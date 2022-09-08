Apple Watch Series 8, SE ve Ultra fiyatları belli oldu

Apple’ın gerçekleştirdiği Sonbahar etkinliği ile birlikte tanıtılan tüm yeni Apple Watch saatlerinin Türkiye fiyatları belli oldu. Henüz Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2, Apple Watch Ultra saatleri için net bir çıkış tarihi mevcut değil.
Apple Watch Series 8 özellikleri
- Kasa boyutu: 41 mm ve 45 mm kasa boyutu
- Ekran: 1,9 inç ekran 368 x 448 piksel çözünürlük (45mm)
- Her Zaman Açık Retina Ekran
- İşlemci: S8
- Dayanıklık: IP6X, WR50 ve çatlamaya dayanıklı ekran
- Sensörler: Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü
- İşletim Sistemi: watchOS 9
Apple Watch Series 8 Türkiye fiyatı
- Apple Watch Series 8 41mm- 9299TL
- Apple Watch Series 8 41mm hücresel - 16799
- Apple Watch Series 8 45mm - 9999TL
- Apple Watch Series 8 45mm hücresel - 17499TL
Apple Watch SE 2 özellikleri
- Kasa: 40mm-44mm
- Ekran: 1.1 inç /1.5 inç LTPO OLED panel, 324 x 394 piksel çözünürlük
- İşlemci: 64 bit çift çekirdekli işlemciye sahip S8
- Batarya: 18 saate kadar
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS/GNSS, yerleşik pusula, eSIM (yalnızca hücresel bağlantılı modelde)
- Diğer: Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop
Apple Watch SE 2 Türkiye fiyatı
- Apple Watch SE 2 40mm- 5999TL
- Apple Watch SE 2 40mm hücresel - 11399TL
- Apple Watch SE 2 44mm - 6699TL
- Apple Watch SE 2 44mm hücresel - 12099TL
Apple Watch Ultra özellikleri
- Kasa boyutu: 49mm
- Her Zaman Açık Retina Ekran
- Batarya: 60 saat ultra tasarruf, 36 saat standart
- İşlemci: S8
- Dayanıklık: IP6X, WR100 ve çatlamaya dayanıklı ekran
Apple Watch Ultra Türkiye fiyatı
- Apple Watch Ultra GPS+hücresel - 27999TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler