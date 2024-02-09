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    Anlık Bildirim

    Apple, Windows için iCloud uygulamasını yeniledi: İşte yeni tasarım ve özellikler

    Apple, Windows için yeniden tasarlanan iCloud uygulamasını kullanıma sundu. Yenilenen iCloud, kullanıcı deneyimini geliştiren bir dizi yeni özellik ve iyileştirme sunuyor.
    apple windows için yeni icloud uygulamasını yayınladı Tam Boyutta Gör
    Windows için yeniden tasarlanan iCloud, Windows 10 ve 11 uygulama mağazasında indirilmeye açıldı. Yenilenen iCloud, Windows’ta ilk kez uygulamayı kullananlar için alışma sürecini kolaylaştıran yeni kurulum deneyimi sağlıyor. Ayrıca kaç öğenin indirildiğini veya yüklendiğini daha iyi belirtmek için farklı hizmetler için senkronizasyon durumunu gösteriyor.

    Yenilenen iCloud Windows uygulaması neler sunuyor?

    Apple kullanıcılara güvenlik anahtarı kullanarak Apple kimlikleriyle giriş yapma seçeneği de sunuyor. Güncellenen uygulama, giriş istemlerinin sıklığını azaltıyor, Microsoft Fotoğraflar ile fotoğraf senkronizasyonunu iyileştiriyor ve diğer Apple hizmetlerine erişim için kısayollar gösteriyor.

    Windows için ‌iCloud‌ uygulaması, Windows 10 ve Windows 11'de Microsoft uygulama mağazasından ücretsiz olarak indirilebiliyor. Mevcut kullanıcıların yeni tasarımı ve iyileştirmeleri elde etmek için uygulamayı güncellemesi yeterli. Bu arada Apple, Windows 10 ve 11 kullanıcıları için iTunes yerine artık Apple Müzik, TV ve Aygıtlar uygulamasını sunuyor.

    Windows için iCloud indir

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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