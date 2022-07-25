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    Apple Watch Series 8 Pro, en uzun pil ömrüne sahip Apple Watch olabilir

    Apple, iPhone 14 etkinliğinde merakla beklenen Apple Watch Series 8 Pro'yu da tanıtacak. Sağlam yapıda, ekstrem sporlar için özel model olacak Apple Watch 8 Pro’nun özellikleri gelmeye devam ediyor.
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    apple watch series 8 pro özellikleri

    Apple’ın bu sene üç farklı Apple Watch akıllı saat tanıtması bekleniyor. Zorlu spor aktiviteleri için daha dayanıklı yapıda üretilen Apple Watch Series 8 Pro, serinin muhtemelen üst düzey modeli olacak.

    Apple Watch Series 8 Pro beklenen özellikleri

    iPhone 14 serisinin tanıtılacağı etkinlikte göreceğimiz yeni Apple Watch 8 series Pro’nun özellikleri merakla bekleniyor. Saatin daha büyük ekran, daha uzun pil ömrü ve yeni vücut sıcaklığı sensörüne sahip olacağı biliniyor. Gurman, Apple’ın henüz duyurmadığı düşük güç modu özelliği sayesinde Apple Watch 8 Pro’nun tek şarjla birkaç gün boyunca çalışabileceğine inanıyor.

    Apple Watch Pro ile tasarımın ilk kez değiştirileceği de söylentiler arasında. Ancak çoğu kullanıcının beklediği dairesel tasarım değil; mevcut dikdörtgen tasarımından çok uzaklaşmayan bir tasarım göreceğiz. Watch 8 Pro’nun ekranının %7 daha büyük olması bekleniyor. Materyal açından saatin zorlu aktivitelere dayanıklı olmasını sağlayaca titanyum kasaya sahip olabilir. 

    Apple Watch için beklenen özelliklerden tansiyon ölçümü Watch 8 series Pro modelinde olmayacak gibi. Yeni vücut ısısı sensörü Apple Watch Series 8 ve Apple Watch Pro ile sunulacak ancak kan basıncı ve glikoz ölçümlerini uzunca bir süre görmeyeceğiz.

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