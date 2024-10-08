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    Apple, Watch serisine odaklanmak için akıllı yüzük geliştirmeyi durdurabilir

    Saate göre daha ucuz ve ekransız bir alternatif olarak tasarlanan akıllı yüzük projesi, Apple Watch'u geliştirmeye odaklanmak için rafa kaldırılmış gibi görünüyor.
    Apple, Watch'a odaklanmak için akıllı yüzük geliştirmeyi durdurdu Tam Boyutta Gör
    Apple, akıllı yüzük projesine ara vererek teknoloji devinin amiral gemisi giyilebilir cihazı Apple Watch'a odaklandığını ortaya koydu. Bloomberg'ten Mark Gurman'a göre şirketin bu kararının temel nedeni, akıllı yüzüğün popüler Watch modelinin satışlarını olumsuz etkileyebileceği endişesi.

    Apple akıllı yüzük geliştirildiğini resmi olarak hiç doğrulamadı

    Şirket, Apple markalı akıllı yüzüğün geliştirildiğini resmi olarak doğrulamasa da, yüzüğün erken aşamalarda olduğuna dair çeşitli raporlar mevcut. Apple'ın akıllı yüzük için aldığı patentler arasında sağlık ve fitness takibi sensörlerinin yanı sıra şirketin ilk karma gerçeklik başlığı olan Apple Vision Pro için geliştirilmiş el algılama özelliği de yer alıyor.

    Akıllı yüzüğün, Apple Watch'a ekran içermeyen ve daha uygun fiyatlı bir alternatif olması bekleniyordu ve bu durum daha akıcı bir giyilebilir seçenek arayan tüketiciler arasında ilgi uyandırmıştı. Apple'ın akıllı yüzük projesini durdurma kararı, şirketin tek bir amiral gemisi ürüne odaklanma stratejisinin altını çiziyor.

    Şirket bu sayede Apple Watch'un özelliklerini sürekli olarak geliştirip zenginleştirebilir, sağlık ve fitness teknolojisinde öncü konumunu koruyabilir. Alternatiflerle dolu bir pazarda zorlu bir rekabetle karşı karşıya olmasına rağmen Apple, giyilebilir teknoloji ürünlerinde sürekli inovasyon yaparak rekabette kalmayı başarıyor.

    Son yıllarda Apple Watch önemli iyileştirmeler geçirdi. Bunlar arasında EKG, kan oksijen seviyelerinin izlenmesi ve kapsamlı fitness takibi gibi gelişmiş sağlık izleme yeteneklerinin sunulması yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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