Apple Watch Series 8, SE ve Ultra fiyatları belli oldu

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Apple’ın gerçekleştirdiği Sonbahar etkinliği ile birlikte tanıtılan tüm yeni Apple Watch saatlerinin Türkiye fiyatları belli oldu. Henüz Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2, Apple Watch Ultra saatleri için net bir çıkış tarihi mevcut değil.

Apple Watch Series 8 özellikleri

Kasa boyutu: 41 mm ve 45 mm kasa boyutu

Ekran: 1,9 inç ekran 368 x 448 piksel çözünürlük (45mm)

Her Zaman Açık Retina Ekran

İşlemci: S8

Dayanıklık: IP6X, WR50 ve çatlamaya dayanıklı ekran

Sensörler: Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü

İşletim Sistemi: watchOS 9

Apple Watch Series 8 Türkiye fiyatı

Apple Watch Series 8 41mm- 9299TL

Apple Watch Series 8 41mm hücresel - 16799

Apple Watch Series 8 45mm - 9999TL

Apple Watch Series 8 45mm hücresel - 17499TL

Apple Watch SE 2 özellikleri

Kasa: 40mm-44mm

Ekran: 1.1 inç /1.5 inç LTPO OLED panel, 324 x 394 piksel çözünürlük

İşlemci: 64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip S8

Batarya: 18 saate kadar

Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS/GNSS, yerleşik pusula, eSIM (yalnızca hücresel bağlantılı modelde)

Diğer: Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop

Apple Watch SE 2 Türkiye fiyatı

Apple Watch SE 2 40mm- 5999TL

Apple Watch SE 2 40mm hücresel - 11399TL

Apple Watch SE 2 44mm - 6699TL

Apple Watch SE 2 44mm hücresel - 12099TL

Apple Watch Ultra özellikleri

Kasa boyutu: 49mm

Her Zaman Açık Retina Ekran

Batarya: 60 saat ultra tasarruf, 36 saat standart

İşlemci: S8

Dayanıklık: IP6X, WR100 ve çatlamaya dayanıklı ekran

Apple Watch Ultra Türkiye fiyatı

Apple Watch Ultra GPS+hücresel - 27999TL

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Apple Watch Series 8 Türkiye fiyatı belli oldu