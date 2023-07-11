Tam Boyutta Gör WeChat, 1.2 milyardan fazla kullanıcıya sahip Çin’in en büyük mesajlaşma platformu. WeChat mini programlar, kullanıcıların farklı uygulamalar indirmeden ihtiyaç duydukları tüm hizmetlere erişmesini sağlıyor. Tencent, yaptığı açıklamada kullanıcıların en yeni iPhone 14 serisi dahil tüm Apple ürünlerini WeChat mini program aracılığıyla satın alabileceklerini söyledi.

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Takas programı, hızlı teslimat

Apple, iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac dahil olmak üzere ürünlerini bu mağazada satacak. Tencent, müşterilerin takas programı gibi Apple hizmetlerine de erişebileceğini belirtti. WeChat üzerinden verilen siparişler ücretsiz olarak tüketicilere ulaştırılacak ve ürün teslimat süresi üç saate kadar düşebiliyor.

Araştırma şirketi Counterpoint'in tahminlerine göre Çin, Apple için Amerika dışında kilit pazarlardan biri. Counterpoint raporuna göre, Çin'in akıllı telefon pazarı 2023'ün ilk çeyreğinde düşüş yaşadığında bile, Apple %20'lik pazar payıyla ülkedeki en iyi telefon satıcısı konumunu korudu. Şirket, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %2'lik gelişme göstermeyi başardı.

Öte yanadan Apple, kaynaklarını çeşitlendirmek için üretimini Çin dışına taşımaya çalışıyor. Apple’ın 2025 yılına kadar iPhone üretiminin %25'ini Hindistan'a, iPad ve Apple Watch üretiminin %20'sini Vietnam'a taşımayı hedefledi söyleniyor.

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Apple, WeChat üzerinden ürün satmaya başladı