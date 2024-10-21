Apple, yapay zeka yarışında rakiplerinin 2 yıl gerisinde

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Tam Boyutta Gör Apple, Haziran ayında düzenlediği WWDC etkinliğinde yapay zeka özelliklerini tanıtmıştı. Şirketin tanıttığı bu özellikler her ne kadar dikkat çekici olsa da, Apple’ın sektördeki dev rakipleriyle mücadele edebilmesi için yapması gereken çok şey olduğu belirtiliyor. Özellikle Google ve Samsung gibi şirketlerin yapay zeka teknolojilerini daha önce cihazlarına entegre ettiği düşünülürse. Bu sebeple, Apple’ın yapay zeka gelişiminde rakiplerinden iki yıl geride olduğunu ve bu açığı kapatmak için ChatGPT gibi üçüncü parti yapay zeka platformlarına yöneleceğini öne sürülüyor.

Tek çare ChatGPT

Apple, yapay zeka alanında adımlarını attı fakat henüz bu teknolojiyi genel kullanıma sunmadı. Şirketin, iOS 18.1 sürümünü önümüzdeki hafta piyasaya sürmesi bekleniyor ancak bu güncelleme, WWDC’de sergilenen tüm yapay zeka özelliklerini içermeyecek. Bunun yerine Apple, özellikleri bölerek gelecek güncellemelerle kademeli olarak kullanıcılara sunmayı planlıyor. Şirketin, Siri’ye ChatGPT entegrasyonu üzerinde çalıştığı ve bu özelliğin bu yılın sonuna doğru kullanıma sunulacağı da son gelen bilgiler arasında. Apple, aradaki farkı üçüncü taraf işbirlikleri ile kapatmaya çalışıyor olabilir.

Tam Boyutta Gör Bloomberg'den Mark Gurman ise bazı Apple çalışanlarının, şirketin yapay zeka gelişiminde rakiplerinden iki yıl geride olduğunu düşündüğünü belirtiyor. Aktarılanlara göre Apple'ın dahili çalışma sonuçları, ChatGPT'nin Siri'den yüzde 25 daha doğru ve soruları yanıtlamada yüzde 30 daha iyi olduğunu gösteriyor. Bu durum da geride kalındığı fikrini güçlendiriyor. Google, Microsoft ve diğer büyük oyuncuların daha erken adım atması nedeniyle bu zaman farkı anlaşılır görünüyor zira yapay zekada birkaç aylık fark bile büyük sonuçlar doğurabiliyor. Ancak Gurman, Apple’ın teknoloji konusunda genellikle istikrarlı adımlar attığını ve Apple Intelligence ile bu farkı kapatabileceğini vurguluyor.

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Gurman’a göre, Apple önümüzdeki iki yıl içinde ekranlı tüm cihazlarında Apple Intelligence adını verdiği yapay zeka özelliklerini sunmayı hedefliyor. Şirket, yakın zamanda tanıttığı iPad mini 7 modelinde 8 GB RAM ve A17 Pro çip gibi yapay zeka özelliklerini destekleyen donanımlar kullanarak bu hedefe yönelik ilk adımlarını attı. Giriş seviyesi iPad modelinin de gelecek yıl aynı yapay zeka özellikleriyle güncelleneceği öngörülüyor.

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Apple, yapay zeka yarışında rakiplerinin 2 yıl gerisinde