Apple, Windows için iCloud uygulamasını yeniledi: İşte yeni tasarım ve özellikler

Tam Boyutta Gör Windows için yeniden tasarlanan iCloud, Windows 10 ve 11 uygulama mağazasında indirilmeye açıldı. Yenilenen iCloud, Windows’ta ilk kez uygulamayı kullananlar için alışma sürecini kolaylaştıran yeni kurulum deneyimi sağlıyor. Ayrıca kaç öğenin indirildiğini veya yüklendiğini daha iyi belirtmek için farklı hizmetler için senkronizasyon durumunu gösteriyor.

Yenilenen iCloud Windows uygulaması neler sunuyor?

Apple kullanıcılara güvenlik anahtarı kullanarak Apple kimlikleriyle giriş yapma seçeneği de sunuyor. Güncellenen uygulama, giriş istemlerinin sıklığını azaltıyor, Microsoft Fotoğraflar ile fotoğraf senkronizasyonunu iyileştiriyor ve diğer Apple hizmetlerine erişim için kısayollar gösteriyor.

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Windows için ‌iCloud‌ uygulaması, Windows 10 ve Windows 11'de Microsoft uygulama mağazasından ücretsiz olarak indirilebiliyor. Mevcut kullanıcıların yeni tasarımı ve iyileştirmeleri elde etmek için uygulamayı güncellemesi yeterli. Bu arada Apple, Windows 10 ve 11 kullanıcıları için iTunes yerine artık Apple Müzik, TV ve Aygıtlar uygulamasını sunuyor.

Windows için iCloud indir

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Apple, Windows için iCloud uygulamasını yeniledi