Apple, Watch serisine odaklanmak için akıllı yüzük geliştirmeyi durdurabilir

Apple akıllı yüzük geliştirildiğini resmi olarak hiç doğrulamadı
Şirket, Apple markalı akıllı yüzüğün geliştirildiğini resmi olarak doğrulamasa da, yüzüğün erken aşamalarda olduğuna dair çeşitli raporlar mevcut. Apple'ın akıllı yüzük için aldığı patentler arasında sağlık ve fitness takibi sensörlerinin yanı sıra şirketin ilk karma gerçeklik başlığı olan Apple Vision Pro için geliştirilmiş el algılama özelliği de yer alıyor.
Akıllı yüzüğün, Apple Watch'a ekran içermeyen ve daha uygun fiyatlı bir alternatif olması bekleniyordu ve bu durum daha akıcı bir giyilebilir seçenek arayan tüketiciler arasında ilgi uyandırmıştı. Apple'ın akıllı yüzük projesini durdurma kararı, şirketin tek bir amiral gemisi ürüne odaklanma stratejisinin altını çiziyor.
Şirket bu sayede Apple Watch'un özelliklerini sürekli olarak geliştirip zenginleştirebilir, sağlık ve fitness teknolojisinde öncü konumunu koruyabilir. Alternatiflerle dolu bir pazarda zorlu bir rekabetle karşı karşıya olmasına rağmen Apple, giyilebilir teknoloji ürünlerinde sürekli inovasyon yaparak rekabette kalmayı başarıyor.
Son yıllarda Apple Watch önemli iyileştirmeler geçirdi. Bunlar arasında EKG, kan oksijen seviyelerinin izlenmesi ve kapsamlı fitness takibi gibi gelişmiş sağlık izleme yeteneklerinin sunulması yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.