Apple, Windows için iCloud uygulamasını yeniledi: İşte yeni tasarım ve özellikler

Yenilenen iCloud Windows uygulaması neler sunuyor?
Apple kullanıcılara güvenlik anahtarı kullanarak Apple kimlikleriyle giriş yapma seçeneği de sunuyor. Güncellenen uygulama, giriş istemlerinin sıklığını azaltıyor, Microsoft Fotoğraflar ile fotoğraf senkronizasyonunu iyileştiriyor ve diğer Apple hizmetlerine erişim için kısayollar gösteriyor.
Windows için iCloud uygulaması, Windows 10 ve Windows 11'de Microsoft uygulama mağazasından ücretsiz olarak indirilebiliyor. Mevcut kullanıcıların yeni tasarımı ve iyileştirmeleri elde etmek için uygulamayı güncellemesi yeterli. Bu arada Apple, Windows 10 ve 11 kullanıcıları için iTunes yerine artık Apple Müzik, TV ve Aygıtlar uygulamasını sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.