series 9 GPS + Cellular Paslanmaz Çelik 41 mm 19.077 TL
    Apple Watch Series 9 GPS + Cellular Paslanmaz Çelik 45 mm 19.077 TL
    Apple Watch Series 9 GPS + Cellular Alüminyum 41 mm 17.063 TL
    Apple Watch Series 9 GPS + Cellular Alüminyum 45 mm 17.063 TL
    Apple Watch Series 9 GPS Alüminyum 41 mm 10.999 TL
    Apple Watch Series 9 GPS Alüminyum 45 mm 10.999 TL

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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