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    Apple Watch Series 8, SE ve Ultra fiyatları belli oldu

    Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 ve Apple Watch Ultra akıllı saat modellerinin fiyatları belli oldu. Apple Watch Ultra için ülkemizdeki en pahalı akıllı saat diyebiliriz.
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    Apple Watch Series 8 Türkiye fiyatı belli oldu
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    Apple’ın gerçekleştirdiği Sonbahar etkinliği ile birlikte tanıtılan tüm yeni Apple Watch saatlerinin Türkiye fiyatları belli oldu. Henüz Apple Watch Series 8Apple Watch SE 2Apple Watch Ultra saatleri için net bir çıkış tarihi mevcut değil.

    Apple Watch Series 8 özellikleri

    • Kasa boyutu: 41 mm ve 45 mm kasa boyutu
    • Ekran: 1,9 inç ekran 368 x 448 piksel çözünürlük (45mm)
    • Her Zaman Açık Retina Ekran
    • İşlemci: S8
    • Dayanıklık: IP6X, WR50 ve çatlamaya dayanıklı ekran
    • Sensörler: Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü
    • İşletim Sistemi: watchOS 9

    Apple Watch Series 8 Türkiye fiyatı

    • Apple Watch Series 8 41mm- 9299TL
    • Apple Watch Series 8 41mm hücresel - 16799
    • Apple Watch Series 8 45mm - 9999TL
    • Apple Watch Series 8 45mm hücresel - 17499TL

    Apple Watch SE 2 özellikleri

    • Kasa: 40mm-44mm
    • Ekran: 1.1 inç /1.5 inç LTPO OLED panel, 324 x 394 piksel çözünürlük
    • İşlemci: 64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip S8
    • Batarya: 18 saate kadar
    • Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS/GNSS, yerleşik pusula, eSIM (yalnızca hücresel bağlantılı modelde)
    • Diğer: Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop

    Apple Watch SE 2 Türkiye fiyatı

    • Apple Watch SE 2 40mm- 5999TL
    • Apple Watch SE 2 40mm hücresel - 11399TL
    • Apple Watch SE 2 44mm - 6699TL
    • Apple Watch SE 2 44mm hücresel - 12099TL

    Apple Watch Ultra özellikleri

    • Kasa boyutu: 49mm
    • Her Zaman Açık Retina Ekran
    • Batarya: 60 saat ultra tasarruf, 36 saat standart
    • İşlemci: S8
    • Dayanıklık: IP6X, WR100 ve çatlamaya dayanıklı ekran

    Apple Watch Ultra Türkiye fiyatı

    • Apple Watch Ultra GPS+hücresel - 27999TL
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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    Tony Ferguson 6 saat önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 10 saat önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 3 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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