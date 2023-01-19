Apple Siri ile GPT-3’ü birleştiren bir geliştirici mükemmel asistanı oluşturdu

Tam Boyutta Gör Bir geliştirici, Apple'ın sesli asistanı Siri’yi OpenAI’ın GPT-3 modeliyle birleştirmeyi başardı. Mate Marschalko adlı geliştirici oluşturduğu sistemin bir demosunu Reddit’te yayınlayarak gelecekte dijital asistanların nasıl olacağının küçük bir sekansını sergiliyor.

Siri ve GPT-3 birleşimi

OpenAI’ın GPT-3 modelini aslında ChatGPT sohbet botundan yakından tanıyoruz. Son derece başarılı bir dil modeli olan GPT-3’ün dijital asistanlarla birleşmesi de bir o kadar büyüleyici görünüyor. Mate Marschalko adlı geliştirici GPT-3’ü Siri ile birleştirerek çok daha geniş bir sohbet kapasitesi ve yetenek havuzu meydana getirmiş.

Örneğin videoda, "Bu videoyu ofiste karanlıkta kaydettiğimi yeni fark ettim, bu konuda bir şeyler yapabilir misiniz?" sorgusuna yapay zeka ışıkları açarak yanıt veriyor. Bir başka örnekte iste Marschalko, asistandan yatak odasını "daha iyi uyumama yardımcı olacak" bir sıcaklığa ayarlamasını istiyor ve asistan, yatak odası sıcaklığını 19 dereceye ayarlıyor.

Tam Boyutta Gör Marschalko, oluşturduğu demosunun nasıl çalıştığını bir blog gönderisinde detaylı bir şekilde açıklıyor. Görünen o ki geliştirici Siri, GPT-3 ve HomeKit özellikli akıllı ev cihazları arasında arayüz oluşturmak için Apple'ın Shortcuts uygulamasını kullanıyor. Oldukça ilgi çekici olan bu demo, yapay zeka ile bütünleşmiş sesli asistanların neler yapabileceğini gösteriyor. Bu arada Marschalko, her komutun GPT-3'e gönderilen API isteği başına 0,014 ABD doları olduğunu söylüyor.

Apple, Amazon, Microsoft ve Google gibi şirketler bu teknolojiyi hizmetlerine entegre ederse sesli asistanlarda bir devrime tanıklık edebiliriz.

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