Apple Siri ile GPT-3’ü birleştiren bir geliştirici mükemmel asistanı oluşturdu

Siri ve GPT-3 birleşimi
OpenAI’ın GPT-3 modelini aslında ChatGPT sohbet botundan yakından tanıyoruz. Son derece başarılı bir dil modeli olan GPT-3’ün dijital asistanlarla birleşmesi de bir o kadar büyüleyici görünüyor. Mate Marschalko adlı geliştirici GPT-3’ü Siri ile birleştirerek çok daha geniş bir sohbet kapasitesi ve yetenek havuzu meydana getirmiş.
Örneğin videoda, "Bu videoyu ofiste karanlıkta kaydettiğimi yeni fark ettim, bu konuda bir şeyler yapabilir misiniz?" sorgusuna yapay zeka ışıkları açarak yanıt veriyor. Bir başka örnekte iste Marschalko, asistandan yatak odasını "daha iyi uyumama yardımcı olacak" bir sıcaklığa ayarlamasını istiyor ve asistan, yatak odası sıcaklığını 19 dereceye ayarlıyor.
Apple, Amazon, Microsoft ve Google gibi şirketler bu teknolojiyi hizmetlerine entegre ederse sesli asistanlarda bir devrime tanıklık edebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....