Apple, yapay zeka yarışında rakiplerinin 2 yıl gerisinde

Apple, yapay zeka alanında adımlarını attı fakat henüz bu teknolojiyi genel kullanıma sunmadı. Şirketin, iOS 18.1 sürümünü önümüzdeki hafta piyasaya sürmesi bekleniyor ancak bu güncelleme, WWDC’de sergilenen tüm yapay zeka özelliklerini içermeyecek. Bunun yerine Apple, özellikleri bölerek gelecek güncellemelerle kademeli olarak kullanıcılara sunmayı planlıyor. Şirketin, Siri’ye ChatGPT entegrasyonu üzerinde çalıştığı ve bu özelliğin bu yılın sonuna doğru kullanıma sunulacağı da son gelen bilgiler arasında. Apple, aradaki farkı üçüncü taraf işbirlikleri ile kapatmaya çalışıyor olabilir.
Gurman’a göre, Apple önümüzdeki iki yıl içinde ekranlı tüm cihazlarında Apple Intelligence adını verdiği yapay zeka özelliklerini sunmayı hedefliyor. Şirket, yakın zamanda tanıttığı iPad mini 7 modelinde 8 GB RAM ve A17 Pro çip gibi yapay zeka özelliklerini destekleyen donanımlar kullanarak bu hedefe yönelik ilk adımlarını attı. Giriş seviyesi iPad modelinin de gelecek yıl aynı yapay zeka özellikleriyle güncelleneceği öngörülüyor.
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)