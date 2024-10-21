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    Anlık Bildirim

    Apple, yapay zeka yarışında rakiplerinin 2 yıl gerisinde

    Apple çalışanlarına göre firma, yapay zeka geliştirme yarışında rakiplerinin iki yıl gerisinde kalmış durumda. Bu açığın kapatılması için ise tek çare ChatGPT’ye güvenmek.
    Apple, yapay zeka yarışında rakiplerinin 2 yıl gerisinde Tam Boyutta Gör
    Apple, Haziran ayında düzenlediği WWDC etkinliğinde yapay zeka özelliklerini tanıtmıştı. Şirketin tanıttığı bu özellikler her ne kadar dikkat çekici olsa da, Apple’ın sektördeki dev rakipleriyle mücadele edebilmesi için yapması gereken çok şey olduğu belirtiliyor. Özellikle Google ve Samsung gibi şirketlerin yapay zeka teknolojilerini daha önce cihazlarına entegre ettiği düşünülürse. Bu sebeple, Apple’ın yapay zeka gelişiminde rakiplerinden iki yıl geride olduğunu ve bu açığı kapatmak için ChatGPT gibi üçüncü parti yapay zeka platformlarına yöneleceğini öne sürülüyor.

    Tek çare ChatGPT

    Apple, yapay zeka alanında adımlarını attı fakat henüz bu teknolojiyi genel kullanıma sunmadı. Şirketin, iOS 18.1 sürümünü önümüzdeki hafta piyasaya sürmesi bekleniyor ancak bu güncelleme, WWDC’de sergilenen tüm yapay zeka özelliklerini içermeyecek. Bunun yerine Apple, özellikleri bölerek gelecek güncellemelerle kademeli olarak kullanıcılara sunmayı planlıyor. Şirketin, Siri’ye ChatGPT entegrasyonu üzerinde çalıştığı ve bu özelliğin bu yılın sonuna doğru kullanıma sunulacağı da son gelen bilgiler arasında. Apple, aradaki farkı üçüncü taraf işbirlikleri ile kapatmaya çalışıyor olabilir.

    Apple, yapay zeka yarışında rakiplerinin 2 yıl gerisinde Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'den Mark Gurman ise bazı Apple çalışanlarının, şirketin yapay zeka gelişiminde rakiplerinden iki yıl geride olduğunu düşündüğünü belirtiyor. Aktarılanlara göre Apple'ın dahili çalışma sonuçları, ChatGPT'nin Siri'den yüzde 25 daha doğru ve soruları yanıtlamada yüzde 30 daha iyi olduğunu gösteriyor. Bu durum da geride kalındığı fikrini güçlendiriyor. Google, Microsoft ve diğer büyük oyuncuların daha erken adım atması nedeniyle bu zaman farkı anlaşılır görünüyor zira yapay zekada birkaç aylık fark bile büyük sonuçlar doğurabiliyor. Ancak Gurman, Apple’ın teknoloji konusunda genellikle istikrarlı adımlar attığını ve Apple Intelligence ile bu farkı kapatabileceğini vurguluyor.

    Gurman’a göre, Apple önümüzdeki iki yıl içinde ekranlı tüm cihazlarında Apple Intelligence adını verdiği yapay zeka özelliklerini sunmayı hedefliyor. Şirket, yakın zamanda tanıttığı iPad mini 7 modelinde 8 GB RAM ve A17 Pro çip gibi yapay zeka özelliklerini destekleyen donanımlar kullanarak bu hedefe yönelik ilk adımlarını attı. Giriş seviyesi iPad modelinin de gelecek yıl aynı yapay zeka özellikleriyle güncelleneceği öngörülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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