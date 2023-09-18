Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 onarım ücretleri belli oldu

|Model
|Fiyat
|Apple Watch Series 9
|5.063 TL
|Apple Watch Ultra
|5.063 TL
|Apple Watch Ultra 2
|5.063 TL
|Apple Watch Series 8
|5.063 TL
|Apple Watch Series 7
|5.063 TL
|Apple Watch SE
|5.063 TL
|Apple Watch Series 6
|5.063 TL
|Apple Watch Series 5
|5.063 TL
|Apple Watch Series 4
|5.063 TL
|Apple Watch Series 3
|2.549 TL
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|Model
|Fiyat
|Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular Titanyum
|24.935 TL
|Apple Watch Ultra GPS + Cellular Titanyum
|24.935 TL
|Apple Watch Series 9 GPS + Cellular Paslanmaz Çelik 41 mm
|19.077 TL
|Apple Watch Series 9 GPS + Cellular Paslanmaz Çelik 45 mm
|19.077 TL
|Apple Watch Series 9 GPS + Cellular Alüminyum 41 mm
|17.063 TL
|Apple Watch Series 9 GPS + Cellular Alüminyum 45 mm
|17.063 TL
|Apple Watch Series 9 GPS Alüminyum 41 mm
|10.999 TL
|Apple Watch Series 9 GPS Alüminyum 45 mm
|10.999 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.