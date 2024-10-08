Apple, Watch serisine odaklanmak için akıllı yüzük geliştirmeyi durdurabilir

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Tam Boyutta Gör Apple, akıllı yüzük projesine ara vererek teknoloji devinin amiral gemisi giyilebilir cihazı Apple Watch'a odaklandığını ortaya koydu. Bloomberg'ten Mark Gurman'a göre şirketin bu kararının temel nedeni, akıllı yüzüğün popüler Watch modelinin satışlarını olumsuz etkileyebileceği endişesi.

Apple akıllı yüzük geliştirildiğini resmi olarak hiç doğrulamadı

Şirket, Apple markalı akıllı yüzüğün geliştirildiğini resmi olarak doğrulamasa da, yüzüğün erken aşamalarda olduğuna dair çeşitli raporlar mevcut. Apple'ın akıllı yüzük için aldığı patentler arasında sağlık ve fitness takibi sensörlerinin yanı sıra şirketin ilk karma gerçeklik başlığı olan Apple Vision Pro için geliştirilmiş el algılama özelliği de yer alıyor.

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Akıllı yüzüğün, Apple Watch'a ekran içermeyen ve daha uygun fiyatlı bir alternatif olması bekleniyordu ve bu durum daha akıcı bir giyilebilir seçenek arayan tüketiciler arasında ilgi uyandırmıştı. Apple'ın akıllı yüzük projesini durdurma kararı, şirketin tek bir amiral gemisi ürüne odaklanma stratejisinin altını çiziyor.

Şirket bu sayede Apple Watch'un özelliklerini sürekli olarak geliştirip zenginleştirebilir, sağlık ve fitness teknolojisinde öncü konumunu koruyabilir. Alternatiflerle dolu bir pazarda zorlu bir rekabetle karşı karşıya olmasına rağmen Apple, giyilebilir teknoloji ürünlerinde sürekli inovasyon yaparak rekabette kalmayı başarıyor.

Son yıllarda Apple Watch önemli iyileştirmeler geçirdi. Bunlar arasında EKG, kan oksijen seviyelerinin izlenmesi ve kapsamlı fitness takibi gibi gelişmiş sağlık izleme yeteneklerinin sunulması yer alıyor.

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Apple, Watch'a odaklanmak için akıllı yüzük geliştirmeyi durdurdu